Proste ciasta na upały – pyszne, szybkie i bez zbędnego wysiłku! Letnie wypieki, które zrobisz w mgnieniu oka

W upalne dni liczy się lekkość, szybkość i smak – także w deserach. Kto by chciał stać przy piekarniku godzinami, gdy słońce wzywa na taras? Wtedy najlepszym wyborem są proste, letnie ciasta, które zrobisz w kilka chwil, z niewielu składników, a efekt zachwyci każdego łasucha. Oto 14 sprawdzonych przepisów, które kocha moja rodzina – a ja uwielbiam je za to, że robią się praktycznie same.

Autor: Shutteratock/ Archiwum prywatne Ciasto idealne na upały jest smaczne a jednocześnie proste do przygotowania.

Ciasto na upały powinno być lekkie, smaczne i nie wymagać od nas zbyt wiele wysiłku i pracy. W końcu kto lubi spędzać godziny w rozgrzanej piekarnikiem kuchni, kiedy na zewnątrz świeci piękne słońce. Wybierajmy więc latem desery nieskomplikowane, z minimalną ilością składników, za to dobrych jakościowo i w miarę możliwości sezonowych. Chyba nie ma nic lepszego niż prosty ucierany placek z bogactwem sezonowych owoców wewnątrz.

Ciasto na upały

Zatem latem proponujemy wybierać szybkie ciasta ucierane i wzbogacać je owocami. Jeśli chcecie się trochę popisać i zrobić ciasto warstwowe unikajcie ciężkich maślanych kremów, zastępując je bitą śmietaną lub kremem z serka mascarpone. Są lżejsze i znacznie łatwiejsze w przygotowaniu, pod warunkiem, że przed ubijaniem dobrze schłodzimy produkty i w miarę możliwości przyrządy. Więcej o tym, jak z łatwością ubić śmietankę przeczytacie tu: Bita śmietana - jak zrobić idealną bita śmietanę do ciast i deserów.

Słodki kompromis

Kiedy rodzina domaga się domowego ciasta, a ty za nic na świecie nie chcesz się prażyć się przy rozgrzanym piekarniku w letnie dni, polecam ciasta bez pieczenia. Kilka propozycji zawarłam w poniższej galerii, a więcej przepisów znajdziecie w tekście: Ciasto bez pieczenia - 13 super przepisów na ciasta na herbatnikach

A może zamiast ciastem wolicie uraczyć swoich bliskich mini deserkiem w słoiczku? To teraz bardzo modne i trzeba przyznać, zawsze daje dobry efekt. Polecam wypróbować te przepisy: Modne, stylowe i pyszne - te desery najlepiej podać w słoiczkach

