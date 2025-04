Blenduję 4 składniki i przelewam do szklanki. W mig mam energetyczny i zdrowy koktajl na dzień dobry

15:45

Mnóstwo osób nie wyobraża sobie rozpoczęcia dnia bez kawy. Istnieje jednak napój, który pobudza i dodaje energii tak samo jak mała czarna, a do tego daje uczucie sytości i z powodzeniem może być zdrowym śniadaniem. To pyszny i pełen prozdrowotnych składników koktajl z maślanki z dodatkiem banana i kakao. Poznajcie sprawdzony przepis na koktajl na dzień dobry.

Autor: Shutterstock Maślankę zmiksuj z 3 składnikami. Ten zdrowy koktajl jest pyszny i dodaje energii.

Spis treści

Czy do maślanki można dodać kakao i banana?

Ten pyszny i energetyczny koktajl składa się z czterech produktów, które wyróżniają się dobrym wpływem na zdrowie i zawierają wiele cennych składników odżywczych. Lekarze i dietetycy zachęcają, aby na stałe włączyć je do diety.

W tym prostym przepisie koktajl przyrządza się z maślanki, która od pewnego czasu staje się prawdziwym dietetycznym hitem. Zawiera białko, witaminy z grupy B oraz A i D, a także probiotyki. Jest niskokaloryczna, więc świetnie sprawdza się na diecie odchudzającej. Z maślanką idealnie łączy się dodające energii kakao oraz banany, które są źródłem potasu i innych minerałów oraz witamin z grupy B. Słodki smak zapewnia odrobina miodu.

Jeżeli zastanawiacie się, czy do maślanki można dodać kakao i banana, odpowiedź na to pytanie jest tak prosta jak ten przepis. Oczywiście, że maślankę można połączyć z tymi składnikami i stworzyć pyszny, zdrowy i energetyczny koktajl na dzień dobry.

Jak zrobić koktajl z maślanki z bananem i kakao?

Przepis na wyborny poranny koktajl przygotowany na bazie maślanki z dodatkiem banana i kakao jest nie tylko bardzo łatwy. To błyskawiczna receptura na zdrowy koktajl, który dostarczy całą gamę substancji odżywczych i pobudzi do działania o poranku. Do przygotowania koktajlu przyda się blender, który zamieni składniki w gładki koktajl.

Jak więc przygotować dwie porcje smakowitego i sycącego koktajlu z maślanki, banana i kakao? To łatwa i ekspresowa czynność. Składniki przekłada się do blendera i miksuje się, aż połączą się w jednolity napój. Koktajl najlepiej wypić od razu.

Jak podawać koktajl z maślanki, banana i kakao?

Wyśmienita maślanka z dodatkiem banana i kakao to koktajl, który zachwyci smakiem i bogactwem składników odżywczych. Ten zdrowy napój sprawdzi się nie tylko na diecie odchudzającej. Warto wprowadzić go do menu, ponieważ świetnie wpływa na zdrowie i dodaje energii. Właśnie dlatego najlepiej jest go pić rano. Napój jest sycący i hamuje podjadanie, więc może być smacznym pomysłem na śniadanie.

Koktajl z maślanki, banana i kakao – przepis krok po kroku

Składniki:

400 ml maślanki

1 banan

1 łyżka kakao

1 łyżka miodu

Przygotowanie:

1. Do blendera przełożyć pokrojonego na plasterki banana.

2. Wsypać kakao i dodać miód.

3. Wlać maślankę i zmiksować na gładki koktajl.

4. Przelać do szklanek i wypić od razu.

Zobacz galerię i poznaj inne przepisy na pyszne i zdrowe koktajle.

