Bigos do słoików – jak zawekować go, by cieszyć się smakiem na dłużej?

17:10

Bigos to potrawa niezbyt trudna, ale wymagająca czasu – najlepszy powstaje przez kilka dni, gdy powoli go gotujemy, studzimy i znów podgrzewamy. Skoro wkładamy w niego tyle wysiłku, warto przygotować większą ilość. Świąteczny bigos można ugotować z zapasem, podzielić na porcje i zawekować – będzie jak znalazł później!

Autor: Shutterstock Zawekowanie bigosu to dobry sposób na przedłużenie jego trwałości.

Spis treści

Lepszy bigos ze słoika czy mrożony?

Oczywiście gotowy bigos można też zamrozić. I to też jest znakomity sposób przechowywania bigosu, bo przemrożenie go sprawia, że nabiera znakomitego smaku. Minusem jest jednak czas, jaki trzeba czekać, aż potrawa się rozmrozi. A także to, że potrzebujemy miejsca w zamrażarce, a przed świętami bywa z tym różnie. Z kolei taki zawekowany bigos ma tę przewagę nad mrożonym, że bardzo szybko można go odgrzać. Wystarczy przełożyć ze słoika do rondelka, podgrzać i obiad gotowy.

Wekowane bigosu

Wekowanie bigosu nie jest trudnym zadaniem i poradzi sobie z nim nawet początkujący amator gotowania. Zawekować można każdy rodzaj bigosu, niezależnie od tego z jakich składników został przygotowany. Do słoików można włożyć bigos z mięsem i wegetariański, z samej kapusty kiszonej, jaki i mieszany.

Zobacz wideo i dowiedz się, jak zrobić dobry, domowy bigos

Jak zrobić bigos doskonały? To proste z Beszamel.pl Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Jak zawekować bigos?

Ugotuj bigos wg ulubionej receptury (w galerii poniżej znajdziesz kilka sprawdzonych przepisów). Pozostaw go w chłodnym miejscu do całkowitego wystudzenia.

Słoiki do wekowania bigosu dokładnie umyj i wyparz.

Aby to zrobić słoiki można zalać wrzątkiem, ale można je również wyparzyć w zmywarce. Należy wtedy nastawić program z najwyższą temperaturą. Nie musi być długi.

Jeśli wyparzasz słoiki w zmywarce nie używaj detergentów.

Jeśli chcesz je przy okazji umyć, to po takim wyparzeniu przepłucz je gorącą wodą, aby wypłukać pozostałości kapsułki do zmywania.

Wystudzony bigos przełóż do czystych, wyparzonych i suchych słoików, pozostawiając 2 cm wolnej przestrzeni pod zakrętką. Dokładnie zakręć.

Do dużego garnka włóż ściereczkę kuchenną lub ręcznik, wstaw słoiki z bigosem. Nie powinny się stykać, ani dotykać ścianek garnka.

Wlej do garnka zimną wodę - tak do wysokości połowy słoików. Podgrzewaj na dużym ogniu do zagotowania.

Zmniejsz ogień i pasteryzuj 20 minut. Po tym czasie wyjmij i pozostaw do ostygnięcie. Przechowuj w chłodnym miejscu.

Poniżej w galerii podrzucamy dziewięć sprawdzonych przepisów na bigos, które warto wypróbować.

Galeria: Bigos - 9 sprawdzonych przepisów