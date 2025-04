Ania Starmach smaży najlepsze racuchy z serem. Są puszyste i lekkie jak chmurka

15:37

Racuchy serowe usmażone według przepisu Ani Starmach smakują obłędnie. Są puszyste i lekkie, a ich przygotowanie wcale nie jest takie trudne. Wystarczy kilka niedrogich produktów i kilkanaście minut wolnego czasu. Poznajcie sprawdzony przepis Ani Starmach na wyśmienite racuchy serowe.

Autor: Shutterstock Najlepsze racuchy zrobić jak Ania Starmach. Jej przepis jest rewelacyjny.

Spis treści

Z czego Ania Starmach robi racuchy serowe?

Przepisy Ani Starmach cieszą się sporą popularnością. Nic dziwnego, ponieważ jej potrawy zawsze się udają i pysznie smakują. Nie inaczej jest z tą recepturą. Wyborne racuchy serowe dosłownie rozpływają się w ustach. Jurorka kulinarnego show przygotowuje je z kilku niedrogich składników, które można kupić nawet w małych sklepach osiedlowych.

Do przygotowania ciasta serowego na racuchy Ania wykorzystuje proste produkty. W połączeniu tworzą to znakomite danie, które podbije każde podniebienie. Co jest potrzebne, aby usmażyć furę puszystych racuchów serowych według przepisu Ani Starmach?

ser biały

mąka pszenna

jajka – białka i żółtka oddzielnie

cukier i cukier waniliowy

rodzynki

masło klarowane do smażenia

Jak Ania Starmach robi racuchy serowe?

Przepisy Ani Starmach wyróżniają się tym, że nie są trudne i zawsze się udają. Wyśmienite racuchy serowe nie wymagają skomplikowanych czynności i długiego czasu, który trzeba poświęcić na ich przygotowanie.

Jak więc zrobić takie pyszne racuchy serowe jak Ania Starmach? Wystarczy połączyć składniki składniki i z powstałej masy serowej usmażyć racuchy. Nie powinny być duże. Małe łatwiej się smaży i przewraca na drugą stronę. Najlepiej zrobić to na maśle klarowanym, które w tym przepisie sprawdza się lepiej niż olej roślinny. Dzięki temu racuchy zyskają obłędny smak.

Jak podawać racuchy serowe?

Pełne maślanego smaku i aromatu racuchy serowe przygotowane według przepisu Ani Starmach to pomysł na śniadanie, przekąskę lub deser. Najlepiej smakują ze słodkimi dodatkami. Można podać je posypane cukrem pudrem, cukrem cynamonowym, z miodem lub z naturalnym jogurtem. Na ciepłe racuchy można też położyć małe kawałki masła, które po roztopieniu podbiją ich smak. Sprawdzą się też świeże sezonowe owoce, bita śmietana czy polewa czekoladowa. W każdej opcji racuchy serowe smakują wyśmienicie i zachwycą już do pierwszego kęsa.

Racuchy serowe Ani Starmach – przepis krok po kroku

Składniki:

300 g białego sera

3 jajka

4 łyżki mąki pszennej

3 łyżki cukru

1 łyżeczka cukru waniliowego

garść rodzynek

masło do smażenia

Przygotowanie:

1. Oddzielić żółtka od białek.

2. Biały ser wymieszać z żółtkami. Wsypać mąkę, cukier, cukier waniliowy i rodzynki. Wymieszać.

3. Białka ubić na sztywną pianę i delikatnie wymieszać z masą serową.

4. Na patelni roztopić masło i nakładać niewielkie porcje ciasta, formując racuchy. Smażyć z obu stron po około 2 minuty.

5. Podawać z ulubionymi dodatkami na śniadanie lub na deser.

