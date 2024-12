Cukiernik zdradził mi patent na najlepszą polewę czekoladową. Jest błyszcząca i zastyga w mig

15:38

Polewa czekoladowa to idealne uzupełnienie domowych ciast, serników, babeczek i wielu innych słodkich wypieków. Jak zrobić najlepszą polewę czekoladową? Wystarczy zastosować metodę, którą posługują się cukiernicy. Sprawi, że polewa czekoladowa będzie błyszcząca i błyskawicznie zastygnie. Poznajcie sprawdzony patent na wyborną polewę z czekolady.

Autor: Shutterstock Polewę czekoladową zrób tą metodą. To najlepszy dodatek do słodkich wypieków.

Spis treści

Co to znaczy temperować czekoladę?

Temperowanie czekolady to metoda, którą stosują cukiernicy. Dzięki temu prostemu zabiegowi polewa z takiej czekolady jest błyszcząca i bardzo szybko zastyga na słodkich wypiekach. Jest miękka, ale nie spływa ze słodkich wypieków. Nie klei się i nie pęka podczas krojenia ciasta.

Przygotowanie najlepszej polewy z czekolady poprzez temperowanie nie jest skomplikowane. Oprócz tabliczki czekolady przyda się także kilka akcesoriów. Należy więc przygotować mniejszy i większy garnek, tartę, termometr cukierniczy i kawałek papieru do pieczenia.

Jak temperować czekoladę?

Przepis na temperowaną czekoladę wcale nie jest taki trudny, jak mogłoby się wydawać. W ten sposób można przygotować polewę z każdej czekolady – gorzkiej, mlecznej i białej. Temperowanie polega na roztopieniu startej czekolady na tarce w kąpieli wodnej i podgrzanie jej do temperatury 45 stopni C. Następnie polewę chłodzi się do 27 stopni C i ponownie podgrzewa do 30 stopni C. Dwukrotne podgrzewanie roztopionej czekolady sprawia, że główny składnik, czyli masło kakaowe, nabiera stabilności. Polewa staje się błyszcząca i bardzo szybko zastyga. Wypieki udekorowane temperowaną czekoladą prezentują się wyjątkowo apetycznie. Podczas krojenie polewa z temperowanej czekolady nie pęka i nie klei się.

Jaka czekolada jest najlepsza do temperowania?

Do temperowania można użyć każdego rodzaju czekolady. Ważne, aby w składzie znalazło się minimum 60 proc. kakao. Szczególną ostrożność należy zachować w czasie temperowania białej czekolady, która nie zawiera kakao. Może szybciej osiągnąć odpowiednią temperaturę. Łatwej może się też przypalić.

Temperowanie czekolady – przepis krok po kroku

Przygotowanie najlepszej polewy czekoladowej za pomocą temperowania jest łatwe, ale wymaga nieco więcej czasu, uwagi i cierpliwości. Wystarczy raz przygotować ją tą metodą, aby nabrać wprawy i przekonać się, że jest to najlepszy sposób na ten wyborny dodatek do słodkich wypieków.

Składniki i akcesoria:

czekolada – gorzka lub mleczna

termometr cukierniczy

tarka

papier do pieczenia

2 garnki – mniejszy i większy

Przygotowanie:

1. Czekoladę zetrzeć na tarce na małych oczkach. Przesypać do mniejszego garnka.

2. Do większego garnka wlać wodę i zagotować. Wstawić w niego mniejszy garnek. Dno nie powinno dotykać powierzchni wody.

3. Podgrzewać i delikatnie mieszać, aż czekolada się roztopi.

4. Za pomocą termometru cukierniczego sprawdzić temperaturę. Kiedy osiągnie 45 stopni C, mały garnek wyjąć z większego i ostudzić do temperatury 27 stopni C.

5. Roztopioną czekoladę wymieszać i ponownie wstawić do większego garnka. Podgrzewać do temperatury 30 stopni C.

6. Odrobinę polewy rozsmarować na papierze do pieczenia. Jeżeli zastygnie błyskawicznie, jest gotowa i można jej użyć do dekoracji ciasta i innych słodkich wypieków.

Jak temperować czekoladę bez termometru?

Chociaż cukiernicy zalecają, aby do temperowania czekoladowy używać termometru cukierniczego, wyborną polewę można zrobić bez tego niego. Idealnie sprawdzi się kuchenka mikrofalowa. Startą czekoladę przekłada się do miseczki i podgrzewa w mikrofali na połowie mocy przez minutę. Roztopioną czekoladę należy wymieszać i jeszcze raz podgrzać w kuchence mikrofalowej przez minutę.

