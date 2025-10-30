Wielokrotne gotowanie, a bezpieczeństwo spożycia. Wiemy ile razy można gotować wodę

Czajnik jest sprzętem, który można znaleźć chyba w każdym polskim domu. Większość z nas wymieniła już czajnik gazowy na elektryczny, który znacznie usprawnia proces gotowania wody. Czy jednak zastanawialiście się kiedyś ile razy można ponownie zagotować wodę w czajniku? Sprawdzamy, co zmienia liczba zagotowań.

Autor: New Africa/ Shutterstock

Gotowanie wody w czajniku to prosty i szybki sposób, by osiągnąć wrzątek - to nie jest żadne nowe odkrycie. Co więcej, nie od dziś wiadomo, że zagotowanie wody to świetny sposób na jej zdezynfekowanie. Czy jednak ma znaczenie ile razy gotujemy tę samą wodę? Czy wielokrotne gotowanie wody w czajniku sprawia, że staje się ona szkodliwa? Sprawdźmy!

Czy można wodę gotować kilka razy? Naukowcy tłumaczą

Nad pytaniem, czy woda po wielokrotnym zagotowaniu staje się szkodliwa trwa wiele badań. Naukowcy z Wielkiej Brytanii, Chin, Polski czy Australii starają się jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. By bliżej się przyjrzeć temu zagadnieniu, możemy zerknąć do badań przeprowadzonych w 2022 roku, które opublikowane zostały w Environmental Science & Technology. Naukowcy przeanalizowali czy długotrwałe oraz wielokrotne gotowanie tak zwanej kranówki może prowadzić do niebezpiecznych zmian chemicznych.

A co na ten temat mówią badania? Odpowiedź jest prosta

Co się okazało? Otóż pomimo niewielkiej wzrostu stężenia niektórych składników mineralnych na skutek ponownego gotowania, poziomy pozostawały wciąż daleko od wartości uznawanych przez Światową Organizację za niebezpieczne. W skrócie, więc jeśli na początku gotowania woda była zdatna do picia, to będzie ona bezpieczna do picia również po wielokrotnym gotowaniu.

W 2025 roku australijski Uniwersytet Wollongong podzielił się analizą ekspercką, która podkreśliła, że wielokrotne gotowanie wody w czajniku elektrycznym nie stwarza zagrożenia dla zdrowia. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że może się zmienić smak naszej wody w skutek wytrącania się rozpuszczonych gazów, jak na przykład tlen. Pojawić się może również delikatny osad mineralny.

Woda w Polsce podlega ścisłym kontrolom. O tym pamiętaj

Warto podkreślić również, że woda pita w Polsce poddawana jest regularnym kontrolom. Oznacza to, że skażenie jej metalami ciężkimi, jak na przykład arsen, jest niezwykle rzadkie. Podsumowując więc, wielokrotne gotowanie wody, nie wpływa na jej bezpieczeństwo spożycia, ale może wpływać na jej smak.

Jedyne, o czym warto pamiętać to, że choć generalnie picie wody z kamieniem jest bezpieczne, to "twarda woda", czyli bogata w takie minerały jak wapń i magnez, może mieć negatywny wpływ do skórę i włosy. Choć większość badań nie potwierdza silnego związku pomiędzy piciem twardej wody a kamicą nerkową, to jednak osoby z tendencją do niej powinny ograniczyć spożycie twardej wody.