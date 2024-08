Wesele Roxie Węgiel. Szef kuchni zdradza sekrety menu. Koszt jednego talerzyka przebija wszystko

14:27

Wesele Roksany Węgiel i Kevina Mgleja zachwyciło gości ekskluzywnym menu weselnym. Cena za talerzyk na weselu była kosmiczna, sięgając nawet 900 złotych. Znany szef kuchni ocenił dania i podkreślił wyjątkowość każdego szczegółu. Koszt wesela Roksany Węgiel to luksus, który ma swoją cenę.

Autor: instgram / freelink

Wesele Roxie Węgiel i Kevina Mgleja było jednym z najważniejszych wydarzeń tego roku w polskim show-biznesie. Para nie tylko zadbała o wyjątkową atmosferę, ale także o wyszukane menu weselne, które zachwyciło wszystkich gości. Znany szef kuchni miał okazję ocenić serwowane potrawy i wycenić koszt jednego talerzyka. Czy cena za talerzyk na weselu Roksany Węgiel była rzeczywiście tak kosmiczna, jak się mówi? Przyjrzyjmy się szczegółom.

Menu weselne Roxie Węgiel. Wyrafinowane smaki i wysoka jakość

Menu weselne Roksany Węgiel i Kevina Mgleja daleko odbiegało od tradycyjnych weselnych dań. Zamiast klasycznego rosołu i dewolaja, goście mieli okazję spróbować wyjątkowych przystawek, takich jak tatar z tuńczyka z awokado i focaccią oraz pomidorów z burratą, oliwą i grissini. Zamiast tradycyjnej zupy, podano consomme z kaczki z tortellini, a dla wegetarian przygotowano krem z pieczonych pomidorów z mascarpone. To wszystko podkreślało wysoki standard uroczystości, co niewątpliwie wpłynęło na koszt wesela Roksany Węgiel.

Dania główne i kolacje. Ekskluzywność, która ma swoją cenę

Główne dania serwowane na weselu Roksany Węgiel to polędwica cielęca z sosem z pieczonej cielęciny, ziemniaki z rozmarynem oraz purée marchewkowe. Dla osób stroniących od mięsa przygotowano stek z kalafiora z purée z salsefii i chips z tapioki. Ciepłe kolacje to kolejny dowód na ekskluzywność tego wesela – serwowano konfitowaną nogę z kaczki z buraczanymi gnocchi oraz pierś z perliczki z krokiecikami ziemniaczanymi. Szef kuchni, który ocenił to menu, nie ukrywał, że takie potrawy znacząco wpływają na wycenę całego wydarzenia.

Cena za talerzyk na weselu Roxie Węgiel. Kosmiczny koszt luksusu

Według szefa kuchni, który przeanalizował menu weselne Roksany Węgiel, cena za talerzyk na weselu mogła wynosić od 550 do nawet 900 złotych. Taka kwota nie jest zaskoczeniem, biorąc pod uwagę jakość składników i wykwintność dań. Wesele Kevina Mgleja i Roksany Węgiel to przykład, jak luksusowe i dopracowane mogą być tego typu uroczystości. Koszt całego wesela, wliczając dodatkowe przystawki, napoje i tort, mógł być jeszcze wyższy. To pokazuje, że za jakość i wyjątkowość wydarzenia trzeba zapłacić odpowiednią cenę.

Przy okazji zobacz przepisy Magdy Gessler:

Jajecznica puszysta jak chmurka. Poznaj sekret Magdy Gessler

Karp bez ości? Wykorzystaj prosty trik Magdy Gessler

Krem z kalafiora z bitą śmietaną według Magdy Gessler

Minestrone Magdy Gessler. Włoska zupa z chrupiącymi warzywami

Fondant czekoladowy według Magdy Gessler