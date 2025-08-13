Tych napojów unikaj podczas upałów. Mogą przynieść więcej złego niż dobrego

W kolejnych dniach ma zmierzać do nas kolejna fala upałów. Jak często można usłyszeć, że w gorące dni powinno się dużo pić. Czy jednak dotyczy to wszystkich płynów? Podpowiadamy, po które napoje lepiej nie sięgać podczas upałów.

Tych napojów unikaj podczas upałów. Mogą przynieść więcej złego niż dobrego.

Kolejna fala upałów zmierza w naszym kierunku. Według prognoz nasze termometry będą pokazywać temperatury na poziomie 35 stopni Celsjusza. Jak mówiono nam od dziecka, w szczególności w takie dni musimy dbać o odpowiednie nawodnienie. Czy jednak wszystkie napoje będą odpowiednie, by schłodzić się podczas upałów? Sprawdzamy!

Jakich napoi unikać podczas upałów? Lista nie powinna zaskakiwać

Jakich więc napoi unikać podczas fali upałów? Cóż punkt pierwszy chyba nikogo nie zaskoczy. Alkohol nie powinien wchodzić na tapetę kiedy mamy do czynienia z gorącymi temperaturami. Choć niektórzy mogą wręcz marzyć o zimnym piwie, to niestety alkohol może powodować przegrzewanie się organizmu. Jest to jeden z najbardziej szkodliwych produktów spożywczych.

Co jeszcze znajduje się na liście? Ano kawa i herbata. Oba te napoje zawierają sporą ilość kofeiny, która, choć może być korzystna w niewielkich dawkach, może powodować pobudzenie organizmu, przez co mogą nasilać odwodnienie.

Latem powinniśmy unikać również zawierających kofeinę napojów gazowanych. Podobnie jak kawa i herbata mogą nasilać odwodnienie, a przy okazji zawierają dużą ilość cukru. Jak wyjaśnia Medical News Today, duża ilość spożywanego cukru może prowadzić do dalszego odwodnienia.

Unikać powinniśmy również napojów energetycznych. Podobnie, jak w dwóch poprzednich wypadkach rozchodzi się tu o kofeinę. Tylko że większość napojów energetycznych zawiera znacznie większą dawkę kofeiny niż standardowa porcja kawy czy herbaty. Nie zapominajmy również o cukrze.

Co najlepiej nawadnia organizm? Po te napoje warto sięgnąć

Skoro już wiemy czego nie pić w upały, pozostaje jedynie kwestia, co możemy pić podczas fali gorąca. Bez wątpienia najlepsza do nawodnienia będzie po prostu woda. Najlepiej nawadnia ona nasz organizm, nie zawiera kofeiny ani cukrów. Jednak ile powinniśmy pić wody? Według GOV, dorosły człowiek powinien wypijać około 200 ml wody na kilogram masy ciała. Jednak podczas upałów możliwe, że będziemy musieli sięgać po nieco więcej wody.

Co jeszcze dobrze się sprawdzi podczas upałów? Napoje izotoniczne również mogą okazać się dobrym wyborem podczas upalnych temperatur. Trzeba jednak zwrócić uwagę, czy nie zawierają one dodanych cukrów. Świetnie sprawdzi się tu na przykład woda kokosowa.

Jeśli zależy nam na nawodnieniu organizmu możemy również sięgnąć po pokarmy, które zawierają dużą ilość wody, jak na przykład arbuz, ogórki, mięta czy cytrusy. Aby dowiedzieć się, po jakie jedzenie lepiej nie sięgać podczas fali upałów, polecamy nasz artykuł.