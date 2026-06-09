To największy błąd śniadaniowy „sercowców”. Wielu wciąż smaruje tym kanapki

Stary spór: masło kontra różne rodzaje margaryn

Od lat toczy się dyskusja, co jest zdrowsze. Z jednej strony mamy masło – produkt naturalny, ale bogaty w nasycone kwasy tłuszczowe. Ich nadmiar w diecie jest jednym z głównych winowajców wzrostu poziomu "złego" cholesterolu (LDL), co z kolei zwiększa ryzyko miażdżycy i chorób serca.

Z drugiej strony jest margaryna, ale tu trzeba dokonać kluczowego rozróżnienia. Złą sławę zawdzięcza głównie margarynie twardej (w kostce). Przeznaczona głównie do pieczenia, przez lata była produkowana metodą częściowego uwodorniania, w której powstawały szkodliwe tłuszcze trans. Dziś prawo UE mocno ogranicza ich zawartość, ale ze względu na swój skład i konsystencję, wciąż nie jest to produkt zalecany do codziennego smarowania pieczywa. Zupełnie czymś innym są natomiast nowoczesne margaryny miękkie (w kubku). Produkuje się je w procesie, który nie generuje szkodliwych tłuszczów trans. Dzięki temu, że bazują na płynnych olejach roślinnych, mogą być dobrym wyborem dla serca. Dziś to właśnie masło ma więc naturalnie więcej tłuszczów trans (2-3%) niż dobrej jakości margaryna (poniżej 1%).

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Ukryta broń na wysoki cholesterol. Czym jest margaryna funkcjonalna?

Wśród margaryn miękkich kryje się specjalna kategoria produktów – margaryny funkcjonalne. To nie jest zwykłe smarowidło. Zostało ono wzbogacone o składniki aktywne, które mają udowodnione działanie prozdrowotne. Kluczowym dodatkiem są tu sterole i stanole roślinne. Te naturalne związki, budową przypominające cholesterol, działają w bardzo sprytny sposób. W jelitach częściowo blokują wchłanianie cholesterolu do krwiobiegu. Efekt? Przy regularnym spożywaniu pomagają skutecznie obniżyć poziom "złego" cholesterolu LDL, co potwierdzają liczne badania naukowe.

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Jak wybrać i stosować margarynę funkcjonalną?

Żeby skorzystać z dobroczynnego działania tych produktów, trzeba wiedzieć kilka rzeczy.

Szukaj na opakowaniu. Producenci wyraźnie informują o dodatku steroli. Szukaj napisów: "ze sterolami roślinnymi" lub "pomaga obniżyć cholesterol".

Producenci wyraźnie informują o dodatku steroli. Szukaj napisów: "ze sterolami roślinnymi" lub "pomaga obniżyć cholesterol". Czytaj skład. Upewnij się, że margaryna bazuje na wysokiej jakości olejach (np. rzepakowym, słonecznikowym) i nie ma w składzie "częściowo utwardzonych" tłuszczów.

Upewnij się, że margaryna bazuje na wysokiej jakości olejach (np. rzepakowym, słonecznikowym) i nie ma w składzie "częściowo utwardzonych" tłuszczów. Pamiętaj o regularności. Aby zauważyć efekt, należy spożywać ją codziennie, w ilości zalecanej na opakowaniu (zwykle 2-3 kromki pieczywa).

Aby zauważyć efekt, należy spożywać ją codziennie, w ilości zalecanej na opakowaniu (zwykle 2-3 kromki pieczywa). To produkt dla konkretnej grupy. Margaryny ze sterolami są przeznaczone wyłącznie dla osób z podwyższonym poziomem cholesterolu. Nie powinny ich stosować osoby zdrowe, kobiety w ciąży, karmiące ani małe dzieci, chyba że lekarz zaleci inaczej.

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A może coś zupełnie innego? Zdrowe i naturalne alternatywy

Jeśli nie masz problemów z cholesterolem lub po prostu szukasz urozmaicenia, istnieje wiele pysznych i zdrowych opcji, które pokocha Twoje serce:

awokado - nazywane "masłem natury". Wystarczy rozgnieść je widelcem, doprawić solą i pieprzem, by uzyskać kremowe smarowidło pełne zdrowych, jednonienasyconych kwasów tłuszczowych.

- nazywane "masłem natury". Wystarczy rozgnieść je widelcem, doprawić solą i pieprzem, by uzyskać kremowe smarowidło pełne zdrowych, jednonienasyconych kwasów tłuszczowych. hummus - pasta z ciecierzycy to skarbnica białka, błonnika i dobrych tłuszczów. Doskonale smakuje na kanapce, zwłaszcza ze świeżymi warzywami.

- pasta z ciecierzycy to skarbnica białka, błonnika i dobrych tłuszczów. Doskonale smakuje na kanapce, zwłaszcza ze świeżymi warzywami. pasty warzywne - domowe pasty z pieczonej papryki, bakłażana, suszonych pomidorów czy fasoli to świetny sposób na przemycenie do diety dodatkowej porcji warzyw. Są zdrowe, niskokaloryczne i dają nieograniczone pole do kulinarnych eksperymentów.

Pamiętaj, że zdrowa dieta to dieta zróżnicowana. Niezależnie od tego, czy sięgniesz po margarynę funkcjonalną, czy pastę z awokado, najważniejsze jest świadome wybieranie produktów, które służą Twojemu zdrowiu.

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