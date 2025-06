Ten ser jest lepszy niż mozzarella. Produkuje się go na Podhalu

Oscypek bez wątpienia cieszy się największą sławą wśród polskich serów, nie oznacza to jednak, że jest jedyny. Ser klagany, czy też bundz to przepyszny ser robiony z mleka owczego, a produkowany głównie na Podhalu. Co więcej powinniśmy o nim wiedzieć?

Poznaj bliżej ikoniczny ser z Podhala, czyli bundz. Ten ser ma ciekawy smak, a jego konsystencja do złudzenia może przypominać znaną niemal każdemu włoską mozzarellę. Ten ser z pewnością zachwyci niejedno podniebienie i naprawdę warto o nim pamiętać w swojej diecie.

Bundz, czyli tradycyjny ser z Podhala

Ser bundz, czy też bunc lub bundza to tradycyjny ser owczy wywodzący się z Podhala. Jest on bez wątpienia jednym z charakterystycznych produktów tego regionu i został wpisany na listę produktów tradycyjnych.

Choć konsystencją może przypominać mozzarellę, to tak naprawdę jest on pełnotłustym podpuszczkowym serem owczym. Jego smak może się różnić w zależności od pory jego wyrabiania, jednak zazwyczaj jest on łagodny, choć im dłużej będzie dojrzewać, tym kwaśniejszy będzie się stawać. Uważa się, że najsmaczniejszy bundz jest tym z wiosennego wypasu.

Pierwszy etap jego produkcji może przypominać inny ser, jakim jest znany wszystkim oscypek, jednak w drugim etapie różnice są już nie do podważenia. Bundz jest miękkim, sprężystym i delikatnie wilgotnym serem. Jego kolor jest biały lub delikatnie kremowy.

Jak powstaje bundz?

Produkcja tego sera ma miejsce w bacówkach, czyli tradycyjnych gospodarstwach pasterskich w górach. Świeże owcze mleko jest podgrzewane i zakwaszana (zazwyczaj cielęcą) podpuszczką. Następnie powstaje skrzep, który odcedza się od serwatki. Ser następnie jest formowany i lekko odciskany.

Proces produkcji tego sera nie jest długi, jednak wciąż wymaga stosowania kilku zasad. Na przykład, powstały skrzep koniecznie trzeba wyparzyć w temperaturze 70 stopni. Ser ten formuje się i odciska na dużym płótnie przez około jeden dzień.

Czy bunc jest zdrowy?

Pytania o wartości odżywcze bundza pojawiają się często. Warto zwrócić uwagę na to, że dzięki dużej zawartości mleka owczego jest on świetnym źródłem białka serwatkowego, kwasów: linolowego, masłowego i omega-3 oraz witamin.

Nie da się również pominąć dużej zawartości składników mineralnych takich jak potas, jod, fosfor, magnez, wapń czy sód. Jeśli chodzi o kalorie, to w 100 gramach naszego polskiego sera znajdziemy około 250 kcal.

Jak jeść polską mozzarellę?

Możliwości jedzenia jest całe mnóstwo. Możemy jeść ten ser zarówno jako przekąskę czy do kanapek na surowo, jak i dodawać go na przykład do sałatek. Warto również podawać go ze świeżymi warzywami czy na słodko, na przykład z miodem czy konfiturą.