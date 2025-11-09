Quiz. To było w każdej kuchni w PRL-u. Młodzi nie dadzą rady

W każdej kuchni w PRL-u znajdowało się sporo różnych sprzętów, które ułatwiały gotowanie. Dziś większość z nich została zupełnie zapomniana, chociaż były praktyczne i niezawodne. W tym szybkim quizie możecie sprawdzić, czy wiecie, do czego służyły najróżniejsze sprzęty kuchenne z PRL-u. Czeka na was dziesięć niełatwych pytań.

Autor: Narodowe Archiwum Cyfrowe To było w każdej kuchni w PRL-u. Rozwiąż quiz, jeżeli pamiętasz.

Sprzęty kuchenne w PRL-u

Kuchnie w okresie PRL-u wyposażone były w wiele różnych sprzętów, o których dziś mało kto pamięta. Większość artykułów AGD była rodzimej produkcji, ale niełatwo było je kupić. Od czasu do czasu rzucano je do domów towarowych PeDeTe, a niektóre urządzenia dostępne były tylko na talony.

Dziś niewiele osób wie, jak wyglądały i do czego służyły ówczesne sprzęty. Prodiż pozwalał upiec pyszne ciasta. Z kolei drylownica łatwo i szybko usuwała pestki z wiśni. Stół kuchenny nakrywano łatwą do czyszczenia ceratą we wzorki, a herbatę podawano w szklankach umieszczonych w koszyczku. Oczywiście nic nie mogło się zmarnować, więc słoiczki po musztardzie służyły jeszcze wiele lat jako małe szklanki do napojów.

Quiz o sprzętach kuchennych z PRL-u

W tym szybkim quizie możecie się sprawdzić, odpowiadając na pytania na temat peerelowskich urządzeń i wyposażenia kuchni. Podejmijcie wyzwanie, nawet jeżeli macie mniej niż czterdzieści lat i o ówczesnym AGD słyszeliście tylko z opowieści rodziców i dziadków.

Kultowe dania PRL: zimne nóżki, wuzetka, blok czekoladowy, mortadela.

Quiz. To było w każdej kuchni w PRL-u. Młodzi nie dadzą rady Pytanie 1 z 10 Każda kuchnia w PRL-u wyposażona była w kuchenkę gazową o nazwie: Ewa Kasia Basia Następne pytanie