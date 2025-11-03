Odchudza i przyspiesza metabolizm. Smocza herbata z PRL wraca na salony

Smocza herbata była bardzo popularnym ciepłym napojem w czasach PRL-u. Pod tą oryginalną nazwą kryje się pełna cennych składników odżywczych i pozytywnie wpływająca na prawidłową pracę całego organizmu czerwona herbata Pu’er. Jej ojczyzną są Chiny, gdzie pija się ją od setek lat. Jakie ma właściwości i dlaczego warto pić smoczą herbatę?

Autor: Shutterstock Smocza herbata z PRL pomaga zgubić boczki i wspomaga koncentrację.

Czym jest Pu’er?

Pu’er to czerwona herbata, która pochodzi z południowych Chin. Znana była już w czasach dynastii Tang, ale nie każdy mógł pić ją na co dzień. Była zarezerwowana tylko dla Cesarza. To właśnie dzięki czerwonej herbacie władcy cieszyli się zdrowiem, dobrą kondycją i długim życiem.

Dziś czerwona herbata jest łatwo dostępna i można ją kupić w większych i mniejszych sklepach. W swojej ofercie ma ją prawie każda firma zajmująca się importem herbaty. Podobno smocza herbata była prawdziwym hitem w czasach PRL-u. Wtedy mało kto wiedział, że jedna szklanka to porcja zdrowia.

Jakie właściwości ma czerwona herbata?

Herbata Pu’er ma rdzawo-czerwony kolor i charakterystyczny ziemisty smak, który nie każdemu może przypaść do gustu. Warto jednak wprowadzić czerwoną herbatę do codziennej diety, ponieważ zawiera wiele cennych składników odżywczych i pozytywnie wpływa na zdrowie.

Jakie więc właściwości ma czerwona herbata? Pu ‘er to skarbnica minerałów. Zawiera mangan, cynk, fluor, magnez, żelazo i wapń. Warto ją pić w czasie przeziębień. Jest naturalnym lekiem w infekcjach bakteryjnych i wirusowych. Jakie jeszcze działanie wykazuje smocza herbata?

Wspomaga odchudzanie – zawarte w czerwonej herbacie substancje aktywne przyspieszają metabolizm, regulują poziom trójglicerydów we krwi oraz ułatwiają spalanie tłuszczu.

– zawarte w czerwonej herbacie substancje aktywne przyspieszają metabolizm, regulują poziom trójglicerydów we krwi oraz ułatwiają spalanie tłuszczu. Wspomaga trawienie – napar pobudza wydzielanie soków trawiennych, co ułatwia trawienie tłustych i ciężkostrawnych potraw.

– napar pobudza wydzielanie soków trawiennych, co ułatwia trawienie tłustych i ciężkostrawnych potraw. Wspomaga pracę wątroby – regeneruje wątrobę i poprawia jej funkcjonowanie.

– regeneruje wątrobę i poprawia jej funkcjonowanie. Obniża poziom cholesterolu – czerwona herbata pomaga obniżyć poziom złego cholesterolu LDL i podwyższyć poziom dobrego cholesterolu HDL.

– czerwona herbata pomaga obniżyć poziom złego cholesterolu LDL i podwyższyć poziom dobrego cholesterolu HDL. Oczyszcza organizm z toksyn – Pu-erh wykazuje działanie detoksykacyjne, usuwa toksyny z organizmu i nadmiar wody.

– Pu-erh wykazuje działanie detoksykacyjne, usuwa toksyny z organizmu i nadmiar wody. Poprawia koncentrację i pamięć – czerwona herbata zawiera teinę, która działa pobudzająco i poprawia koncentrację.

– czerwona herbata zawiera teinę, która działa pobudzająco i poprawia koncentrację. Działa antyoksydacyjne – Pu-erh jest bogata w polifenole, które są silnymi przeciwutleniaczami i chronią organizm przed szkodliwym działaniem wolnych rodników.

– Pu-erh jest bogata w polifenole, które są silnymi przeciwutleniaczami i chronią organizm przed szkodliwym działaniem wolnych rodników. Wzmacnia odporność – składniki aktywne zawarte w czerwonej herbacie wspomagają budowani odporności.

– składniki aktywne zawarte w czerwonej herbacie wspomagają budowani odporności. Poprawia nastrój – regularne picie herbaty Pu-erh poprawia humor i zmniejsza uczucie zmęczenia.

– regularne picie herbaty Pu-erh poprawia humor i zmniejsza uczucie zmęczenia. Zastrzyk dla urody – smocza herbata opóźnia efekty starzenia się organizmu i pozytywnie wpływa na skórę, pomagając zachować jej młody wygląd.

Pu-erh – herbata na odchudzanie

Czerwona herbata powinna na stałe zagościć w menu osób, które są na diecie odchudzającej i próbują zrzucić zbędne kilogramy. Pu’er zapobiega odkładaniu się tkanki tłuszczowej, przyspiesza metabolizm i korzystnie wpływa na trawienie.

Jak pić czerwoną herbatę na odchudzanie? Pierwsze efekty można zaobserwować już po miesiącu regularnego picia Pu’er. W czasie diety odchudzającej należy wypijać około 1,5 litra dziennie smoczej herbaty. Warto pamiętać, że czerwona herbata jest tylko wspomagającym dodatkiem do diety i regularnej aktywności fizycznej.

Jak parzyć czerwoną herbatę?

Najlepsza Pu’er to ta liściasta. Można ją kupić w wielu sklepach spożywczych, marketach i herbaciarniach, gdzie sprzedawana jest na wagę.

Czerwoną herbatę należy parzyć w czajniczku lub w gaiwan. To naczynie do parzenia herbaty pochodzące z Chin, które składa się czarki oraz pokrywki. Dzięki niemu wszystkie walory smakowe i prozdrowotne właściwości ukryte w liściach zostaną uwolnione do wody.

Jak więc zaparzyć filiżankę zdrowej czerwonej herbaty? Wystarczy wsypać jedną do dwóch łyżeczek suszu Pu’er do naczynia i zalać 200 ml wody, której temperatura nie powinna przekroczyć 95 stopni C. Parzenie trwa od trzech do czterech minut. Herbatę Pu’er można też zaparzyć, używając specjalnego zaparzacza lub sitka.

