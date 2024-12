Quiz. Potrawy świąteczne, które wszyscy powinni znać. Zgarniesz 10/10?

Wigilia i Boże Narodzenie zbliżają się wielkimi krokami. Już w przyszłym tygodniu na stołach wylądują pyszne i aromatyczne dania tradycyjnie podawane w te zimowe święta. Czy potrafisz rozpoznać te przysmaki? Sprawdź swoją wiedzę i weź udział w naszej świątecznej zabawie. Zgarnij max punktów i zdobądź tytuł kulinarnego mistrza Bożego Narodzenia!

Autor: Shutterstock Te świąteczne przysmaki powinien znać każdy. Rozwiąż quiz i sprawdź się!

Święta Bożego Narodzenia – najpopularniejsze potrawy

W tym roku święta Bożego Narodzenia będziemy obchodzić już w przyszłym tygodniu. Podczas wigilijnej kolacji, która wypada 24 grudnia we wtorek, na stole powinno pojawić się dwanaście potraw postnych. Oprócz tradycyjnych dań z ryb, takich jaka ryba po grecku czy smażony karp, Polacy będą zajadać się pierogami z kapustą i grzybami, kutią czy pasztecikami. Obowiązkowo powinien pojawić się barszcz czerwony i kompot z suszonych owoców.

W czasie kolejnych dwóch dni świąt Bożego Narodzenia na stoły wjadą pieczone mięsa, sałatka jarzynowa czy słodkie wypieki. Do najpopularniejszych potraw świątecznych należą m.in. takie dania jak pieczony schab, bigos z mięsem lub bez, karp w galarecie, krokiety, śledzie w różnych wersjach czy zupa grzybowa. Na deser podaje się kremowe serniki, aromatyczne pierniki i makowce oraz ciasta z bakaliami zwane keksami.

Quiz o potrawach na Boże Narodzenie

Jeżeli przyrządzanie potraw na wigilię i święta Bożego Narodzenia nie jest wam obce, bez trudu zaznaczycie prawidłowe odpowiedzi w naszym szybkim quizie. Czeka na was dziesięć pytań na temat świątecznego jedzenia. Z czego robi się sos do ryby po grecku? Z czym podaje się barszcz czerwony, a czym jest kulebiak? To tylko niektóre z pytań, które znajdziecie w naszej świątecznej zabawie. Powodzenia!

Quiz. Potrawy świąteczne, które wszyscy powinni znać. Zgarniesz 10/10? Pytanie 1 z 10 Które warzywo jest głównym składnikiem sosu do ryby po grecku? Bakłażan Marchewka Biała i zielona część pora Następne pytanie

