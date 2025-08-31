Quiz. Jedzenie ze szkolnej stołówki w PRL-u. Klasowe niejadki nie mają tu czego szukać!

W czasach PRL-u w szkolnych stołówkach serwowano dania, które wymagały od kucharek nie lada kreatywności. Problemy z dostawami produktów, brak dofinansowania i zasad przyrządzania posiłków dla dzieci to powody, dla których na stołówkach pojawiały się potrawy, które niektórym do dziś spędzają sen z powiek. Jeżeli pamiętacie czasy PRL-u, bez trudu rozwiążecie szybki quiz o jedzeniu ze szkolnej stołówki. Powodzenia!

Autor: Narodowe Archiwum Cyfrowe Wiele osób pamięta jedzenie ze szkolnej stołówki. Rozwiąż quiz i zostań mistrzem!

Jedzenie ze szkolnej stołówki w PRL-u – smak dzieciństwa

Dla Polaków wychowanych w epoce PRL-u, stołówka szkolna była nie tylko miejscem, gdzie można było zjeść. To tutaj, w towarzystwie rówieśników, toczyły się rozmowy, rodziły przyjaźnie i kształtowały pierwsze kulinarne preferencje. Jedzenie ze szkolnej stołówki było dość proste i bazowało na dostępnych składnikach. Niektóre potrawy na zawsze zapisały się w pamięci i wiele osób pamięta je do dziś. Zupa mleczna na śniadanie czy owocowa z makaronem na obiad, szpinak z jajkiem lub kotlety z mortadeli to tylko niektóre przykłady dań, które dzieci jadły w szkołach na stołówkach. Kompot przyrządzano z kisielu, a na deser można było dostać ciepłe lody.

Quiz o jedzeniu ze szkolnej stołówki w PRL-u

Szkolna stołówka w czasach Polski Ludowej była miejscem, które na stałe wpisało się w krajobraz dzieciństwa i pozostawiło po sobie smakowite wspomnienia. Pamiętacie, jakie jedzenie serwowały szkolne stołówki? Weźcie udział w naszej zabawie i sprawdźcie swoją wiedzę. Odpowiedzcie na dziesięć pytań o jedzeniu ze stołówki w szkole i zagarnijcie maks punktów. Trzymamy kciuki!

Quiz. Jedzenie ze szkolnej stołówki w PRL-u. Klasowe niejadki nie mają tu czego szukać! Pytanie 1 z 10 Zupa serwowana na śniadanie na szkolnej stołówce, która była zmorą dzieci, to: zupa mleczna z makaronem lub ziemniakami zupa z kaszą jaglaną zupa krem z zielonych warzyw Następne pytanie