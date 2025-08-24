Quiz. Cukierki z PRL-u. Słodycz zwycięstwa czy gorycz porażki?

2025-08-24 15:36

Dziś w sklepach można wybierać i przebrać w najróżniejszych cukierkach. Jednak w epoce Polski Ludowej nie było to takie proste. Nawet zwykłe landrynki były reglamentowane, a o cukierkach z czekolady można było jedynie pomarzyć. Pamiętacie cukierki z PRL-u? Weźcie udział w naszej zabawie i sprawdźcie swoją wiedzę.

Quiz. Cukierki w PRL
Autor: Shutterstock Landrynki były jednymi z najpopularniejszych cukierków w PRL-u. Rozwiąż quiz i poznaj inne słodkości z tamtych czasów.

Jakie były cukierki w PRL-u?

W PRL-u sklepowe półki nie uginały się artykułów spożywczych. Brakowało podstawowych produktów, a zdobycie słodyczy graniczyło z cudem. Nawet po cukierki trzeba było odstać swoje w kilometrowej kolejce. 

Irysy, ciągnące się w nieskończoność krówki, raczki, kawusie i orzechowe michałki to tylko niektóre przykłady karmelków i czekoladek, które od czasu do czasu „rzucano” na sklepowe półki. Czasem spod lady można było kupić bombonierkę lub cenną jak złoto mieszankę wedlowską. Tylko nieliczni mogli pozwolić sobie na wizytę w Pewexie, gdzie sprzedawano najróżniejsze słodkości, a nawet prawdziwą czekoladę

Quiz o cukierkach w PRL-u

Cukierki, które w Polsce Ludowej były tak trudno dostępne, dziś można kupić w wielu sklepach spożywczych. Nie trzeba stać po nie w długich kolejkach i są dostępne bez kartek. Jeżeli pamiętacie cukierki z czasów komuny, bez trudu rozwiążecie szybki quiz o tych popularnych słodkościach. Powodzenia!

Poniżej znajdziecie galerię z prostymi i sprawdzonymi przepisami na domowe cukierki.

Kultowe dania PRL: zimne nóżki, wuzetka, blok czekoladowy, mortadela.
Quiz. Cukierki z PRL-u. Słodycz zwycięstwa czy gorycz porażki?
Pytanie 1 z 9
Twarde, przezroczyste i kolorowe cukierki w różnych owocowych smakach to:
Domowe słodycze, jak za dawnych lat: tylko wypróbowane przepisy
Zobacz galerię 10 zdjęć
Beszamel SE Google News
Anna Szulc-Górska
Anna Szulc-Górska

To Cię Zainteresuje

Ewa Wachowicz zdradza swój sposób na idealne ciasto ze śliwkami. Smakuje obłędnie!

Ewa Wachowicz zdradza swój sposób na idealne ciasto ze śliwkami. Smakuje obłędnie!

Chłodzące dania i napoje na upały – co jeść i pić, by poczuć ulgę w największy skwar?

Chłodzące dania i napoje na upały – co jeść i pić, by poczuć ulgę w największy skwar?

Jagodzianki u Magdy Gessler biją rekordy cen! Odważycie się kupić?

Jagodzianki u Magdy Gessler biją rekordy cen! Odważycie się kupić?

Beszamel poleca „Air Fryer dla smakoszy”. Nowa książka Pawła Lorocha już w sprzedaży

Beszamel poleca „Air Fryer dla smakoszy”. Nowa książka Pawła Lorocha już w sprzedaży

Beszamel poleca „Kiszonki. Smaki z natury”. Odkryj ich supermoce i poczuj się lepiej!

Beszamel poleca „Kiszonki. Smaki z natury”. Odkryj ich supermoce i poczuj się lepiej!

Jak uratować smak lata? Trzy sposoby na przechowanie papierówek na zimę

Jak uratować smak lata? Trzy sposoby na przechowanie papierówek na zimę

Tak NIE pozbywaj się oleju po smażeniu! Sprawdź, jak robić to bezpiecznie dla rur i środowiska

Tak NIE pozbywaj się oleju po smażeniu! Sprawdź, jak robić to bezpiecznie dla rur i środowiska

Domowe lody, jakich nie kupisz w sklepie! TOP 20 przepisów na pyszne desery lodowe

Domowe lody, jakich nie kupisz w sklepie! TOP 20 przepisów na pyszne desery lodowe