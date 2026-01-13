Polska zupa na Złotych Globach? Obsada pokochała to danie

Polskie jedzenie ma w sobie coś niezwykłego, co sprawia, że uwielbia je każdy, kto choć raz go spróbuje. W internecie można znaleźć całą masę najróżniejszych filmików, na których obcokrajowcy próbują naszych polskich przysmaków i są zachwyceni. Teraz polska zupa została nawet wspomniana w przemówieniu na... Złotych Globach.

Polska zupa hitem na Złotych Globach. Znalazła się w przemówieniu

Film "Hamnet" doceniony został przez krytyków. Statuetkę w kategorii najlepszej aktorki dramatycznej odebrała odgrywająca główną rolę Jessie Buckley. W swoim przemówieniu wspomniała o całej załodze filmu. Choć wydawać by się mogło, że większość swojego przemówienia poświęci na podziękowania, to aktorka jednak zaskoczyła i opowiedziała o... zupie.

Praca na tym planie była niezwykłym przeżyciem, opowiadaliśmy bowiem historię prawdopodobnie najsłynniejszego Brytyjczyka wszech czasów, a mieliśmy chińską reżyserkę oraz sporo Irlandczyków i Polaków w ekipie. W trakcie zdjęć Tomek zaczął co jakiś czas znikać z planu. Pewnego dnia znalazłam go na tyłach jego wozu, gdzie kroił ziemniaki, cebulę i mięso. Przywiózł z Polski swój ogromny żeliwny garnek, w którym gotował zupę, a ta zupa zaczęła pojawiać się na planie. Była przepyszna. Dziękuję, że przyniosłeś swój garnek na plan

Rosół królował na planie. Tej zupy trzeba spróbować

W przemówieniu nie usłyszeliśmy jednak jaką dokładnie zupą raczyła się załoga na planie tego filmu. Na szczęście na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. Sam Tomasz Sternicki w swojej instagramowej relacji udostępnił, że chodziło o nic innego, jak polski rosół znany również jako "żydowska penicylina". Relację z gotowania tej naszej pysznej zupy na planie możemy również zobaczyć w relacji Małgosi Turzańskiej, która jest projektantką kostiumów filmowych.

Tomasz pełnił na planie funkcję gripa. Jest to osoba, która zajmuje się stabilnością kamer, montażem szyn oraz obsługą urządzeń oświetleniowych we współpracy z operatorami. Pan Tomasz jednak dodatkowo dbał, by jego rosół wyszedł jak najsmaczniejszy. Choć mimo słów aktorki nie znajdziemy w nim ziemniaków, to z pewnością jest to idealna zupa, chociażby na zimne miesiące.

Niestety Tomasz nie podzielił się swoim przepisem na rosół tak dobry, że trzeba było o nim wspomnieć w przemówieniu na Złotych Globach, to jednak nic straconego. Możecie wykorzystać jeden z naszych sprawdzonych przepisów na tę przepyszną, polską zupę.

i Autor: @/t_sternicki/ Instagram