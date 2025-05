Które warzywa można jeść na surowo? Lista jest dłuższa niż może się wydawać

Marchewki, pomidory czy ogórek - świetnie zdajemy sobie sprawę, że te warzywa można jeść na surowo. Nie w przypadku wszystkich warzyw, jest to jednak dobrze znany fakt. Sprawdzamy, które z nich bez problemu możemy zjeść na surowo.

To, że owoce i warzywa są ważnym elementem naszej diety jest powszechnie znanym faktem. Znajdziemy w nich bowiem całą masę witamin i składników odżywczych, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Wiadomo, że najlepsze dla nas będą surowe warzywa i owoce, jednak możemy nie zdawać sobie sprawy, które z nich można jeść na surowo. A lista jest dłuższa niż może się zdawać.

Buraki

Pierwsze powinniśmy wymienić buraki. Choć zazwyczaj przed jedzeniem są one gotowane, to tak naprawdę bez problemu jeść je na surowo. I naprawdę warto! Są one bowiem bogate w przeciwutleniacze, które świetnie działają przeciwko wolnym rodnikom. Co więcej, zawierają również takie składniki odżywcze jak żelazo, błonnik, kwas foliowy czy azotany.

Cukinia

Do zacnego grona warzy, które można jeść na surowo zalicza się również cukinia. Choć zazwyczaj jest ona pieczona, smażona lub gotowana, również surowa będzie świetnie smakować. Znajdziemy w niej witaminę A, mangan, potas, magnez oraz witaminę C. Co więcej, podobnie jak marchew zawiera ona wysoki poziom karotenoidów.

Pasternak

Również ten kuzyn marchewki może być spożywany na surowo. Pasternak jest warzywem, o którym większość niestety zapomniała. A to spory błąd, ponieważ zawiera błonnik, potas, witaminę B6 oraz C. Świetnie sprawdzi się jako dodatek do sałatek czy zupy dzięki swojemu lekko słodkiemu smaku.

Czosnek

Nie każdy zdaje sobie sprawę, że również czosnek można bez problemu jeść na surowo, a przyniesie nam to ogromne korzyści. Czosnek ma nie tylko mało kalorii, ale również całą masę wartości odżywczych oraz przeciwutleniaczy. Nie bez powodu jest on również nazywany naturalnym antybiotykiem.

Brokuł

Na surowo możemy się również zajadać... brokułami! Choć warzywa te najczęściej poddajemy obróbce cieplnej, nie ma żadnych przeciwwskazań, by jeść je również na surowo. Zawierają witaminę C, K oraz błonnik i kwas foliowy. Warto więc włączyć je również do swojej diety.

Kalafior

Również kalafior można jeść na surowo jako przekąskę czy dodatek do sałatek. Zawiera on masę witamin, minerałów i błonnika, które sprawiają, że jest idealnym wyborem dla osób, które chcą się zdrowo odżywiać.

Inne warzywa, które można jeść na surowo

Jeśli chodzi o inne warzywa, które także można jeść na surowo to wymienia się: jarmuż, bataty, topinambur, kapustę włoską, korzeń pietruszki, cebulę, czerwoną paprykę, brukselkę, szpinak, groszek czy rzodkiewkę.

Pamiętamy jednak, że przed jedzeniem wszystkie te warzywa powinny zostać dokładnie umyte. Pieczenie, gotowanie czy smażenie może niestety skutkować utratą najróżniejszych składników. Dlatego warto spróbować tych warzyw na surowo.