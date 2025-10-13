Jakie właściwości mają kasztany jadalne i niejadalne? Poznaj ich zdrowotną moc i zastosowanie w kuchni

12:35

Kasztany jadalne to prawdziwy skarb – nie tylko pyszne i aromatyczne, ale też pełne składników, które wspierają zdrowie i urodę. Pomagają w uszczelnianiu naczyń krwionośnych, wzmacniają włosy i poprawiają kondycję skóry. W medycynie ludowej przypisuje się im nawet zdolność pochłaniania złej energii i rozpraszania pola magnetycznego. Podobne właściwości pozakulinarne przypisuje się kasztanom znanym z naszych parków. Poznaj kasztany - te jadalne i nie.

Autor: Shutterstock Kasztany jadalne pojawiają się jesienią w supermarketach. Mimo mylącej nazwy nie są spokrewnione z naszymi swojskimi kasztanami

Kasztany – nie wszystkie są takie same

Jesienią trudno przejść obojętnie obok błyszczących, brązowych kasztanów spadających z drzew. Warto jednak wiedzieć, że nie każdy kasztan jest jadalny. Te, które znamy z parków i alejek – pochodzące z kasztanowca zwyczajnego (Aesculus hippocastanum) – są niejadalne, a spożycie ich nasion może powodować zatrucia. Z kolei kasztany jadalne, które o tej samej porze roku pojawiają się w supermarketach (Castanea sativa) rosną na zupełnie innym drzewie, bardzo rzadko spotykanym w Polsce, należącym do rodziny bukowatych. To właśnie ich owoce trafiają do kuchni – aromatyczne, słodkawe i pełne wartości odżywczych.

Właściwości zdrowotne kasztanów jadalnych

Kasztany jadalne to prawdziwe źródło energii. Zawierają węglowodany złożone, które dodają sił, a jednocześnie są lekkostrawne. Obfitują w błonnik, witaminy z grupy B, potas, magnez, żelazo i cynk, a także w kwas foliowy, dzięki czemu wspierają układ nerwowy, krwionośny i odpornościowy. Ich regularne spożywanie pomaga utrzymać stabilny poziom cukru i cholesterolu we krwi.

W odróżnieniu od większości orzechów, kasztany jadalne mają mało tłuszczu, za to sporo skrobi i antyoksydantów, które spowalniają procesy starzenia. Dzięki temu stanowią doskonały wybór dla osób na diecie, dzieci czy rekonwalescentów. Zawarte w nich taniny i flawonoidy działają przeciwzapalnie i wzmacniają naczynia krwionośne – to właśnie cecha wspólna z kasztanami niejadalnymi, które jednak znajdują zastosowanie tylko w ziołolecznictwie.

Kasztanowiec – niejadalny, ale leczniczy

Kasztanowiec zwyczajny, czyli ten znany z naszych parków, to roślina o potężnym działaniu leczniczym, choć jego owoce nie nadają się do spożycia. Z nasion, kory i kwiatów kasztanowca pozyskuje się escynę – substancję o silnym działaniu przeciwzapalnym, przeciwobrzękowym i wzmacniającym ściany naczyń krwionośnych. Preparaty z kasztanowca stosuje się w leczeniu żylaków, pajączków, obrzęków nóg oraz problemów z krążeniem.

W medycynie naturalnej ekstrakty z kasztanowca wykorzystywane są również do pielęgnacji skóry i włosów – poprawiają mikrokrążenie, wspierają regenerację naskórka i zapobiegają wypadaniu włosów. Nic dziwnego, że kasztanowiec nazywany jest czasem „drzewem zdrowych nóg”.

Zastosowanie kasztanów jadalnych w kuchni

Kasztany jadalne to nie tylko zdrowa przekąska, ale i niezwykle wszechstronny składnik kulinarny. Można je piec, gotować, prażyć lub dodawać do zup, farszów i deserów. Ich delikatny, lekko słodkawy smak świetnie komponuje się z miodem, czekoladą, ale też z drobiem, dziczyzną czy warzywami korzeniowymi.

We Włoszech z kasztanów przygotowuje się mąkę kasztanową, z której powstają naleśniki, ciasta i placki. We Francji natomiast popularne są kandyzowane kasztany – marrons glacés, a w krajach śródziemnomorskich to stały element świątecznych stołów.

Kasztany – energia, uroda i odrobina magii

W tradycyjnych wierzeniach kasztany miały chronić przed złą energią i wzmacniać odporność. Dziś wiemy, że zawarte w nich związki rzeczywiście wspierają układ krwionośny, poprawiają elastyczność skóry i pomagają w regeneracji organizmu. Zarówno jadalne, jak i niejadalne kasztany są więc symbolem siły, zdrowia i równowagi, a jesień to idealny czas, by sięgnąć po ich moc – w kuchni lub w domowej apteczce.