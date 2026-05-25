Dzień Matki na słodko. 12 ciast i deserów, które zrobią wrażenie i umilą ten dzień

Dzień Matki, czyli 26 maja, to dobry moment, żeby postawić na domowy deser, ale niekoniecznie ten sam w kilku owocowych odsłonach. Warto wymieszać smaki, konsystencje i stopień trudności. Jedni wolą lekkie ciasta bez pieczenia, inni klasyczne wypieki do kawy, a jeszcze inni małe deserowe porcje podane w pucharkach.

12 ciast i deserów na Dzień Matki

1. Boskie ciasto truskawkowe

Majowy klasyk, który po prostu pasuje do Dnia Matki. Kruche ciasto, budyń i świeże owoce dają efekt domowy, ale odświętny.

2. Sernik na zimno z malinami

Lżejsza alternatywa dla cięższych wypieków. Maliny wprowadzają trochę świeżości i przełamują dominację truskawkowych deserów.

3. Banoffee pie

Coś dla fanek kremowych, bardziej sycących słodkości. Banany, kajmak i bita śmietana tworzą deser prosty, ale bardzo efektowny.

4. Czekoladowy sernik bez pieczenia

To propozycja dla tych, którzy wolą deser bardziej wyrazisty niż owocowy. Kremowy, elegancki i świetny do popołudniowej kawy.

5. Obłędna panna cotta czekoladowa

Deser w pucharkach, który wygląda elegancko i nie wymaga wielkiego zamieszania. Dobra opcja na bardziej kameralne świętowanie.

6. Ciasto MOJA BAJKA bez pieczenia

Warstwowe, kremowe, z wiśniowym akcentem i bitą śmietaną. Bardzo dobre, gdy chcesz postawić na coś bardziej tradycyjnie „ciastowego”.

7. Naleśnikowe ciasto z owocami

To deser, który wygląda bardzo efektownie, a dzięki warstwom naleśników, kremu i owoców sprawia wrażenie czegoś znacznie bardziej pracochłonnego, niż jest w rzeczywistości.

8. Ciasto toffi, z palonym masłem i gruszkami

Jeśli szukasz czegoś bardziej otulającego i deserowego niż lekkie majowe ciasta, ta propozycja z gruszkami, nutą toffi i palonym masłem będzie świetnym wyborem do popołudniowej kawy.

9. Rolada kokosowo-czekoladowa bez pieczenia

To bardzo dobry pomysł na Dzień Matki dla osób, które lubią wyraziste, słodsze desery, bo połączenie kokosu i czekolady daje efekt mocno inspirowany smakiem batonika Bounty.

10. Eton Mess z truskawkami

Bezy, owoce i bita śmietana to połączenie, które zawsze robi wrażenie. Deser jest szybki i wdzięczny do podania.

11. Ciasto z karmelizowanymi mandarynkami

Ta propozycja świetnie przełamuje majową dominację deserów z czerwonymi owocami, bo karmelizowane mandarynki dodają jej nie tylko świeżości, ale też bardziej eleganckiego charakteru.

12. Mus czekoladowy

Na koniec coś klasycznego i uniwersalnego. Jeśli mama lubi czekoladę bardziej niż owoce, ten deser może być najlepszym wyborem z całego zestawienia.

Jak wybrać najlepszy deser?

Jeśli planujesz większe spotkanie, najlepiej sprawdzą się ciasta do krojenia, jak banoffee pie, ciasto MOJA BAJKA, sernik bez pieczenia albo boskie ciasto truskawkowe. Jeśli wolisz coś lżejszego albo bardziej eleganckiego, dobrym wyborem będą panna cotta, mus czekoladowy, Eton Mess albo truskawki z mascarpone.

