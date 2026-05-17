Zapomnij o melisie i rumianku. Ten napar jest idealny na cholesterol i skołatane nerwy

Co potrafi herbata szafranowa?
Szafran, pozyskiwany z wysuszonych pręcików krokusów, od wieków jest ceniony nie tylko w kuchni, ale i w medycynie naturalnej. To wszystko dzięki zawartym w nim związkom, takim jak krocyna i safranal, które mają silne działanie antyoksydacyjne. Regularne picie herbaty szafranowej może przynieść wiele korzyści dla Twojego organizmu.
- Wspiera serce i układ krążenia. Badania sugerują, że szafran pomaga obniżyć poziom "złego" cholesterolu (LDL) oraz trójglicerydów we krwi. Może również przyczyniać się do regulacji ciśnienia tętniczego.
- Naturalny antydepresant. Napar z szafranu wpływa na poziom serotoniny i dopaminy w mózgu, co może poprawiać nastrój, łagodzić objawy stresu i ułatwiać zasypianie.
- Stabilizuje poziom cukru. Szafran może poprawiać wrażliwość komórek na insulinę, co pomaga w zapobieganiu wahaniom poziomu glukozy we krwi.
- Łagodzi objawy PMS. Kobietom cierpiącym na zespół napięcia przedmiesiączkowego napar z szafranu może pomóc w złagodzeniu drażliwości i bólu.
- Poprawia wygląd skóry. Dzięki właściwościom antyoksydacyjnym szafran zwalcza wolne rodniki, spowalniając procesy starzenia się skóry.
Jak przygotować idealny napar?
Przygotowanie herbaty szafranowej jest niezwykle proste. Pamiętaj jednak o kilku zasadach, by w pełni wykorzystać jej potencjał.
- Do filiżanki wrzuć 3-5 nitek szafranu.
- Zalej je wodą o temperaturze około 80-90°C. Ważne, by nie używać wrzątku, ponieważ niszczy on cenne właściwości przyprawy.
- Przykryj filiżankę i odstaw napar na około 10-15 minut.
- Po tym czasie napój jest gotowy. Możesz go pić samodzielnie lub dla smaku dodać odrobinę miodu czy soku z cytryny.
O czym należy pamiętać?
Choć herbata szafranowa jest zdrowa, kluczowy jest umiar. Nie należy przekraczać zalecanej dawki, ponieważ w nadmiarze szafran może być szkodliwy. Szczególną ostrożność powinny zachować kobiety w ciąży i karmiące piersią, a także osoby przyjmujące leki na stałe – w takim przypadku zamiar picia naparu z szafranu warto skonsultować z lekarzem.