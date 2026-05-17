Zapomnij o melisie i rumianku. Ten napar jest idealny na cholesterol i skołatane nerwy

Anna Wojnowska
2026-05-17 16:35

Szukasz naturalnego sposobu na ukojenie nerwów i poprawę wyników badań? Okazuje się, że najdroższa przyprawa świata, zwana "czerwonym złotem", może być Twoim sprzymierzeńcem. Wystarczy kilka nitek, by przygotować napar o niezwykłych właściwościach.

Najdroższa żywność świata

i

Autor: Shutterstock Szafran

Co potrafi herbata szafranowa?

Szafran, pozyskiwany z wysuszonych pręcików krokusów, od wieków jest ceniony nie tylko w kuchni, ale i w medycynie naturalnej. To wszystko dzięki zawartym w nim związkom, takim jak krocyna i safranal, które mają silne działanie antyoksydacyjne. Regularne picie herbaty szafranowej może przynieść wiele korzyści dla Twojego organizmu.

  • Wspiera serce i układ krążenia. Badania sugerują, że szafran pomaga obniżyć poziom "złego" cholesterolu (LDL) oraz trójglicerydów we krwi. Może również przyczyniać się do regulacji ciśnienia tętniczego.
  • Naturalny antydepresant. Napar z szafranu wpływa na poziom serotoniny i dopaminy w mózgu, co może poprawiać nastrój, łagodzić objawy stresu i ułatwiać zasypianie.
  • Stabilizuje poziom cukru. Szafran może poprawiać wrażliwość komórek na insulinę, co pomaga w zapobieganiu wahaniom poziomu glukozy we krwi.
  • Łagodzi objawy PMS. Kobietom cierpiącym na zespół napięcia przedmiesiączkowego napar z szafranu może pomóc w złagodzeniu drażliwości i bólu.
  • Poprawia wygląd skóry. Dzięki właściwościom antyoksydacyjnym szafran zwalcza wolne rodniki, spowalniając procesy starzenia się skóry.

Jak przygotować idealny napar?

Przygotowanie herbaty szafranowej jest niezwykle proste. Pamiętaj jednak o kilku zasadach, by w pełni wykorzystać jej potencjał.

  1. Do filiżanki wrzuć 3-5 nitek szafranu.
  2. Zalej je wodą o temperaturze około 80-90°C. Ważne, by nie używać wrzątku, ponieważ niszczy on cenne właściwości przyprawy.
  3. Przykryj filiżankę i odstaw napar na około 10-15 minut.
  4. Po tym czasie napój jest gotowy. Możesz go pić samodzielnie lub dla smaku dodać odrobinę miodu czy soku z cytryny.

Polecany artykuł:

Dlaczego szafran jest jedną z najdroższych przypraw?

O czym należy pamiętać?

Choć herbata szafranowa jest zdrowa, kluczowy jest umiar. Nie należy przekraczać zalecanej dawki, ponieważ w nadmiarze szafran może być szkodliwy. Szczególną ostrożność powinny zachować kobiety w ciąży i karmiące piersią, a także osoby przyjmujące leki na stałe – w takim przypadku zamiar picia naparu z szafranu warto skonsultować z lekarzem.

Quiz Czy wiesz co to za przyprawy? W naturalnym środowisku wyglądają zupełnie inaczej!
Pytanie 1 z 10
Na początek rozgrzewka… i to dosłownie! To ciepłolubna bylina o rozgałęzionych kłączach, pochodzi z południowej Azji. Mowa o przyprawie ze zdjęcia.
Imbir
szafran właściwości
szafran
herbata