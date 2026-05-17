Zapomnij o melisie i rumianku. Ten napar jest idealny na cholesterol i skołatane nerwy

Co potrafi herbata szafranowa?

Szafran, pozyskiwany z wysuszonych pręcików krokusów, od wieków jest ceniony nie tylko w kuchni, ale i w medycynie naturalnej. To wszystko dzięki zawartym w nim związkom, takim jak krocyna i safranal, które mają silne działanie antyoksydacyjne. Regularne picie herbaty szafranowej może przynieść wiele korzyści dla Twojego organizmu.

Wspiera serce i układ krążenia. Badania sugerują, że szafran pomaga obniżyć poziom "złego" cholesterolu (LDL) oraz trójglicerydów we krwi. Może również przyczyniać się do regulacji ciśnienia tętniczego.

Badania sugerują, że szafran pomaga obniżyć poziom "złego" cholesterolu (LDL) oraz trójglicerydów we krwi. Może również przyczyniać się do regulacji ciśnienia tętniczego. Naturalny antydepresant. Napar z szafranu wpływa na poziom serotoniny i dopaminy w mózgu, co może poprawiać nastrój, łagodzić objawy stresu i ułatwiać zasypianie.

Napar z szafranu wpływa na poziom serotoniny i dopaminy w mózgu, co może poprawiać nastrój, łagodzić objawy stresu i ułatwiać zasypianie. Stabilizuje poziom cukru. Szafran może poprawiać wrażliwość komórek na insulinę, co pomaga w zapobieganiu wahaniom poziomu glukozy we krwi.

Szafran może poprawiać wrażliwość komórek na insulinę, co pomaga w zapobieganiu wahaniom poziomu glukozy we krwi. Łagodzi objawy PMS. Kobietom cierpiącym na zespół napięcia przedmiesiączkowego napar z szafranu może pomóc w złagodzeniu drażliwości i bólu.

Kobietom cierpiącym na zespół napięcia przedmiesiączkowego napar z szafranu może pomóc w złagodzeniu drażliwości i bólu. Poprawia wygląd skóry. Dzięki właściwościom antyoksydacyjnym szafran zwalcza wolne rodniki, spowalniając procesy starzenia się skóry.

Jak przygotować idealny napar?

Przygotowanie herbaty szafranowej jest niezwykle proste. Pamiętaj jednak o kilku zasadach, by w pełni wykorzystać jej potencjał.

Do filiżanki wrzuć 3-5 nitek szafranu. Zalej je wodą o temperaturze około 80-90°C. Ważne, by nie używać wrzątku, ponieważ niszczy on cenne właściwości przyprawy. Przykryj filiżankę i odstaw napar na około 10-15 minut. Po tym czasie napój jest gotowy. Możesz go pić samodzielnie lub dla smaku dodać odrobinę miodu czy soku z cytryny.

O czym należy pamiętać?

Choć herbata szafranowa jest zdrowa, kluczowy jest umiar. Nie należy przekraczać zalecanej dawki, ponieważ w nadmiarze szafran może być szkodliwy. Szczególną ostrożność powinny zachować kobiety w ciąży i karmiące piersią, a także osoby przyjmujące leki na stałe – w takim przypadku zamiar picia naparu z szafranu warto skonsultować z lekarzem.