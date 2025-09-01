Co kryją pomidory? Likopen, który wzmacnia, chroni i dodaje energii

Te pomidory, które dojrzewają w słońcu są najsłodsze. Ale pomidory to nie tylko smak lata, ale też źródło likopenu – przeciwutleniacza, który wzmacnia serce, chroni przed nowotworami i dodaje energii. Najwięcej mają go dojrzałe, czerwone owoce i… pomidory w puszce, które dzięki obróbce są jeszcze cenniejsze.

Autor: Archiwum serwisu Pomidory zawierają likopen - substancję o działaniu antyrakowym

Likopen - skarb z pomidorów

Likopen, jeden z najsilniejszych przeciwutleniaczy, to największy skarb pomidorów. To właśnie on odpowiada za ich intensywnie czerwony kolor i wyjątkowe właściwości prozdrowotne. Badania pokazują, że regularne spożywanie pomidorów i ich przetworów zmniejsza ryzyko chorób nowotworowych, szczególnie raka prostaty, żołądka i płuc. Likopen działa też jak naturalna tarcza dla serca – obniża poziom złego cholesterolu LDL, przeciwdziała miażdżycy i wspiera prawidłowe ciśnienie krwi.

Gdzie jest najwięcej likopenu?

Co ciekawe, zawartość likopenu w pomidorach nie maleje podczas obróbki cieplnej – wręcz przeciwnie, wzrasta nawet dwukrotnie. Dlatego warto sięgać nie tylko po świeże pomidory, ale również po domowe przeciery, passaty, soki czy keczup. Wchłanianie likopenu dodatkowo zwiększa obecność tłuszczu, dlatego klasyczny makaron z sosem pomidorowym i oliwą to połączenie nie tylko idealne smakowo, ale też wyjątkowo zdrowe.

Pomidory - bogactwo witamin i minerałów

Pomidory to nie tylko likopen. Są doskonałym źródłem witaminy C, która wspiera odporność, oraz witaminy A i beta-karotenu, dbających o wzrok i zdrową skórę. Znajdziemy w nich także witaminę K, niezbędną dla mocnych kości, oraz witaminy z grupy B, które wspomagają układ nerwowy. Zawarty w pomidorach potas reguluje gospodarkę wodno-elektrolitową i pracę serca, a magnez łagodzi skutki stresu.

Pomidory dobre na odchudzanie

Warzywa te są niskokaloryczne – 100 g świeżych pomidorów to zaledwie ok. 18 kcal. Dzięki dużej zawartości wody i błonnika sycą, a jednocześnie wspierają trawienie i oczyszczanie organizmu. Sok pomidorowy bywa polecany osobom na diecie, ponieważ nawadnia, dostarcza elektrolitów i poprawia metabolizm.

Naturalna ochrona przed słońcem i starzeniem

Likopen oraz inne antyoksydanty zawarte w pomidorach pomagają neutralizować wolne rodniki, które odpowiadają za procesy starzenia. Co więcej, badania sugerują, że regularne spożywanie pomidorów może wspierać naturalną ochronę skóry przed promieniowaniem UV, zmniejszając ryzyko poparzeń słonecznych.

Jak obierać pomidory?

Znacznie smaczniejsze są pomidory obrane ze skórki. Aby to zrobić, wystarczy włożyć je do naczynia z wrzącą wodą na kilkanaście sekund (im bardziej dojrzałe, tym krócej). Następnie wyjmujemy je łyżką cedzakową i przekładamy do zimnej wody. Skórka powinna zejść bez trudu. Jeśli pomidor trudno się obiera, zabieg można powtórzyć. Jeżeli zaś owoc nadmiernie zmiękł, oznacza to, że był za długo w gorącej wodzie i zaczął się gotować. Warto jednak pamiętać – nie stracił przy tym swojego cennego likopenu.

