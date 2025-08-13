Czego nie jeść w upały? Sprawdziliśmy, które jedzenie potrafi wycisnąć z ciebie siódme poty

2025-08-13 13:42

Upały odbierają apetyt, ale niektóre potrawy potrafią jeszcze dodatkowo podkręcić temperaturę ciała i wycisnąć z nas siódme poty – dosłownie przy samym jedzeniu. Wszystko zależy od tego, czy sięgniemy po produkty o działaniu rozgrzewającym, czy chłodzącym. Sprawdź, czego nie jeść w upały, jeśli chcesz zachować lekkość i świeżość przez cały dzień.

Czego nie jeść w upały? Sprawdziliśmy, które jedzenie potrafi wycisnąć z ciebie siódme poty
Autor: Shutterstock Cieżkostrawne, mocno przyprawione potrawy nie są zalecane w upały

Czego nie jeść w upały? Gorące potrawy dodatkowo cię rozgrzeją

Latem lepiej unikać wszystkiego, co podnosi temperaturę ciała i obciąża układ trawienny. Na pierwszy ogień idą gorące, tłuste i ciężkostrawne dania – rosół, bigos, gulasze, smażone mięsa czy zapiekanki z dużą ilością sera sprawią, że poczujesz się ociężały i spocony już po kilku kęsach. Również ostre przyprawy, takie jak chili, pieprz cayenne, imbir czy curry, pobudzają krążenie i przyspieszają pocenie, co w upały niekoniecznie jest pożądane.

Warto też uważać na mocną, gorącą kawę i czarną herbatę – w tej formie działają rozgrzewająco, a dodatkowo mogą odwadniać. Lepiej zastąpić je wersjami mrożonymi lub ziołowymi naparami podawanymi na zimno. Czekolada, słodkie kremy i ciężkie ciasta z dużą ilością tłuszczu także obciążają organizm i mogą nasilać uczucie zmęczenia. W największy skwar sięgaj raczej po świeże owoce, chłodniki, sałatki czy lekkie dania na zimno – dzięki nim organizm nie będzie musiał walczyć z dodatkowym źródłem ciepła.

Rozgrzewające przyprawy – zrezygnuj z nich latem

W największe upały najlepiej trzymać się z daleka od wszystkiego, co potęguje wewnętrzne „palenie”. Do tej grupy należą ostre papryki (zwłaszcza chili i jalapeño), pieprz, imbir w każdej postaci, kurkuma, cynamon, goździki i anyż. Zawarte w nich związki – kapsaicyna, piperyna, gingerol – działają jak naturalne „grzałki”: rozszerzają naczynia krwionośne, zwiększają przepływ krwi i sprawiają, że organizm zaczyna produkować jeszcze więcej ciepła. Efekt? Intensywne pocenie się, przyspieszone bicie serca i uczucie gorąca, którego w lipcu czy sierpniu nikomu nie trzeba dokładać.

Zamiast po takie przyprawy sięgaj po chłodzące zioła: miętę, melisę, szałwię, kolendrę czy koper włoski. Dodadzą smaku potrawom, a przy okazji pomogą utrzymać przyjemne orzeźwienie nawet w najbardziej słoneczny dzień.

Lemoniada czereśniowa: orzeźwiający napój z czereśni zamiast kompotu
Zobacz galerię 5 zdjęć

Dania sezonowe na upały

Latem lepiej odłożyć na bok wszystkie potrawy, które „rozpalają” organizm od środka. Na czarnej liście w czasie fali upałów powinny znaleźć się dania ciężkie, tłuste i długo trawione – pieczenie, golonki, tłuste kiełbasy czy gulasze. Unikaj też dań na bazie dyni i kaszy jaglanej, które w kuchni ajurwedyjskiej uchodzą za silnie rozgrzewające. Ogranicz czosnek, por, cebulę, kalafior, brukselkę i brokuły – zwłaszcza jeśli dokucza ci nadmierne pocenie z nieprzyjemnym zapachem. Te warzywa, choć zdrowe, zawierają sporo związków siarki, które mogą potęgować ten problem.

W upały warto również odpuścić potrawy z dużą ilością ostrych przypraw czy sosów typu curry, a także smażone na głębokim tłuszczu fast foody, które dodatkowo obciążają układ trawienny. Zamiast tego stawiaj na lekkie, chłodzące posiłki: ryby, chłodniki, sałatki z sezonowych warzyw, jogurty naturalne, maślanki czy kefiry. Włącz do menu produkty bogate w potas – pomidory, ogórki, młode ziemniaki, banany – by uzupełniać straty minerałów z potem. A gdy szukasz naturalnego orzeźwienia, sięgaj po truskawki, melony czy arbuzy, które nawadniają i chłodzą lepiej niż niejeden napój.

Zobacz też czego nie pić w upały

Chłodniki – odżywcze i ochładzające zupy na gorące dni
Tarator, czyli chłodnik bułgarski
Zobacz galerię 5 zdjęć
Iwona Witt-Czuprzyńska
Iwona Witt-Czuprzyńska
Anna Śmiałek
Anna Śmiałek

To Cię Zainteresuje

Jagodzianki u Magdy Gessler biją rekordy cen! Odważycie się kupić?

Jagodzianki u Magdy Gessler biją rekordy cen! Odważycie się kupić?

Beszamel poleca „Air Fryer dla smakoszy”. Nowa książka Pawła Lorocha już w sprzedaży

Beszamel poleca „Air Fryer dla smakoszy”. Nowa książka Pawła Lorocha już w sprzedaży

Beszamel poleca „Kiszonki. Smaki z natury”. Odkryj ich supermoce i poczuj się lepiej!

Beszamel poleca „Kiszonki. Smaki z natury”. Odkryj ich supermoce i poczuj się lepiej!

Jak uratować smak lata? Trzy sposoby na przechowanie papierówek na zimę

Jak uratować smak lata? Trzy sposoby na przechowanie papierówek na zimę

Tak NIE pozbywaj się oleju po smażeniu! Sprawdź, jak robić to bezpiecznie dla rur i środowiska

Tak NIE pozbywaj się oleju po smażeniu! Sprawdź, jak robić to bezpiecznie dla rur i środowiska

Domowe lody, jakich nie kupisz w sklepie! TOP 20 przepisów na pyszne desery lodowe

Domowe lody, jakich nie kupisz w sklepie! TOP 20 przepisów na pyszne desery lodowe

Pyszne domowe ciasta bez pieczenia. Oto 13 superprzepisów na łatwe desery na herbatnikach

Pyszne domowe ciasta bez pieczenia. Oto 13 superprzepisów na łatwe desery na herbatnikach

QUIZ. Jedzenie na literę G z Polski i ze świata. Rozpoznasz 20/20?

QUIZ. Jedzenie na literę G z Polski i ze świata. Rozpoznasz 20/20?