Ciągłe zmęczenie w upał to nie tylko wina słońca. Istnieje prosty sposób na odzyskanie energii

Dlaczego słońce odbiera nam siły? Krytyczny błąd w nawadnianiu

Gdy na zewnątrz panuje upał, nasz organizm uruchamia naturalny system chłodzenia – zaczynamy się intensywnie pocić. Razem z wodą bezpowrotnie tracimy jednak cenne jony, w tym kluczowe elektrolity. Najczęściej w kontekście uzupełniania płynów mówi się o sodzie, ale równie ważną, choć rzadziej wspominaną rolę odgrywa potas. To właśnie on odpowiada za prawidłowe przewodzenie impulsów nerwowych, pracę mięśni (w tym serca) oraz utrzymanie odpowiedniego poziomu nawodnienia wewnątrz komórek. Kiedy poziom tego pierwiastka drastycznie spada, zaczynamy odczuwać tzw. zmęczenie nerwowo-mięśniowe, a nasze ciało odmawia posłuszeństwa.

Eksperci medyczni zwracają uwagę, że ugaszenie pragnienia samą czystą wodą może paradoksalnie pogłębić problem. Picie dużych ilości płynów pozbawionych minerałów prowadzi do rozcieńczenia pozostałych w organizmie elektrolitów. Pojawiają się wtedy charakterystyczne skurcze łydek, drżenie powiek, uczucie „ciężkich nóg”, spadek koncentracji oraz wszechogarniająca senność. Zamiast sięgać po kolejne espresso, które dodatkowo działa moczopędnie i może nasilać utratę cennych pierwiastków, znacznie lepiej zmienić letnie menu.

Lekkie i skuteczne źródła potasu idealne na gorące dni

Aby odzyskać wigor i zapobiec bolesnym skurczom, nie trzeba od razu sięgać po apteczne suplementy. Naturalne, łatwo przyswajalne formy potasu znajdziemy w popularnych produktach spożywczych, które nie obciążają żołądka podczas upałów. Warto włączyć do codziennej diety kilka sprawdzonych składników:

pomidory – te letnie warzywa to doskonałe źródło potasu, dostarczające około 240 mg tego pierwiastka w 100 gramach, a jeszcze więcej skondensowanej mocy kryje się w soku pomidorowym;

– te letnie warzywa to doskonałe źródło potasu, dostarczające około 240 mg tego pierwiastka w 100 gramach, a jeszcze więcej skondensowanej mocy kryje się w soku pomidorowym; banany – jedna z najbardziej klasycznych przekąsek dla osób aktywnych, która w średniej sztuce kryje ponad 400 mg potasu, stanowiąc szybki i lekki zastrzyk energii;

– jedna z najbardziej klasycznych przekąsek dla osób aktywnych, która w średniej sztuce kryje ponad 400 mg potasu, stanowiąc szybki i lekki zastrzyk energii; awokado – prawdziwy potasowy czempion, w którego 100 gramach znajduje się blisko 480–600 mg tego cennego pierwiastka, wspierającego dodatkowo pracę mózgu;

– prawdziwy potasowy czempion, w którego 100 gramach znajduje się blisko 480–600 mg tego cennego pierwiastka, wspierającego dodatkowo pracę mózgu; gotowane ziemniaki – choć kojarzą się z ciężkimi obiadami, są jednym z najlepszych źródeł potasu (ponad 400 mg w 100 gramach); ugotowane i schłodzone doskonale nadają się do lekkich, letnich sałatek z dodatkiem koperku i jogurtu naturalnego.

Ciasta na upały - najlepsze i najłatwiejsze letnie wypieki

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Mądre odżywianie zamiast walki z termometrem

Zapewnienie organizmowi odpowiedniej dawki potasu w czasie upałów to najprostsza droga do zminimalizowania letniego osłabienia. Wybór świeżych warzyw i owoców zamiast przetworzonych przekąsek pomaga utrzymać optymalną równowagę wodno-elektrolitową, dzięki czemu serce bije spokojniej, a mięśnie pracują wydajnie. Zamiast traktować zmęczenie jako nieunikniony skutek uboczny lata, warto przyjrzeć się swojemu talerzowi i dać ciału dokładnie to, czego w upalne dni najbardziej potrzebuje.

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