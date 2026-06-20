Zalej wrzątkiem i pij dwa razy dziennie. Zapomnisz o opuchniętych nogach w upały

Dlaczego w ogóle puchniemy w upały?

Gdy na zewnątrz robi się gorąco, organizm uruchamia mechanizmy obronne, by zapobiec przegrzaniu i odwodnieniu. Jednym z nich jest rozszerzanie się naczyń krwionośnych. Spowalnia to krążenie krwi i sprawia, że woda z naczyń łatwiej przenika do otaczających tkanek, gromadząc się zwłaszcza w kończynach. To właśnie ten nadmiar płynu powoduje obrzęki, uczucie ciężkości i dyskomfort.

Napar z pokrzywy – naturalna pomoc na obrzęki

Okazuje się, że rozwiązanie problemu opuchlizny można znaleźć na łące lub w sklepie zielarskim. Pokrzywa, często traktowana jak zwykły chwast, ma silne właściwości moczopędne. Dzięki zawartości flawonoidów i potasu, napar z jej liści pomaga usunąć nadmiar wody i toksyn z organizmu, co przynosi ulgę przy obrzękach. Regularne picie herbatki z pokrzywy wspiera pracę nerek i naturalne procesy oczyszczania.

Jak przygotować napar z pokrzywy? To bardzo proste. Wystarczy jedną łyżkę suszonych liści pokrzywy (lub garść świeżych) zalać szklanką wrzątku i parzyć pod przykryciem przez około 10-15 minut. Napar najlepiej pić dwa razy dziennie, np. rano i po południu.

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Innym, równie skutecznym sprzymierzeńcem w walce z opuchlizną jest natka pietruszki. To popularne warzywo jest naturalnym diuretykiem, co oznacza, że pobudza nerki do pracy i pomaga pozbyć się nadmiaru płynów z organizmu. Co ważne, pietruszka jest bogatym źródłem potasu, więc w przeciwieństwie do niektórych leków, nie wypłukuje tego cennego minerału.

Jak przygotować napar z natki pietruszki? Posiekaj pęczek świeżej natki pietruszki, zalej około 750 ml wody i gotuj na małym ogniu przez 5-7 minut. Następnie przecedź napar. Możesz pić go na ciepło lub na zimno, dodając dla smaku odrobinę soku z cytryny i miodu.

Kto powinien zachować ostrożność?

Choć ziołowe napary są naturalne, nie każdy może je bezpiecznie stosować.

Pokrzywa - osoby cierpiące na przewlekłe choroby nerek, cukrzycę, a także przyjmujące leki na nadciśnienie lub przeciwzakrzepowe powinny skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem kuracji. Pokrzywy nie zaleca się również kobietom w ciąży.

- osoby cierpiące na przewlekłe choroby nerek, cukrzycę, a także przyjmujące leki na nadciśnienie lub przeciwzakrzepowe powinny skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem kuracji. Pokrzywy nie zaleca się również kobietom w ciąży. Pietruszka - z dużą ilością natki pietruszki (zwłaszcza w formie naparów) powinny uważać osoby z chorymi nerkami oraz kobiety w ciąży, ponieważ zawarty w niej apiol może wywoływać skurcze macicy. Toksyczne są jedynie nasiona pietruszki w drugim roku jej wzrostu, a nie powszechnie spożywane liście czy korzeń.

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Co jeszcze pomoże na obrzęki w upalne dni?

Oprócz picia ziołowych naparów, warto pamiętać o kilku prostych zasadach.

Pij dużo wody. To paradoks, ale odpowiednie nawodnienie pomaga organizmowi pozbyć się nadmiaru płynów. Ogranicz sól. Sól zatrzymuje wodę w organizmie, nasilając obrzęki. Ruszaj się. Regularny ruch, nawet krótki spacer, pobudza krążenie i zapobiega zastojom limfy. Odpoczywaj z nogami w górze. Uniesienie nóg powyżej poziomu serca na kilkanaście minut ułatwia odpływ krwi i limfy. Stosuj chłodne okłady. Zimne prysznice lub okłady na stopy i łydki przynoszą natychmiastową ulgę.

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