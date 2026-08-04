To warzywo działa na organizm jak wewnętrzna klimatyzacja. Pomaga bardziej niż arbuz

Anna Wojnowska
2026-08-04 16:01

Gdy słońce leje się z nieba, intuicyjnie szukamy ratunku w lodowatej wodzie lub słodkim arbuzie. Okazuje się jednak, że nasz organizm reaguje na te "ochładzacze" zupełnie inaczej, niż nam się wydaje. Prawdziwy mistrz termoregulacji kryje się w szufladzie z warzywami. Działa jak precyzyjnie zaprojektowana, wewnętrzna klimatyzacja – bez cukrowego kryzysu i zmuszania ciała do dodatkowego wysiłku.

Kobieta w białym ubraniu chłodzi się przy miejskiej fontannie podczas upału. O sposobach na ochłodę przeczytasz na Beszamel.
Autor: Oleg Elkov/ Shutterstock

Lodowata pułapka i przewaga nad słodkim rywalem

Kiedy doskwiera nam upał, pierwszym odruchem jest sięgnięcie po szklankę wody z kostkami lodu. Fizjologia ujawnia tu jednak zaskakujący paradoks: lodowate napoje zmuszają organizm do natychmiastowego wydatkowania energii na podgrzanie płynu do temperatury ciała (ok. 36,6°C). W efekcie, zamiast schłodzenia, fundujemy sobie dodatkową produkcję ciepła metabolicznego.

Dlaczego w tym starciu zielony ogórek wypada lepiej nawet od uwielbianego arbuza? Choć oba te dary natury to niemal czysta woda (ogórek składa się z niej w 95–96 proc.), klucz tkwi w zawartości cukru. Arbuz, mimo swoich niezaprzeczalnych zalet, dostarcza sporej dawki fruktozy. Jej metabolizowanie w wątrobie wymaga energii, co generuje ciepło, a nagły skok i spadek glukozy we krwi może wywołać uczucie znużenia. Tymczasem ogórek chłodzi stabilnie, bez obciążania gospodarki insulinowej, oferując wodę strukturalną bogatą w cenne elektrolity.

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Mądrość starożytnych, czyli gaszenie wewnętrznego ognia

To, co współczesna nauka opisuje językiem biologii, tradycyjne systemy medyczne wiedziały od tysięcy lat. W ajurwedzie oraz tradycyjnej medycynie chińskiej (TCM) ogórek jest klasyfikowany jako produkt o silnych właściwościach wychładzających (energia yin lub liang). Wpływa on na organizm znacznie głębiej niż tylko poprzez swoją fizyczną temperaturę po wyjęciu z lodówki.

Według ajurwedy, letnie upały drastycznie podnoszą w nas tzw. doszę Pitta – biologiczną energię ognia, która odpowiada za:

  • uczucie przegrzania i nadmierne pocenie się,
  • nadkwasotę, zgagę oraz stany zapalne układu pokarmowego,
  • skłonność do irytacji, zniecierpliwienia i nagłych wybuchów gniewu.

Spożywanie ogórków działa jak natychmiastowy "gaśniczy" kompres na ten wewnętrzny pożar. Neutralizuje kwasowość w żołądku i tonizuje układ nerwowy, przywracając ciału upragnioną równowagę (homeostazę).

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Komórkowa klimatyzacja pod lupą nauki

Z punktu widzenia współczesnej dietetyki, sekretem ogórka jest powolne uwalnianie wilgoci. Woda zamknięta w jego komórkach jest ściśle powiązana z błonnikiem oraz solami mineralnymi, głównie potasem i magnezem. Dzięki temu organizm nie pozbywa się jej gwałtownie, lecz nawadnia komórki stopniowo i długofalowo.

Eksperci zwracają również uwagę na naturalne działanie moczopędne ogórka. Pomaga on nerkom sprawniej filtrować krew i usuwać nadmiar sodu oraz toksyn. Zmniejszenie obrzęków i odciążenie układu krążenia sprawia, że serce i naczynia krwionośne pracują lżej. Mniejszy wysiłek metaboliczny to automatycznie niższa produkcja ciepła przez nasze narządy wewnętrzne.

Aby w pełni wykorzystać ten potencjał, specjaliści zalecają jedzenie ogórków w całości, najlepiej ze skórką, w której kryje się najwięcej błonnika oraz krzemionki wspierającej naczynia krwionośne. To najprostszy, w pełni naturalny sposób na przetrwanie nawet największych fal upałów.

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