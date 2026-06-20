Jak lodowata woda wpływa na Twój organizm?

Wyobraź sobie, że na zewnątrz panuje ekstremalny upał. Wypijasz szklankę wody z lodem i czujesz chwilowe orzeźwienie. To jednak tylko iluzja. Twój organizm natychmiast odbiera lodowaty płyn jako zagrożenie dla stałej temperatury wewnętrznej, która musi wynosić około 37 stopni Celsjusza.

Gdy do żołądka trafia lodowaty płyn, naczynia krwionośne gwałtownie się kurczą. To obrona ciała przed wychłodzeniem narządów. Zamiast chłodzić, organizm musi natychmiast uruchomić procesy grzewcze, aby ogrzać wypitą wodę. Zużywa na to energię, co w efekcie jeszcze bardziej podnosi Twoją temperaturę. Skurczone naczynia utrudniają też wchłanianie wody, przez co nawadniasz się znacznie wolniej.

Dlaczego ciepła herbata chłodzi lepiej niż lód?

Ciepła lub letnia herbata stymuluje receptory na języku i w przewodzie pokarmowym, które wysyłają do mózgu sygnał, że jest gorąco. W odpowiedzi organizm uruchamia swój najskuteczniejszy system klimatyzacji – zaczynasz się intensywniej pocić. To właśnie parowanie potu odprowadza nadmiar ciepła i realnie obniża temperaturę ciała.

Badania naukowe potwierdzają ten paradoks. Osoby pijące ciepłe płyny w upale magazynowały w organizmie mniej ciepła niż te, które sięgały po napoje lodowate. Warunkiem jest jednak to, że wyprodukowany pot musi mieć możliwość swobodnego odparowania z powierzchni skóry.

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Kiedy powinieneś unikać gorących napojów?

Gorących napojów należy unikać w warunkach bardzo wysokiej wilgotności powietrza. Gdy wilgotność jest bliska 100%, powietrze jest już nasycone parą wodną i Twój pot nie może swobodnie parować ze skóry. W takiej sytuacji picie ciepłej herbaty nie przyniesie ulgi, a jedynie dodatkowo Cię rozgrzeje. Wtedy znacznie lepszym wyborem będzie woda o temperaturze pokojowej.

Jak prawidłowo nawadniać się w upalne dni? Oto kilka sprawdzonych zasad.

Pij małymi łykami. Nie wypijaj całej szklanki na raz, bo organizm lepiej przyswaja płyny dostarczane regularnie w małych ilościach. Wybieraj wodę mineralną. Wraz z potem tracisz cenne elektrolity, dlatego zwykła woda źródlana może nie wystarczyć. Unikaj alkoholu i słodzonych napojów. Działają odwadniająco i obciążają układ krążenia. Dodaj miętę lub cytrynę. Jeśli nie lubisz czystej wody o temperaturze pokojowej, naturalne dodatki nadadzą jej świeżego smaku.

Zamiast walczyć z własnym ciałem za pomocą kostek lodu, warto zaufać biologii i mądrości mieszkańców najgorętszych rejonów świata, którzy od wieków w upalne dni piją ciepłe napary. Twoje serce i żołądek z pewnością Ci za to podziękują.

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W galerii poniżej znajdziesz pomysły na lekkie dania na upały - w sam raz na wysokie temperatury