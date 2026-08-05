Nektarynki to nie tylko brzoskwinie bez meszku. Ten owoc ma kilka zalet, o których mało kto pamięta

Czym właściwie jest nektarynka?

Nektarynka nie jest krzyżówką brzoskwini ze śliwką, choć taki mit wciąż czasem wraca. To bliska krewna brzoskwini, należąca do tego samego gatunku, czyli Prunus persica. Najbardziej widoczna różnica tkwi w skórce: brzoskwinia ma meszek, nektarynka jest gładka i błyszcząca. Badania nad brzoskwiniami i nektarynkami wskazują, że cecha gładkiej skórki wynika z naturalnej mutacji związanej z brakiem włosków na owocu.

W kuchni ta różnica ma znaczenie. Nektarynek zwykle nie trzeba obierać, bo ich skórka jest cienka i po obróbce cieplnej dobrze mięknie. Miąższ bywa bardziej zwarty niż u bardzo dojrzałych brzoskwiń, dlatego owoce dobrze znoszą krojenie, pieczenie i grillowanie.

Jak smakują nektarynki i czym różnią się od brzoskwiń?

Nektarynki są soczyste, aromatyczne i często mają wyraźniejszą kwasowość niż brzoskwinie. Dzięki temu dobrze wypadają nie tylko w deserach, ale też w daniach wytrawnych. Pasują do sera, drobiu, wieprzowiny, sałat z ziołami, winegretu, chili i imbiru. Brzoskwinie bywają delikatniejsze i bardziej miękkie, nektarynki częściej dają czystsze cięcie nożem i ładniej trzymają formę w cieście.

W przepisach można je zwykle stosować zamiennie z brzoskwiniami, ale warto pamiętać o skórce i jędrności. Jeśli deser ma być bardzo gładki, np. mus albo krem, nektarynki można zblendować bez obierania. Jeśli mają trafić do tarty, clafoutis albo na grilla, lepiej wybierać owoce dojrzałe, lecz nadal sprężyste.

Właściwości zdrowotne nektarynek

Nektarynki są owocami lekkimi i mocno nawodnionymi. W 100 g surowych nektarynek jest około 39 kcal, ponad 89 g wody i około 1,5 g błonnika. Średnia nektarynka dostarcza mniej więcej 63 kcal i około 2,4 g błonnika.

Ich wartość nie polega na jednym „cudownym” składniku, tylko na połączeniu wody, błonnika, potasu, miedzi, niacyny, witaminy C i naturalnych przeciwutleniaczy. Cleveland Clinic wymienia w nektarynkach m.in. beta-karoten, luteinę, zeaksantynę, flawonoidy i kwas chlorogenowy, czyli związki pomagające ograniczać stres oksydacyjny w organizmie.

Błonnik wspiera pracę jelit i pomaga utrzymać uczucie sytości, a potas jest ważny dla prawidłowej pracy mięśni i gospodarki ciśnieniowej. Nie oznacza to jednak, że nektarynki leczą choroby. Najrozsądniej traktować je jako dobry sezonowy owoc w codziennej diecie, zwłaszcza zamiast słodyczy albo ciężkich deserów.

Jak wybrać dobre nektarynki?

Najlepsza nektarynka pachnie słodko przy szypułce, jest ciężka jak na swój rozmiar i lekko sprężysta. Nie powinna być twarda jak jabłko, ale też nie może zapadać się pod palcem. Zielonkawy odcień skórki zwykle oznacza, że owoc jest jeszcze niedojrzały. Ciemne, mokre plamy, lepkość i zapach fermentacji świadczą o przejrzeniu.

Jeśli nektarynka jest miękka z zewnątrz, a twarda przy pestce, mogła dojrzewać nierównomiernie albo być zbyt długo przechowywana w chłodzie. Na surowo najlepsze są owoce równomiernie pachnące i sprężyste. Do przetworów można wziąć bardziej miękkie, nawet lekko obite, ale bez pleśni. Do ciast i pieczenia lepsze będą jędrniejsze, żeby nie puściły zbyt dużo soku.

Nektarynki w kuchni - zastosowania kulinarne nektarynek

Na surowo nektarynki pasują do owsianki, jogurtu, twarogu, sałatek owocowych i deserów z mascarpone. W wersji wytrawnej dobrze łączą się z burratą, fetą, kozim serem, rukolą, bazylią, miętą, orzechami i winegretem.

Po podgrzaniu robią się bardziej słodkie i aromatyczne. Można je piec z miodem, kardamonem i winem, grillować do mięsa, dodawać do clafoutis, ucieranych ciast, crumble i tart. Bardzo dojrzałe owoce świetnie nadają się na mus, przecier, sorbet, koktajl, konfiturę albo sos do naleśników. Nektarynki lubią też imbir, wanilię, cytrynę, limonkę, chili i rozmaryn.

Co warto zapamiętać?

Nektarynki są najwdzięczniejsze wtedy, gdy nie traktuje się ich wyłącznie jak „brzoskwiń bez meszku”. Mają cienką skórkę, dobrą kwasowość i zwartą strukturę, więc sprawdzają się w przepisach, w których owoc ma być widoczny, soczysty i lekko sprężysty. Do jedzenia na surowo wybieraj pachnące i miękkie przy szypułce. Do słoików bierz bardziej dojrzałe. Do ciast zostaw te jędrniejsze. Wtedy z jednego sezonowego owocu można zrobić i szybki deser, i przetwór, i elegancki dodatek do obiadu.

Brzoskwinie – owoce pełne słońca