Jesz bób? Poznaj jego właściwości, sprawdź, czy ci pójdzie na zdrowie

Bób - Jak kupować, ugotować, co przyrządzić z bobu?

Bób - wartości odżywcze

Bób to roślina z rodziny strączkowych. Jadalne są tylko duże nasiona i to po ugotowaniu. Zawierają dużo cennego białka oraz skrobi. Biało zawarte w nasionach bobu wykazuje właściwości korzystne dla osób na diecie wegetariańskiej i wegańskiej, ale też dla mięsożerców.

to roślina z rodziny strączkowych. Jadalne są tylko duże nasiona i to po ugotowaniu. Zawierają dużo cennego białka oraz skrobi. Biało zawarte w nasionach bobu wykazuje właściwości korzystne dla osób na diecie wegetariańskiej i wegańskiej, ale też dla mięsożerców. Ze względu na wysoką zawartość białka i niewielką zawartość tłuszczu to idealne warzywo, które można potraktować jako podstawę głównego posiłku. Bób zawiera 13 gramów białka w objętości nie przekraczającej filiżanki i tylko 1 gram tłuszczu. Białko ekstrahowane z bobu dodawane jest do wegańskich zamienników mięsa.

W bobie znajdują się węglowodany oraz witaminy: B1, B2, PP, C i prowitamnina A. Znajdziemy w nim też wapń - korzystny dla układu kostnego, fosfor - idealny na pamięć, żelazo - korzystne dla naszego układu krwiotwórczego, magnez i karoten. Bób ma sporo błonnika, dlatego poprawia funkcjonowanie przewodu pokarmowego.

Zapewne ze względu na wysoką zawartość fosforu bób był ulubioną przekąską poetki Marii Jasnorzewskiej-Pawlikowskiej. Twierdziła, że dobrze jej robi na pisanie poezji.

Warto też wiedzieć, że to stosunkowo niskokaloryczne ziarno. Porcja 100 g bobu to tylko 75 kcal. Przy tym jest niezwykle sycący.

Kto powinien zachować ostrożność, jedząc bób?

Chociaż bób jest skarbnicą wartości odżywczych, istnieją pewne grupy osób, które powinny podchodzić do niego z dużą ostrożnością lub całkowicie wyeliminować go z diety. Przede wszystkim dotyczy to osób cierpiących na fawizm, rzadką chorobę genetyczną. U chorych spożycie bobu, a nawet wdychanie pyłku jego kwiatów, może prowadzić do gwałtownego rozpadu czerwonych krwinek i groźnej dla zdrowia niedokrwistości.

Na bób powinny uważać również osoby zmagające się z dną moczanową, ponieważ zawiera on związki purynowe, które mogą podnosić stężenie kwasu moczowego w organizmie. Problematyczny może być także dla diabetyków – ugotowany bób ma stosunkowo wysoki indeks glikemiczny (ok. 80), dlatego osoby z cukrzycą powinny spożywać go w niewielkich ilościach. Ze względu na zawartość oligosacharydów, które mogą powodować wzdęcia i gazy, bób nie jest zalecany osobom z zespołem jelita drażliwego (IBS) oraz innymi schorzeniami układu pokarmowego.

Jak bób wpływa na zdrowie?

Regularne włączanie bobu do diety może przynieść wiele korzyści zdrowotnych, zwłaszcza dla układu krążenia. Dzięki wysokiej zawartości rozpuszczalnego błonnika i potasu bób pomaga obniżać poziom „złego” cholesterolu (LDL) oraz regulować ciśnienie tętnicze krwi. Jest również cennym źródłem żelaza i kwasu foliowego, co czyni go naturalnym wsparciem w profilaktyce i leczeniu anemii. Te dwa składniki są kluczowe w procesie produkcji czerwonych krwinek.

Ciekawostką jest fakt, że bób zawiera lewodopę (L-dopa) – naturalny prekursor dopaminy. Z tego powodu może on wspierać sprawność ruchową u osób z chorobą Parkinsona. Należy jednak pamiętać, że pacjenci przyjmujący leki z syntetyczną lewodopą muszą skonsultować się z lekarzem przed spożyciem bobu, ponieważ może on wchodzić w interakcje z farmakoterapią.

Bób w ciąży – czy to dobry pomysł?

Jak najbardziej! Bób jest jednym z warzyw szczególnie polecanych kobietom planującym potomstwo oraz będącym w ciąży. Jego największym atutem jest imponująca zawartość kwasu foliowego – porcja 100 g świeżych ziaren może pokryć dzienne zapotrzebowanie na tę witaminę w ponad 100%. Kwas foliowy jest niezbędny dla prawidłowego rozwoju układu nerwowego płodu i pomaga zapobiegać wadom cewy nerwowej.

Mimo wielu zalet, przyszłe mamy powinny pamiętać o kilku zasadach. Kobiety zmagające się z cukrzycą ciążową muszą kontrolować jego ilość ze względu na wysoki indeks glikemiczny gotowanych nasion. Ważne jest również, by jeść wyłącznie bób po obróbce termicznej, unikając surowych ziaren, które mogą powodować dolegliwości trawienne i stwarzać ryzyko zakażeń. Bób jest też ciężkostrawny, dlatego w przypadku nasilonych wzdęć czy zgagi warto ograniczyć jego spożycie.

Jak gotować bób?

Gotowanie bobu to prosta sprawa. Na 1 kg ziaren bobu trzeba przygotować 2 litry wody. Do odpowiednio dużego garnka nalewamy wodę i doprowadzamy ją do wrzenia. Następnie solimy wodę dwoma czubatymi łyżeczkami soli i dodajemy 1 łyżeczkę cukru do smaku. Aby bób był jeszcze lepszy dodajemy wiązkę zielonego kopru. Bób gotujemy do miękkości czyli ok. 20 minut. Odsączamy z wody, czekamy aż trochę wystygnie i zabieramy się do jedzenia.

Warto wiedzieć, że młode ziarna nowych odmian bobu gotują się krócej niż 20 minut. Mają one też mniej węglowodanów. Dlatego po wrzuceniu ziaren do wody, należy sprawdzić stopień ugotowania już po 10 minutach

Bób jest świetną przekąską, co więcej zdrową i mało kaloryczną.

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Bób można przyrządzić na wiele sposobów. Dodać do zupy. Zmiksować na pożywną pastę. Udusić z dodatkami. Zobacz kilka naszych pomysłów na bób i spróbuj w swojej kuchni wyczarować lato.

Autor: Shutterstock.com/ Shutterstock Pyszne kotlety z bobu z koprem Obłędnie pyszne kotlety z bobu