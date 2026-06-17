Lato bez bobu? Niewielu wie, kto absolutnie nie powinien go jeść i dlaczego!

Bób - Jak kupować, ugotować, co przyrządzić z bobu?

Ziarenka bobu zawierają dużą ilość białka, węglowodanów i niewielką zawartość tłuszczu. Dostarczają też solidną dawkę błonnika. Ale to nie wszystko. Te fasolki są skarbnicą witamin B1, B2, PP, C, K, prowitaminy A i kwasu foliowego. Zawierają ponadto: wapń, fosfor, żelazo, magnez, potas, magnez, sód i cynk.

Na co pomaga bób?

Bób ma liczne właściwości lecznicze:

- obniża poziom cholesterolu we krwi, dzięki czemu reguluje ciśnienie – polecany jest zatem osobom z chorobami układu krążenia

- wspomaga i skraca procesy trawienne

- wzmacnia mięśnie i kości, przeciwdziała więc powstawaniu i postępowi osteoporozy

- pomaga w leczeniu anemii

- zapobiega wystąpieniu wad rozwojowych u płodu - pożądany jest więc w diecie kobiet w ciąży

- wpływa na zwiększenie tempa przemiany materii, co jest szczególnie istotne dla osób chcących obniżyć masę ciała

- dzięki zawartości choliny wpływa także na lepszą pamięć u osób cierpiących na chorobę Alzheimera

- wywar z bobu dodawany do kąpieli pomoże w walce z wrzodami.

Zalecany jest sportowcom, gdyż zwiększa siły i masę mięśniową ze względu na dużą zawartość białka, lecz spożywać go powinny także osoby starsze i wątłe dzieci.

Kto nie może jeść bobu?

- osoby cierpiące na dnę moczanową, ze względu na obecność składników purynowych, które przyczyniają się do powstawania kamieni szczawianowych w nerkach

- osoby mające problemy z układem pokarmowym, ponieważ powoduje wzdęcia i nadmierną fermentację w jelitach.

- bób może sporadycznie powodować reakcje alergiczne u osób cierpiących na fawizm (tzw. chorobę fasolową).

Bób powoduje wzdęcia. Można tego uniknąć, odpowiednio gotując ziarna. Należy zalać bób bardzo gorącą wodą i odstawić na godzinę. Następnie wylać wodę, zalać świeżą, gotować ok. 20 minut, dodając szczyptę soli pod koniec gotowania.

Bób - Jak kupować, ugotować, co przyrządzić z bobu?

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