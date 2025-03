Przyspiesza metabolizm i smakuje pysznie. Ten koktajl z siemieniem lnianym pomaga szybciej schudnąć

Ten odchudzający koktajl z dodatkiem siemienia lnianego to nie tylko pyszna bomba witaminowa, ale też sprytna strategia w walce o wymarzoną sylwetkę. Warto więc wprowadzić go do diety, kiedy waga nie chce spadać. Oto łatwy i błyskawiczny przepis na smaczny i zdrowy koktajl z siemieniem lnianym, który jest niezastąpiony w walce ze zbędnymi kilogramami.

Autor: Shutterstock To najlepszy koktajl na odchudzanie. Podkręca metabolizm, spala tłuszcz i smakuje obłędnie.

Spis treści

Dlaczego warto pić odchudzający koktajl z siemieniem lnianym?

Koktajl z siemieniem lnianym przygotowany według tego sprawdzonego przepisu jest pomocny nie tylko podczas diety. To pyszne połączenie bananów i kilku składników, które pozytywnie wpływają na zdrowie. Wszystkie produkty, które wykorzystuje się do przygotowania tego wyśmienitego napoju, są bogate w witaminy i minerały. Koktajl stanowi więc prawdziwą bombę witaminową. Daje uczucie sytości, pomaga kontrolować apetyt i hamuje chęć na podjadanie między posiłkami. Pozytywnie wpływa na pracę jelit i obniża poziom cukru we krwi. Sprawdzi się też przed treningiem, ponieważ może zwiększyć wydolność organizmu i przyspieszyć spalanie tłuszczu podczas ćwiczeń.

Z czego zrobić koktajl odchudzający z siemieniem lnianym?

Lista składników, które wykorzystuje się do przygotowania pysznego dietetycznego koktajlu, nie jest długa. Znalazły się na niej produkty, które zalecane są podczas diety odchudzającej. Wspomagają metabolizm i przyspieszają spalanie tkanki tłuszczowej. Napój przygotowuje się z bananów. Dodaje się do nich siemię lniane, kakao, świeży imbir, cynamon i orzechy włoskie. Składniki łączy mleko krowie lub napój roślinny. Można też wykorzystać kefir, maślankę lub płynny jogurt. Koktajl odchudzający z siemieniem lnianym nie zawiera cukru, a cała słodycz pochodzi z bananów.

Jak zrobić odchudzający koktajl z siemieniem lnianym?

Przepis na pełen smaku koktajl z dodatkiem siemienia lnianego pomagający zrzucić zbędne kilogramy nie jest trudny. Przygotowanie jest nie tylko łatwe, ale i błyskawiczne. Koktajl jest gotowy w kilka minut. Do jego przyrządzenia niezbędny jest mocny blender, który połączy składniki w gładki koktajl. Najlepiej wypić go od razu po przygotowaniu.

Odchudzający koktajl z siemieniem lnianym – przepis krok po kroku

Składniki:

1 szklanka mleka lub napoju roślinnego

1 banan

1 łyżka zmielonych orzechów włoskich

1 łyżka zmielonego siemienia lnianego

1 łyżeczka startego świeżego imbiru

1 łyżeczka kakao

1/2 łyżeczki cynamonu

Przygotowanie:

1. Banan obrać i pokroić na mniejsze kawałki. Przełożyć do blendera.

2. Wsypać siemię lniane, orzechy włoskie, kakao i cynamon. Dodać imbir i wlać mleko lub napój roślinny.

3. Zmiksować na gładki koktajl.

4. Przelać do szklanki i wypić od razu.

