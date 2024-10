Bomba zdrowia, która pomaga schudnąć. Kijankowa woda to nowy fit hit z TikToka

Jak pić nasiona chia, żeby schudnąć? Z odpowiedzią na to pytanie przychodzi TikTok. Kijankowa woda, bo tak nazywa się specyfik, to nowy dietetyczny hit. TikTokerzy przekonują, że picie wody z nasionami chia i cytryną może pomóc zgubić zbędne kilogramy. Jakie zalety ma kijankowa woda i jak ją zrobić?

Autor: Shutterstock Idealna na odchudzanie i dobre samopoczucie. Kijankowa woda z TikToka podbija internet.

Spis treści

Czym jest kijankowa woda?

Napój o wielu prozdrowotnych i odchudzających właściwościach to połączenie trzech składników. Woda, nasiona chia i sok z cytryny to główne składniki, które niezbędne są do przygotowania kijankowej wody. Wyglądem napój przypomina żabi skrzek. Właśnie ze względu na prezentację zyskał swoją oryginalną nazwę.

Co daje picie chia z wodą?

Według TikTokerów kijankowa woda to idealny suplement diety, dzięki któremu można łatwo i szybko zrzucić zbędne kilogramy. Woda z nasionami chia i sokiem z cytryny to doskonały domowy izotonik. Ma działanie nawadniające, orzeźwiające i odświeżające. Oczyszcza organizm z toksyn. Pozytywnie wpływa na przemianę materii i dba o jelita.

Odchudzający napój z dodatkiem nasiona chia przygotowuje się na bazie wody. To obowiązkowy element zdrowej i zbilansowanej diety. Należy pić od 1,5 l do 2 l wody dziennie. Do przygotowanie kijankowej wody można wykorzystać przegotowaną i ostudzoną lub mineralną wodę.

Główny składnik wody kijankowej, czyli nasiona chia, zaliczane są do superfoods. To produkty bogate w witaminy i minerały oraz substancje odżywcze, które niezbędne są do prawidłowej pracy organizmu. Nasiona chia to źródło błonnika, białka i zdrowych tłuszczy. Dają uczucie sytości, dlatego kijankową wodę warto pić przed posiłkiem.

Sok z cytryny, który jest jednym ze składników kijankowej wody, dodaje smaku i zapewnia dawkę witaminy C. Dodatek ten sprawia, że napój ma nie tylko orzeźwiające działanie, ale i wspomaga metabolizm.

Jak zrobić kijankową wodę?

Przepis na odchudzający napój, który przypomina żabi skrzek, nie jest trudny. Przygotowanie trwa tylko kilka minut, a na liście składników znajdują się trzy produkty.

Jak więc zrobić kijankową wodę? To prosty i szybki przepis na odchudzający napój, który uzupełni dietę. Lista składników jest krótka i znajdują się na niej tylko trzy produkty. Są łatwo dostępne bez względu na porę roku. Nasiona chia można kupić w większości sklepów. Najlepiej szukać ich na półkach ze zdrowymi produktami.

Składniki na 1 porcję:

1 szklanka wody

1 łyżka nasion chia

1 łyżka soku z cytryny

Przygotowanie:

1. Nasiona chia wsypać do szklanki.

2. Zalać wodą i odstawić na godzinę lub dłużej.

3. Wlać sok z cytryny i wymieszać.

4. Wypić przed posiłkiem.

Z wodą kijankową nie należy jednak przesadzać. Nasiona chia zawierają mnóstwo prozdrowotnych składników, ale są też kaloryczne. 100 g to prawie 500 kcal. Do przygotowania odchudzającej wody z tym dodatkiem potrzebna jest jedna łyżka, której wartość energetyczna wynosi 80 kcal. Wystarczy więc tylko jedna szklanka dziennie kijankowej wody, aby poczuć różnicę i zmniejszyć masę ciała.

