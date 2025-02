Pączki sklepowe – odkryj, co naprawdę w nich jest i dlaczego supermarkecie kosztują grosze!

Jeśli zastanawiasz się, czy lepiej kupić pączki, czy upiec je samodzielnie, zerknij na skład tych sklepowych. Po przeczytaniu długiej listy konserwantów i wzmacniaczy smaku decyzja stanie się oczywista! W tłusty czwartek postaw na prawdziwe, domowe pączki – bez zbędnej chemii, za to z mnóstwem smaku!

Autor: redakcja Pączki sklepowe - czy wiesz, co jest w ich składzie?

Pączki domowe czy ze sklepu?

Które dodatki do żywności mogą niepokoić i czym one są w rzeczywistości? Specjaliści od zdrowego żywienia ostrzegają, że im więcej chemii w jedzeniu, tym bardziej cierpi na tym nasze zdrowie. Choć wiele z dodatków do żywności jest dopuszczonych do spożycia, ich kumulacja w organizmie może doprowadzić do licznych chorób (także nowotworowych czy alergii!).

Dozwolone dawki chemii w jedzeniu są określane na podstawie obecnej wiedzy - za jakiś czas może jednak się okazać, że i w takiej ilości są szkodliwe. Co więcej, dozwolona dawka produktu, oznaczona w składzie dotyczy dziennej normy tylko jednego produktu. W przypadku jedzenia większej ilości żywności przetworzonej - substancje te mogą odkładać się i zbierać w organizmie. Z całą pewnością wiadomo, że produkty z chemią są niebezpieczne dla alergików i dzieci.

Dlatego jeśli mamy wybór, kupujmy jedzenie bez chemii, a co możemy zrobić sami - róbmy to samodzielnie w domu.

Jakie dodatki do żywności znajdziesz w pączkach ze sklepu?

Nim sięgniesz po pączka z hipermarketu, przeczytaj, jakie dodatki są stosowane w ich produkcji i czym one są.

Skrobia modyfikowana - działa jak zagęstnik - poprawia lepkość środka spożywczego;

Stabilizator - produkt utrzymuje swoje właściwości fizyczno-chemiczne;

Emulgator - umożliwia utworzenie lub utrzymanie jednolitej mieszaniny substancji nie mieszających się w produkcie jak np. olej i woda;

Nośnik - substancja stosowana do rozpuszczania, rozcieńczania, czy innej modyfikacji dodatku do żywności, środka aromatyzującego, enzymu spożywczego, składnika odżywczego.

Substancje żelujące: pektyny (mieszanina węglowodanów występująca w ścianach komórkowych wielu roślin. Ich cechą jest zdolność do tworzenia żeli w kwaśnych warunkach), ekstrakty roślinne, regulatory kwasowości (cytryniany wapnia, kwas cytrynowy, które zmieniają bądź ustalają kwasowość produktów).

Aromaty - substancje chemicznie o właściwościach aromatyzujących: syntetyczne, naturalne i identyczne z naturalnymi.

Barwnik (koszenila) - koszenila to barwnik otrzymywany z czerwców kaktusowych, owadów spokrewnionych z mszycami (konkretnie z ich odwłoków i jaj). Dodaje się go do jogurtów, słodyczy, kisieli, galaretek, napojów i produktów mięsnych. Może wywoływać reakcje alergiczne i nasilać katar sienny, a nawet doprowadzić do rozwinięcia się objawów wstrząsu anafilaktycznego. Osoby z astmą oskrzelową, a także uczulone na pochodne kwasu salicylowego, powinny unikać żywności z dodatkiem koszenili.

Glukoza - oczyszczony i zagęszczony wodny roztwór cukru.

Emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, stearoilomleczan sodu) - pozwalają połączyć się dwóm niemieszającym się składnikom: wodzie i tłuszczom ( w przypadku żywności).

Substancje spulchniające (difosforany, węglany sodu) - to substancje lub mieszaniny substancji uwalniające gaz, a tym samym zwiększające objętość ciasta.

Jaja w proszku - sproszkowane jaja, bywa, że nieuczciwi producenci dodają do jajek w proszku susz rybny, wapno, a nawet toksyczne składniki (proszę przypomnieć sobie "aferę jajeczną" - producenci sprzedawali susz zawierający toksyczny kadm, ołów i bakterie coli!)

Jeśli jednak brak ci czasu albo chęci na samodzielne przygotowanie pączków na tłusty czwartek, zamów je w dobrej cukierni, cieszącej się renomą w twojej okolicy. Wiemy, na pewno będą sporo droższe od pączków z supermarketu, ale też mniej nasycone chemicznymi dodatkami.

