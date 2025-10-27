Chiński czy polski? Oto prosty sposób, by rozpoznać czosnek z Chin

2025-10-27 13:50

Czosnek to naturalna tarcza przeciw wirusom i bakteriom, ale nie każdy ząbek ma taką samą moc. W sklepach obok polskiego czosnku często pojawia się ten importowany z Chin – większy, bielszy, ale mniej aromatyczny. Sprawdź, po czym szybko rozpoznasz, który czosnek warto włożyć do koszyka.

Autor: Archiwum serwisu Polski czosnek ma różowawoszary kolor

Właściwości czosnku

Czosnek od wieków uchodzi za naturalny antybiotyk – i to całkiem zasłużenie. Zawiera allicynę, substancję o silnym działaniu przeciwwirusowym, przeciwbakteryjnym i przeciwgrzybiczym. Regularne spożywanie czosnku pomaga wzmacniać odporność, obniżać ciśnienie krwi i wspierać prawidłową pracę serca. Działa też przeciwzapalnie, wspomaga trawienie i oczyszcza organizm z toksyn.

W sezonie jesienno-zimowym warto jeść ząbek czosnku dziennie – najlepiej na surowo lub dodany do ciepłego (nie gorącego!) posiłku. Dzięki temu jego aktywne składniki zachowują pełnię mocy. Czosnek polecany jest także w kuracjach wspomagających leczenie pasożytów, takich jak owsica u dzieci, oraz w naturalnych terapiach przeziębień i infekcji górnych dróg oddechowych.

Nic więc dziwnego, że tak wielu z nas sięga po czosnek, gdy tylko w powietrzu zaczynają krążyć sezonowe wirusy. Ale uwaga – nie każdy czosnek działa tak samo. W sklepach obok naszego, aromatycznego polskiego czosnku, coraz częściej pojawia się jego chiński odpowiednik, który różni się nie tylko wyglądem, ale i właściwościami zdrowotnymi.

Czosnek polski a czosnek z Chin

Polski czosnek rozpoznasz po mniejszych, nieco nieregularnych główkach o różowawo-szarej łusce. Ma intensywny zapach i ostry, wyrazisty smak, który długo utrzymuje się na podniebieniu. Ząbki są mocne, jędrne i trudno je oddzielić od siebie. To właśnie te cechy świadczą o wysokiej zawartości allicyny – naturalnej substancji odpowiedzialnej za jego zdrowotną moc.

Czosnek z Chin wygląda zupełnie inaczej. Ma duże, śnieżnobiałe główki i łatwo oddzielające się ząbki. Na pierwszy rzut oka może wyglądać atrakcyjnie, ale jest znacznie łagodniejszy w smaku i zapachu, a jego miąższ szybciej żółknie i wysycha. Dzieje się tak dlatego, że chiński czosnek często jest chemicznie wybielany i poddawany długiemu transportowi w warunkach, które obniżają jego jakość.

Choć bywa tańszy od krajowego, to niestety zawiera mniej cennych składników odżywczych, a w niektórych przypadkach może zawierać pozostałości pestycydów lub środków konserwujących. Dlatego, wybierając czosnek do walki z przeziębieniem, warto postawić na ten z polskich upraw – świeży, pachnący i pełen naturalnej mocy.

Jak rozpoznać polski czosnek w sklepie – 3 proste triki

  • Sprawdź kolor łupiny – polski czosnek ma łupinę w odcieniu szaro-różowym lub lekko fioletowym, podczas gdy chiński jest idealnie biały, jakby „wybielony”. Ten intensywnie biały kolor to często efekt chemicznego czyszczenia.
  • Zwróć uwagę na korzeń – w polskim czosnku zachowany jest kikut korzenia, często z widocznymi włoskami. W chińskim – dolna część jest całkowicie wygładzona lub wycięta, bo przed transportem usuwa się korzeń, by wydłużyć trwałość.
  • Poczuj zapach i wagę – polski czosnek mocno pachnie i jest cięższy w stosunku do swojej wielkości, co świadczy o świeżości i soczystym miąższu. Chiński jest lżejszy, suchy i prawie bezzapachowy.

🧄 Wskazówka: jeśli chcesz mieć pewność co do jakości, kupuj czosnek na targu lub bezpośrednio od lokalnych producentów. Polski czosnek nie tylko lepiej smakuje, ale też naprawdę działa – wspiera odporność i chroni przed sezonowymi infekcjami.

Czosnek - dlaczego warto go jeść?
Agnieszka Grotek
Agnieszka Grotek
Anna Śmiałek
Anna Śmiałek

