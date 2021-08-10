Jak przechowywać świeże ogórki w domu? Rady i sugestie

Adrianna Ewa Stawska-Ostaszewska
Adrianna Ewa Stawska-Ostaszewska
2021-08-10 10:36

Chłodny, chrupiący ogórek w sałatce to marzenie każdego smakosza. Niestety już dzień po zakupie ogórki stają się miękkie i pomarszczone. Jak przechowywać ogórki, aby pozostały świeże? Ogórek to trudne warzywo do przechowywania, ale podpowiemy Ci, jak najlepiej to zrobić, aby Twoje ogórki zachowały chrupkość.

Jak przechowywać świeże ogórki w domu? Rady i sugestie
Autor: com/ Shutterstock Ogórki najlepiej przechowywać w lodówce w specjalnej szufladzie przeznaczonej na warzywa i owoce

Bez względu na to, czy mamy do czynienia z ogórkami szklarniowymi o cienkiej skórce, czy gruntowymi o nieco grubszej i bardziej zwartej powłoce, wszystkie ogórki pod wpływem ciepła parują. Każdy dzień z dala od życiodajnej łodygi zamienia ogórka w pomarszczonego staruszka o zwiotczałym ciałku. Ogórek wręcz flaczeje i parcieje. Staje sie niejadalny na surowo. A przecież nie o to nam chodzi. 

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Ogórki na blacie kuchennym to błąd!

Jednym z najczęściej powtarzanych błędów jest przechowywanie ogórków na blacie w temperaturze pokojowej. Chociaż świeży ogórek może wytrzymać przez chwilę w temperaturze pokojowej, prawdopodobnie w ciągu doby lub dwóch dób zwiędnie i stanie się mniej apetyczny. Prawdą jest, że ogórki nie lubią temperatury poniżej 10°C. W niskich temperaturach może dojść do „sparzenia” ogórka przez chłód. Na skórce pojawią się ciemne, miękkie plamy, tzw. wżery. Jednak trzymanie ogórków w najcieplejszej części lodówki — z dala od elementów chłodzących i z przodu — jest najlepszym rozwiązaniem. Jeśli przechowujesz ogórki na blacie, upewnij się, że użyjesz ich w ciągu dnia lub maksymalnei trzech dni.  

Ogórki zdala od innych warzyw i owoców

I nigdy nie przechowuj ogórków w pobliżu innych owoców i warzyw. Są wrażliwe na gaz etylenowy, który emitują niektóre warzywa. Na przykład pomidory. A także niektóre owoce - takie jak jabłka.  Ogórki psują się znacznie szybciej, gdy są na niego wystawione.

Jak przechowywać całe ogórki?

Bez względu na rodzaj ogórków najlepszy sposób na przechowywanie ogórków, to umieszczenie ich w lodówce:

  • Ogórki umyć i dokładnie wysuszyć.
  • Umieść ogórki w najcieplejszym miejscu lodówki na okres do tygodnia. 
  • Najlepiej umieścić je w specjalnej szufladzie na warzywa i owoce. Jeśli takiej nie ma w Waszej lodówce, to połóżcie je na półce z dala od ścian i elementów chłodzących. 

Jak przechowywać pokrojone ogórki?

Jeśli pokroiliście ogórki i nie jesteście jeszcze gotowi do ich spożycia, oto jak je przechowywać:

  • Umieścić je w pojemniku z pokrywką.
  • Napełnić pojemnik wodą.
  • Przechowywać w lodówce do tygodnia.
  • Ta metoda działa naprawdę dobrze — ogórki zanurzone w zimnej wodzie zachowują chrupkość, ponieważ są chronione przed suchym powietrzem w lodówce.

Czy ogórki należy owijać w folię?

Część osób owija umyte ogórki w papierowe ręczniki, umieszcza je w zamykanej na zamek plastikowej torbie lub szczelnie owija folią i przechowuje w lodówce. Ta praktyka nie szkodzi ogórkom, ale jest niepotrzebna. Ogórek nieopakowany i ogórek zawinięty pozostają równie chrupiące w lodówce przez około 6 dni, zanim zaczną więdnąć i parcieć.

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