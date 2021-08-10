Jak przechowywać świeże ogórki w domu? Rady i sugestie

Bez względu na to, czy mamy do czynienia z ogórkami szklarniowymi o cienkiej skórce, czy gruntowymi o nieco grubszej i bardziej zwartej powłoce, wszystkie ogórki pod wpływem ciepła parują. Każdy dzień z dala od życiodajnej łodygi zamienia ogórka w pomarszczonego staruszka o zwiotczałym ciałku. Ogórek wręcz flaczeje i parcieje. Staje sie niejadalny na surowo. A przecież nie o to nam chodzi.

Cudowne ogórki – czy warto je jeść, co z nich zrobić?

Ogórki na blacie kuchennym to błąd!

Jednym z najczęściej powtarzanych błędów jest przechowywanie ogórków na blacie w temperaturze pokojowej. Chociaż świeży ogórek może wytrzymać przez chwilę w temperaturze pokojowej, prawdopodobnie w ciągu doby lub dwóch dób zwiędnie i stanie się mniej apetyczny. Prawdą jest, że ogórki nie lubią temperatury poniżej 10°C. W niskich temperaturach może dojść do „sparzenia” ogórka przez chłód. Na skórce pojawią się ciemne, miękkie plamy, tzw. wżery. Jednak trzymanie ogórków w najcieplejszej części lodówki — z dala od elementów chłodzących i z przodu — jest najlepszym rozwiązaniem. Jeśli przechowujesz ogórki na blacie, upewnij się, że użyjesz ich w ciągu dnia lub maksymalnei trzech dni.

Ogórki zdala od innych warzyw i owoców

I nigdy nie przechowuj ogórków w pobliżu innych owoców i warzyw. Są wrażliwe na gaz etylenowy, który emitują niektóre warzywa. Na przykład pomidory. A także niektóre owoce - takie jak jabłka. Ogórki psują się znacznie szybciej, gdy są na niego wystawione.

Jak przechowywać całe ogórki?

Bez względu na rodzaj ogórków najlepszy sposób na przechowywanie ogórków, to umieszczenie ich w lodówce:

Ogórki umyć i dokładnie wysuszyć.

Umieść ogórki w najcieplejszym miejscu lodówki na okres do tygodnia.

Najlepiej umieścić je w specjalnej szufladzie na warzywa i owoce. Jeśli takiej nie ma w Waszej lodówce, to połóżcie je na półce z dala od ścian i elementów chłodzących.

Jak przechowywać pokrojone ogórki?

Jeśli pokroiliście ogórki i nie jesteście jeszcze gotowi do ich spożycia, oto jak je przechowywać:

Umieścić je w pojemniku z pokrywką.

Napełnić pojemnik wodą.

Przechowywać w lodówce do tygodnia.

Ta metoda działa naprawdę dobrze — ogórki zanurzone w zimnej wodzie zachowują chrupkość, ponieważ są chronione przed suchym powietrzem w lodówce.

Czy ogórki należy owijać w folię?

Część osób owija umyte ogórki w papierowe ręczniki, umieszcza je w zamykanej na zamek plastikowej torbie lub szczelnie owija folią i przechowuje w lodówce. Ta praktyka nie szkodzi ogórkom, ale jest niepotrzebna. Ogórek nieopakowany i ogórek zawinięty pozostają równie chrupiące w lodówce przez około 6 dni, zanim zaczną więdnąć i parcieć.