Jak poznać, czy grzyb ma robaki? Naucz się prostych metod, które pozwolą ci rozpoznać robaczywe grzyby

12:04

Robaczywe grzyby to częsty problem, z którym spotykają się grzybiarze. Owadzie larwy drążą tunele w miąższu, czyniąc grzyby niezdatnymi do spożycia. Najwięcej robaczywych okazów spotkamy latem, a jesienią ich liczba maleje. Aby pozbyć się robaków, można użyć prostych, domowych metod, takich jak moczenie w osolonej wodzie lub delikatne suszenie.

Autor: Shutterstock Jak poznać, czy grzyb ma robaki? Naucz się prostych metod, które pozwolą ci rozpoznać robaczywe grzyby

Sezon grzybobrania, zwłaszcza w Polsce, trwa od wczesnego lata do późnej jesieni. W tym czasie wiele osób wyrusza do lasów w poszukiwaniu ulubionych przysmaków, takich jak prawdziwki, podgrzybki czy maślaki. Niestety, częstym problemem, z którym borykają się grzybiarze, są robaczywe grzyby. Jak rozpoznać, czy grzyb jest robaczywy, i jak skutecznie pozbyć się niechcianych lokatorów? Podpowiadamy najlepsze metody.

Dlaczego grzyby są robaczywe i jak to rozpoznać?

Grzyby są przysmakiem nie tylko dla ludzi, ale także dla różnych owadów, które składają w nich swoje jaja. Najczęściej są to muchówki, których larwy drążą tunele w miąższu grzyba. Najwięcej robaczywych grzybów można znaleźć latem, kiedy warunki pogodowe sprzyjają rozwojowi owadów. Szczególnie ryzykowne są ciepłe, wilgotne dni, które sprzyjają składaniu jaj przez owady.

Aby sprawdzić, czy grzyb jest robaczywy, warto przyjrzeć się mu dokładnie podczas zbioru. Jeśli grzyb ma dziurki na kapeluszu, jest miękki, a jego miąższ wydaje się być "pusty" w środku, istnieje duże prawdopodobieństwo, że jest robaczywy. Dodatkowym sygnałem jest nieprzyjemny zapach, który może wydobywać się z wnętrza grzyba.

Jak pozbyć się robaków z grzybów? Domowe sposoby

Jeśli mimo wszystko zabierzemy do domu robaczywe grzyby, istnieje kilka sprawdzonych sposobów, by się pozbyć niechcianych gości. Jednym z najpopularniejszych jest moczenie grzybów w zimnej, osolonej wodzie. Trzy łyżki soli na litr wody powinny wystarczyć, aby robaki opuściły grzyby. Wystarczy pozostawić je w wodzie na kilka minut. Metoda ta sprawdza się najlepiej, gdy grzyby mają zostać wykorzystane do przygotowania przetworów, np. w słoikach.

Innym sposobem jest delikatne suszenie grzybów w niskiej temperaturze. Robaki nie przetrwają wysokich temperatur i opuszczą grzyby podczas procesu suszenia. To idealne rozwiązanie dla osób planujących przechowywanie grzybów w postaci suszonej.

Czy robaczywe grzyby są jadalne?

Niektórzy grzybiarze uważają, że grzyby zasiedlone przez robaki są bezpieczne do spożycia po ich oczyszczeniu. To jednak mit, który może być szkodliwy. Wewnątrz grzybów mogą pozostać odchody robaków oraz inne zanieczyszczenia, które mogą negatywnie wpłynąć na zdrowie. Dlatego najlepiej unikać zbierania robaczywych grzybów, a te, które już przyniesiemy do domu, warto poddać dokładnemu oczyszczeniu.

Zobacz również:

Jaką wodą zalać suszone grzyby? Nie popełniaj tego błędu

Jak przechowywać suszone grzyby

Jak długo gotować suszone grzyby do uszek, pierogów, krokietów

Moczenie grzybów suszonych

Jak suszyć grzyby w piekarniku? Prosta instrukcja

Czy warto jeść grzyby? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.