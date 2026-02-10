Jak kupować pączki, żeby się nie rozczarować? Sprawdź, po czym poznasz pączka idealnego

Jak smażyć pączki? To proste z Beszamel.pl Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Pączek w tłusty czwartek – jak wybrać ideał?

Jak co roku, tłusty czwartek oznacza jedno: pączkowe szaleństwo. Tradycja mówi jasno – kto w ten dzień nie zje choć jednego pączka, temu szczęście w nadchodzącym roku może nie dopisać. Warto więc sięgnąć po wypiek naprawdę dobry, a nie pierwszy lepszy. Bo pączek pączkowi nierówny.

Najlepsze są oczywiście te domowe – pachnące, puszyste, przygotowane według rodzinnych receptur mamy lub babci. Niestety, nie każdy ma to szczęście, by w tłusty czwartek usiąść przy stole z talerzem domowych pączków. Wtedy pozostaje wyprawa do cukierni lub piekarni. I tu pojawia się pytanie: jak wybrać pączka idealnego i nie dać się skusić pączkopodobnemu wyrobowi? Na szczęście to prostsze, niż się wydaje.

Po czym poznać dobrego pączka?

Pączka w sklepie nie można spróbować, ale można – i trzeba – mu się uważnie przyjrzeć. Nie potrzeba do tego specjalistycznej wiedzy ani cukierniczego doświadczenia. Najlepszymi doradcami są wzrok i węch.

Zacznij od obręczy. Jeśli pączek jest cały brązowy, lepiej odłóż go z powrotem na półkę. Dobry pączek powinien mieć jasną, równą obrączkę dookoła. To znak, że był smażony w odpowiedniej temperaturze (około 180°C) i nie wchłonął nadmiaru tłuszczu. Brak obręczy często oznacza ciężki, tłusty środek. Spójrz na polewę. Lukier lub czekolada powinny być gładkie i apetyczne. Jeśli są spękane, matowe albo się kruszą, to sygnał, że pączek nie jest pierwszej świeżości albo coś poszło nie tak podczas przygotowania. Zwróć uwagę na kształt. Pączek powinien być sprężysty i ładnie wyrośnięty. Spłaszczony, pognieciony lub zdeformowany wygląda tak, jakby swoje już przeżył – i najpewniej nie będzie ani lekki, ani puszysty. Na koniec – zapach. To bardzo ważny test. Jeśli pączek lub cała cukiernia pachnie starym, przypalonym tłuszczem, nie oszukujmy się – w takim oleju było smażone ciasto. Dobry pączek pachnie drożdżami, wanilią, skórką pomarańczową albo świeżym lukrem, a nie fryturą z poprzedniego tygodnia.

W tłusty czwartek naprawdę warto być wybrednym – w końcu ten jeden pączek ma przynieść szczęście na cały rok.

Polecamy przepisy na pączki:

Pączki z lukrem i skórką pomarańczową

Pączki orkiszowe bezlaktozowe z konfiturą

Czy pączki nadziewać przed, czy po smażeniu?