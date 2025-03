Jedna z najsmaczniejszych kuchni świata w twoim domu. „Kuchnia tajska. Najlepsze przepisy” już w księgarniach

Kuchnia tajska jest ceniona w wielu krajach na całym świecie. Ma wiele twarzy, ale niezmiennie wyróżnia ją równowaga smaków, którym towarzyszy prawdziwa eksplozja przypraw i aromatów. Teraz klasyczne przepisy kuchni tajskiej są w zasięgu każdego bez konieczności wycieczki do Tajlandii. Na rynku właśnie pojawiła się książka kucharska z najlepszymi przepisami kuchni tajskiej.

Autor: Shutterstock, Wydawnictwo RM Kuchnia tajska to pyszna mieszanka smaków i tekstur. Teraz przysmaki z Tajlandii możesz zrobić w swoim domu.

Spis treści

Czym charakteryzuje się kuchnia tajska?

Kuchnia tajska to eksplozja smaków i aromatów. Znana jest ze swojej harmonii i balansu. Charakteryzuje się wykorzystaniem świeżych składników, intensywnych przypraw i umiejętnego łączenia różnych smaków: słodkiego, kwaśnego, słonego, gorzkiego i pikantnego. Ważnym elementem kuchni tajskiej jest estetyczna prezentacja potraw. Dania są często dekorowane świeżymi ziołami, warzywami i owocami.

Balans smaków. To kluczowy element kuchni tajskiej. Potrawy powinny łączyć w sobie wszystkie pięć podstawowych smaków: słodki (cukier palmowy), kwaśny (limonka, tamaryndowiec), słony (sos rybny), gorzki (niektóre warzywa, zioła) i pikantny (chili).

To kluczowy element kuchni tajskiej. Potrawy powinny łączyć w sobie wszystkie pięć podstawowych smaków: słodki (cukier palmowy), kwaśny (limonka, tamaryndowiec), słony (sos rybny), gorzki (niektóre warzywa, zioła) i pikantny (chili). Świeże składniki. Kuchnia tajska opiera się na świeżych składnikach, takich jak warzywa, owoce, zioła i przyprawy. Smak tajskich potraw podkręcają takie składniki, jak trawa cytrynowa, galangal (tajski imbir), liście kafiru (limonki kaffir), bazylia tajska, kolendra, chili, czosnek oraz imbir.

Kuchnia tajska opiera się na świeżych składnikach, takich jak warzywa, owoce, zioła i przyprawy. Smak tajskich potraw podkręcają takie składniki, jak trawa cytrynowa, galangal (tajski imbir), liście kafiru (limonki kaffir), bazylia tajska, kolendra, chili, czosnek oraz imbir. Sos rybny. To podstawowy składnik wielu tajskich potraw. Stosuje się go zamiast soli. Nadaje potrawom charakterystyczny smak umami.

To podstawowy składnik wielu tajskich potraw. Stosuje się go zamiast soli. Nadaje potrawom charakterystyczny smak umami. Mleko kokosowe. Często używane jest do tajskich zup, curry i deserów. Nadaje potrawom kremową konsystencję i słodkawy smak.

Często używane jest do tajskich zup, curry i deserów. Nadaje potrawom kremową konsystencję i słodkawy smak. Ryż i makaron. Stanowią podstawowe składniki kuchni tajskiej. Najczęściej jada się ryż jaśminowy, który charakteryzuje się delikatnym aromatem i puszystą konsystencją. Popularny jest makaron ryżowy, zarówno cienki (vermicelli), jak i szeroki (pad thai).

Stanowią podstawowe składniki kuchni tajskiej. Najczęściej jada się ryż jaśminowy, który charakteryzuje się delikatnym aromatem i puszystą konsystencją. Popularny jest makaron ryżowy, zarówno cienki (vermicelli), jak i szeroki (pad thai). Owoce. Tajlandia słynie z pysznych owoców, które je się na surowo lub wykorzystuje do deserów. Do najbardziej popularnych owoców wykorzystywanych w potrawach kuchni tajskiej zalicza się mango, durian, rambutan, liczi, ananas i arbuz.

Najlepsze przepisy kuchni tajskiej – nowa książka kulinarna już w księgarniach

Odkryjcie klasykę kuchni tajskiej dzięki książce „Kuchnia tajska. Najlepsze przepisy”. Znajdziecie w niej sprawdzone receptury na sajgonki, szaszłyki z kurczaka w sosie satay, sałatkę z zielonej papai, tom kha kai, sałatkę z chrupiącego ryżu, zielone i czerwone curry, kurczaka smażonego z orzechami nerkowca, pad thai, ryż z kokosem i mango oraz wiele, wiele innych. Wszystkie przepisy są łatwe, a z przygotowaniem tajskich specjałów poradzi sobie każdy. Przepisy zostały wzbogacone ciekawymi opisami, informacjami o podstawowych składnikach i przyborach kuchennych. Każdy przepis zilustrowany jest zdjęciem apetycznej potrawy.

Autorka książki „Kuchnia tajska. Najlepsze przepisy” Caroline Trieu poznawała kuchnię Azji Południowo-Wschodniej już od najmłodszych lat dzięki mamie i ciociom. Tajlandię odkryła dużo później podczas stażu, na którym była pod koniec studiów, i zakochała się w tym miejscu. Szybko stało się ono jej krajem z wyboru. Caroline przemierza go bezustannie od 15 lat, ucząc się podstaw języka i kuchni, a także szkoląc się w masażu tajlandzkim nuad boran, który wykonuje w swoim salonie. Jednocześnie dzieli się pasją do kuchni tajskiej, laotańskiej i wietnamskiej podczas warsztatów kulinarnych w okolicach Rennes we Francji i na blogu Taste-of-mekong.

