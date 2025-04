Zielone pisanki na Wielkanoc to hit. Jak naturalnie zabarwić jajka na zielono?

Pisanki, czyli kolorowe i zrobione jajka kurze, to jeden z obowiązkowych elementów świąt wielkanocnych. Symbolizują nowe życie, odrodzenie i zmartwychwstanie. W tym roku hitem są pisanki w kolorze zielonym. Zamiast używać sztucznych barwników, łatwo i szybko można zrobić zielone pisanki w domu. Jak uzyskać zielony kolor jajek? Wyjaśniamy krok po kroku.

Autor: Shutterstock Pisanki w pięknym zielonym kolorze? W łatwy sposób możesz zrobić je w domu.

Pisanki na Wielkanoc

Kolorowe i bogato zdobione jajka to piękny i efektowny dodatek do wielkanocnej dekoracji domu. Stanowią atrakcyjną ozdobę świątecznego stołu. Wzory na pisankach mają często znaczenie symboliczne, nawiązujące do wiosny, życia i religii. Zdobienie pisanek to prawdziwa sztuka, a techniki są różnorodne.

kraszanki – inaczej malowanki, czyli jajka barwione jednolicie w naturalnych barwnikach, wykorzystuje się łupiny cebuli, buraki czy korę dębu

– inaczej malowanki, czyli jajka barwione jednolicie w naturalnych barwnikach, wykorzystuje się łupiny cebuli, buraki czy korę dębu drapanki – jajka barwione na ciemny kolor, a następnie zdobi się je techniką wydrapywania ostrym narzędziem

– jajka barwione na ciemny kolor, a następnie zdobi się je techniką wydrapywania ostrym narzędziem pisanki woskowe – wzory nanoszone są na jajko roztopionym woskiem i barwione; wosk jest usuwany, odsłaniając wzór

– wzory nanoszone są na jajko roztopionym woskiem i barwione; wosk jest usuwany, odsłaniając wzór oklejanki – jajka oklejane różnymi materiałami jak sitowie, włóczka lub kolorowe koraliki.

– jajka oklejane różnymi materiałami jak sitowie, włóczka lub kolorowe koraliki. nalepianki – jajka ozdabiane wycinankami z papieru lub tkanin

Jak zrobić zielone pisanki?

Najpopularniejsze pisanki to kraszanki, czyli malowanki w naturalnych kolorach, które z łatwością można zrobić w domu. Na tegoroczne święta warto zrobić zielone pisanki, które zachwycą całą rodzinę. Przygotowanie zielonych pisanek w domowych warunkach wcale nie jest takie trudne, jak mogłoby się wydawać. Wystarczy kilka prostych składników, które są łatwo dostępne, a ich cena nie przyprawia o zawrót głowy. Aby zabarwić jajka na zielono, potrzebne są takie produkty, jak czerwona kapusta, ocet, kurkuma i woda.

Jak zrobić pisanki w zielonej barwie w domu? Kapusta czerwona, która jest obowiązkowym składnikiem naturalnego zielonego barwnika do jajek, zawiera antocyjany, czyli pigment o niebieskim kolorze. Związki te występują także w jagodach, aronii czy burakach. Aby uzyskać zieloną barwę, do niebieskiego wywaru z kapusty czerwonej należy wsypać kurkumę. Ta znana ze swoich prozdrowotnych i koloryzujących właściwości przyprawa sprawi, że po połączeniu z kapustą powstanie naturalny zielony barwnik do pisanek. Zanurzone w nim jajka szybko nabiorą pięknego zielonego koloru. Im więcej czasu spędzą w wywarze z kapusty czerwonej i kurkumy, tym ich kolor będzie bardziej intensywny.

Zielone pisanki – przygotowanie krok po kroku

Składniki:

4 szklanki wody

6 jajek o białych skorupkach

1/2 główki czerwonej kapusty

3 łyżki octu

4 łyżeczki kurkumy

Instrukcja przygotowania:

1. Jajka ugotować na twardo i odstawić do ostygnięcia.

2. Czerwoną kapustę poszatkować i przełożyć do garnka. Wlać 2 szklanki wody i gotować 20 minut. Z wywaru usunąć kapustę i wlać 2 łyżki octu.

3. W drugim garnku zagotować pozostałą wodę z 1 łyżką octu i kurkumy. Zestawić z ognia i odstawić do lekkiego ostygnięcia.

4. Do wywaru włożyć jajka i odstawić na 20 minut, aż staną się żółte.

5. Jajka przełożyć do wywaru z kapusty i odstawić na godzinę. Im dłużej będą się moczyć, tym zielony kolor będzie bardziej intensywny.

6. Jajka wyjąć z wywaru i osuszyć ręcznikiem papierowym. Można posmarować je olejem, aby stały się błyszczące.

