Kurkuma – przyprawa, która leczy, oczyszcza i wspiera spalanie tłuszczu

Kurkuma to nie tylko intensywna w smaku przyprawa, ale też naturalny sojusznik zdrowia i szczupłej sylwetki. Wspomaga trawienie, przyspiesza metabolizm, działa przeciwzapalnie i oczyszczająco. Od wieków stosowana w medycynie naturalnej, dziś wraca do łask jako skuteczny sposób na wzmocnienie odporności i wsparcie w odchudzaniu.

Kurkumina

Kurkuma należy do roślin imbirowatych. Surowcem leczniczym jest żółta kurkumina. Uważa się, że zmniejsza ona stany zapalne w stawach, działa przeciwzapalnie i obniża stężenie cholesterolu we krwi. Działanie przeciwutleniające tego zioła porównuje się do tego, jakie ma witamina C i E. Kurkumina działa także przeciwzapalnie zarówno wtedy, gdy jest stosowana miejscowo w postaci papki, jak i wtedy, gdy przyjmowana jest doustnie.

Kurkuma - właściwości

Inną cechą kurkumy jest ochronne działanie na wątrobę. Przyczynia się ona także do sprawniejszego wydzielania żółci i enzymów wątrobowych. Jeżeli kurkumę przyjmuje się doustnie pobudza ona uwalnianie czynników przeciwzapalnych w tkankach organizmu. Niektóre badania dowiodły, że wpływa ona także na wydzielanie kortyzonu, który pośrednio wspomaga proces gojenia się ran. Stosowana nawet w niewielkich dawkach zmniejsza stężenie cholesterolu we krwi i przeciwdziała zlepianiu się płytek i dlatego jest zalecana osobom zmagającym się z miażdżycą.

Przyjmowanie odpowiednich dawek kurkumy chroni przed niestrawnością i tworzeniem się gazów jelitowych, a gdy powstaną – przyspiesza ich usuwanie z jelit. W Indiach papkę z kurkumy przykłada się do bolących stawów i mięśni.

Kurkuma - właściwości antyrakowe

Ostatnio wiele się mówi o przeciwnowotworowych właściwościach ziela. Niektórzy badacze twierdzą, że hamuje ona wczesne stadia powstawania komórek nowotworowych. Podobno pomaga też zmobilizować naturalne siły obronne organizmu do walki z rakiem. Na razie jednak proces ten przeanalizowano tylko w laboratoriach w badaniach na zwierzętach.

Kurkuma - przedawkowanie

Kurkumy powinny unikać lub stosować w ściśle określonych dawkach osoby cierpiące na kamicę żółciową. Na ogół jest nieszkodliwa, ale w dużych dawkach, nawet, gdy jest dodawana do potraw, może być przyczyną zaburzeń żołądkowo-jelitowych, a nawet wrzodów.

