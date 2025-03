Zamiast w piekarniku, boczek piekę w Air Fryerze. To najlepsza domowa wędlina na Wielkanoc

15:00

Jak upiec boczek bez piekarnika? Zamiast piekarnika idealnie sprawdzi się Air Fryer. Boczek upieczony w tym nowoczesnym urządzeniu jest obłędnie chrupiący i soczysty. To najlepsza domowa wędlina, którą można podać na Wielkanoc i nie tylko. Poznajcie prosty przepis na znakomity boczek pieczony w Air Fryerze.

Autor: Shutterstock W Air Fyerze upieczesz najlepszy boczek na Wielkanoc. Jest soczysty i ma chrupiącą skórkę.

Spis treści

Boczek pieczony w Air Fryerze – pyszna domowa wędlina na Wielkanoc i nie tylko

Air Fryer to nowoczesne urządzenie AGD, które zdobywa coraz większą popularność. To bardzo dobry zamiennik tradycyjnego piekarnika. Potrawy przygotowane w Air Fryerze są pyszne i zawierają mniej tłuszczu. Urządzenie pozwala zaoszczędzić czas, energię i pieniądze.

W Air Fryerze można upiec pyszny domowy boczek, który zachwyci podczas świąt wielkanocnych. Zawsze się udaje i smakuje każdemu. Po upieczeniu mięso jest chrupiące z zewnątrz, a w środku jest miękkie i soczyste. Boczek z Air Fryera jest też niesamowicie aromatyczny dzięki marynacie z suszonych ziół i przypraw. Czosnek, majeranek, słodka papryka, suszona cebula oraz sól i świeżo zmielony czarny pieprz tworzą doskonałą mieszankę, która świetnie podkreśla smak mięsa. Boczek rewelacyjnie smakuje na zimno jako wędlina i na ciepło, więc idealnie sprawdzi się na obiad.

Jak zrobić boczek w Air Fryerze?

Przepis na chrupiący i soczysty boczek z Air Fryera nie jest skomplikowany. To bardzo łatwa receptura to znakomite pieczone mięso na Wielkanoc. Zaletą tego przepisu jest to, że można go wykorzystywać także na inne okazje. Boczek z Air Fryera jest tak dobry, że szybko się nie znudzi. Wszystkie niezbędne produkty, które niezbędne są do przygotowania marynaty do boczku, są dostępne w wielu sklepach przez cały rok.

Jak więc przyrządzić boczek w Air Fryerze? Wystarczy kilka prostych składników i kwadrans wolnego czasu. Warto pamiętać, że boczek powinien spędzić w marynacie 12 godzin. Najlepiej więc przygotować go dzień wcześniej i wstawić do lodówki na całą noc.

1. krok – przygotowanie marynaty do boczku

2. krok – zamarynowanie boczku i wstawienie go do lodówki na 12 godzin

3. krok – upieczenie boczku w Air Fryerze

Jak upiec boczek w Air Fryerze?

Pyszny i aromatyczny boczek z Air Fryera piecze się w temperaturze 180 stopni C przez 20 minut. Następnie temperaturę należy zmniejszyć do 160 stopni C i piec 10 minut. Po tym czasie boczek odwraca się na drugą stronę i piecze w tej samej temperaturze przez pół godziny. Na koniec należy zwiększyć temperaturę do 180 stopni i dopiekać boczek jeszcze przez 20 minut. Kiedy czas pieczenia dobiegnie końca, trzeba otworzyć urządzenie i postawić w nim boczek do całkowitego ostygnięcia lub wyjąć i podać na ciepło.

Boczek pieczony w Air Fryerze – przepis krok po kroku

Składniki:

1 i 1/2 kg boczku wieprzowego

3 łyżki oliwy z oliwek

4 łyżeczki soli

2 łyżeczki suszonego majeranku

2 łyżeczki mielonej słodkiej papryki

2 łyżeczki czosnku granulowanego

1 łyżeczka świeżo zmielonego czarnego pieprzu

1 łyżeczka suszonej cebuli

Przygotowanie:

1. Do miseczki wlać oliwę z oliwek. Wsypać sól, majeranek, paprykę, czosnek, pieprz i cebulę. Dokładnie wymieszać.

2. Skórkę boczku naciąć w ukośną kratkę.

3. Boczek dokładnie natrzeć marynatą. Zawinąć w folię spożywczą i wstawić do lodówki na 12 godzin, a najlepiej całą noc.

4. Następnego dnia boczek odwinąć z folii i przełożyć skórką do dołu do Air Fryera.

5. Piec w temperaturze 180 stopni C około 20 minut. Następnie zmniejszyć temperaturę do 160 stopni C i piec 10 minut. Po tym czasie odwrócić boczek skórką do góry i piec 30 minut. Zwiększyć temperaturę do 180 stopni C i dopiekać 20 minut.

6. Kiedy czas pieczenia się skończy, otworzyć Air Fryer i pozostawić w nim boczek do ostygnięcia. Następnie wyjąć, zawinąć w folię aluminiową lub spożywczą i wstawić do lodówki.

