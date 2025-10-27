Tylko tak czyszczę brudną blachę z piekarnika. Ten tani trik sprawia, że lśni jak nowa

Blacha to stały element piekarnika, bez którego pieczenie nie byłoby możliwe. Z czasem na jej powierzchni pojawiają się zabrudzenia i przypalenia, których usunięcie może sprawić sporo problemów. Istnieje jednak prosty patent za grosze, dzięki któremu blacha do pieczenia będzie lśniła jak nowa. Jak wyczyścić blachę do pieczenia? Wystarczą dwa produkty i odrobina wody.

Autor: Nicole's/ Shutterstock Oto patent na czystą blachę z piekarnika. Ten duet sprawdza się lepiej niż drogie detergenty.

Do czego używa się blachy z piekarnika?

Blacha do pieczenia jest na wyposażeniu każdego piekarnika. Ma wszechstronne zastosowanie w kuchni i można używać jej do wielu różnych czynności. Piecze się na niej ciasta, ciasteczka, zapiekanki czy pizzę. Idealnie nadaje się do przyrządzenia mięs, ryb czy warzyw. Blacha może służyć do odświeżania czerstwego pieczywa lub do opiekania kromek chleba na grzanki. Używa się jej do suszenia grzybów, owoców czy ziół. Podkładając blachę pod ruszt, na którym piecze się mięso, łatwo można zapobiec kapaniu tłuszczu na dno piekarnika. Wykorzystuje się ją także do rozmrażania różnych produktów.

Jak wyczyścić blachę z piekarnika?

Często używana blacha do pieczenia może szybko pokryć się przypaleniami, nalotem i zwęglonymi resztkami jedzenia. Z czasem tego typu zabrudzenia się coraz trudniejsze do usunięcia. Blachę można za każdym razem wykładać papierem do pieczenia, ale nawet on może nie sprostać zadaniu. Według zalecań producentów blachę do pieczenia powinno się myć wodą z detergentem po każdym użyciu. Co jednak zrobić, kiedy blacha pokryje się ciemnym nalotem i przypaleniami? Uniwersalne mleczko do czyszczenia może nie dać rady, a za specjalistyczne detergenty trzeba słono zapłacić.

Czym wyczyścić blachę z piekarnika?

Brudną blachę z piekarnika można wyczyścić łatwo, szybko i prawie bez żadnego wysiłku. Prosty i tani patent sprawi, że będzie wyglądać jak nowa. Wszystkie uporczywe zabrudzenia, przypalenia i ciemny nalot znikną w okamgnieniu. Czym więc wyczyścić blachę do pieczenia? Aby usunąć z blachy zwęglone resztki i nagromadzony przez dłuższy czas brud, warto sięgnąć po dwa produkty. Najlepiej sprawdzi się soda oczyszczona i folia aluminiowa.

Jak wyczyścić blachę z piekarnika sodą i folią aluminiową?

Soda oczyszczona i folia aluminiowa to dwa świetne produkty, aby dokładnie wyczyścić trudne do usunięcia przypalenia i nalot z blachy od pieczenia. Metoda ta jest ekologiczna, bezpieczna i niedroga. Wykorzystuje się dwa powszechnie dostępne składniki oraz odrobinę wody. Jak więc działa soda i folia aluminiowa na zabrudzoną blachę z piekarnika?

Soda oczyszczona jest substancją alkaliczną, co oznacza, że ma odczyn zasadowy. Tłuszcze i przypalenia, które gromadzą się na blasze, mają zazwyczaj odczyn kwaśny. Zasada neutralizuje kwasy, co ułatwia rozpuszczanie i usuwanie zabrudzeń. Soda ma delikatne właściwości ścierne, które pomagają w mechanicznym usuwaniu brudu, nie rysując powierzchni. Po połączeniu z ciepłą wodą wytwarza się dwutlenek węgla, który wspiera usuwanie brudu z powierzchni blachy.

Kiedy folia aluminiowa wchodzi w kontakt z sodą oczyszczoną, zachodzi reakcja elektrochemiczna, która pomaga w rozpuszczaniu i usunięciu przypaleń. Zwinięta w kulkę folia aluminiowa staje się skutecznym i delikatnym narzędziem do szorowania. Jest bardziej miękka niż stalowy druciak, więc nie rysuje powierzchni blachy. Jest także wystarczająco szorstka, aby usunąć przypalenia. Zatrzymuje sodę oczyszczoną w kontakcie z brudem, zwiększając jej skuteczność.

Czyszczenie blachy z piekarnika sodą i folią aluminiową – jak to zrobić?

Metoda czyszczenia blachy do pieczenia wykorzystująca sodę oczyszczoną i folię aluminiową jest prosta i skuteczna. Pozwala na szybkie usunięcie najróżniejszych przypaleń i zwęglonych resztek znajdujących się na jej powierzchni. Dzięki temu nawet stara blacha odzyska dawny blask. Warto pamiętać, aby użyć ochronnych rękawiczek. Jak więc to zrobić?

Blachę wyjąć z piekarnika i skropić ciepłą wodą.

Obficie posypać jej powierzchnię sodą oczyszczoną, szczególnie w miejscach, gdzie brud jest wyjątkowo stary.

Skropić wodą i odstawić na 15 minut.

Kawałek folii aluminiowej zgnieść w kulkę i umyć blachę, wykonując okrężne ruchy i dociskając folię do powierzchni.

Blachę opłukać pod bieżącą wodą, osuszyć i wstawić do piekarnika.

Jeżeli nie wszystkie przypalenia i nalot znikną po pierwszym czyszczeniu, blachę do pieczenia należy umyć w ten sam sposób jeszcze raz. W tym przypadku blachę obsypaną sodą warto odstawić na całą noc.

