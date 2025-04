Te chrupiące placki ziemniaczane to mój popisowy przepis. Wzbogacam je tym tanim warzywem

Placki ziemniaczane to polska klasyka. Chrupiące placki są pyszne i łatwe, a koszt dania nie jest wysoki. Mało kto wie, że placki z ziemniaków można przygotować nieco inaczej. Wystarczy wzbogacić je znanym i lubianym warzywem, aby zyskały obłędny smak. Sekretem ich smaku jest marchewka. Poznajcie sprawdzony przepis i zobaczcie, jak zrobić placki ziemniaczane z marchewką.

Placki ziemniaczane inaczej – z czego zrobić?

Placki ziemniaczane są daniem prostym i niedrogim. Aby usmażyć furę chrupiących placuszków, potrzebne są tanie i łatwo dostępne produkty. Lista nie jest długa, a składniki można kupić w wielu sklepach przez cały rok. Dlatego to wyborne danie można robić na okrągło.

Jakie składniki są niezbędne, aby zrobić pyszne domowe placki? Danie przyrządza się z ziemniaków, mąki pszennej, jajka, czosnku i przypraw. Składnikiem, który sprawia, że placki są tak dobre, jest marchewka. To właśnie to popularne warzywo odpowiada za nieziemski smak placków. Przyda się też olej do smażenia.

Jak się robi placki ziemniaczane z marchewką?

Przepis na domowe placki ziemniaczane wzbogacone marchewką nie jest trudny. Przygotowuje się je prawie tak samo jak klasyczne placki z ziemniaków. To szybki przepis. Zrobienie ciasta na placki i usmażenie ich na patelni nie powinno przekroczyć pół godziny.

Jak więc zrobić wyborne placki z ziemniaków i marchewki? Kluczowy jest pierwszy krok. Starte na tarce ziemniaki należy odcisnąć z nadmiaru wody. Następnie przelewa się go, a pozostałą na dnie skrobię dodaje się do ziemniaków. Dzięki temu placki nie rozpadają się w czasie smażenia. Do startych ziemniaków należy dodać startą marchewkę i pozostałe składniki. Pozostaje już tylko usmażenie placków ziemniaczanych na patelni.

Jak podawać placki ziemniaczane z marchewką?

Chrupiące placki z ziemniaków i marchewki są pyszne i smakują każdemu. To proste danie, które świetnie sprawdzi się na obiad czy kolację. To również pomysł na oryginalną przekąskę. Najlepszym dodatkiem do tych placuszków są różne sosy. Oprócz ketchupu łagodnego lub ostrego można podać do nich domowy sos czosnkowy lub jogurtowy ze świeżymi ziołami. Dobrze łączą się też z kwaśną śmietaną.

Placki ziemniaczane z marchewką – przepis krok po kroku

Składniki

1 kg ziemniaków

2 marchewki

1 jajko

1 ząbek czosnku

4 łyżki mąki pszennej

sól, pieprz

olej do smażenia

Przygotowanie:

1. Obrane ziemniaki ziemniaki zetrzeć na tarce na małych oczkach. Przełożyć na sitko umieszczone nad miską i odcisnąć z nadmiaru wody. Zlać, a skrobię dodać do ziemniaków i przełożyć do miski.

2. Dodać obraną i startą na tarce na małych oczkach marchewkę i przeciśnięty przez praskę czosnek. Wymieszać.

3. Wbić jajko i wsypać mąkę. Doprawić solą i pieprzem. Dokładnie wymieszać, aż składniki połączą się w jednolite ciasto.

4. Na patelni rozgrzać olej i za pomocą łyżki nabierać porcje ciasta, formując okrągłe placki. Smażyć z obu stron po około 4 minuty. Po usmażeniu przekładać na deskę wyłożoną ręcznikiem papierowym, aby pozbyć się nadmiaru tłuszczu.

5. Podawać na obiad lub jako przekąskę z różnymi sosami.

