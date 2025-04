Pyszne tureckie bułeczki twarogowe robię w 20 minut. Zawsze się udają i znikają w okamgnieniu

Poğaça to tureckie bułeczki twarogowe z dodatkiem aromatycznego koperku. Z zewnątrz są lekko chrupiące, a w środku miękkie i delikatne. To idealne domowe pieczywo na każdą porę dnia, które przybliży smaki gorącej Turcji. Bułeczki są puszyste, pyszne i bardzo łatwe. Zobaczcie, jak zrobić pełne smaku i aromatu tureckie bułeczki twarogowe poğaça.

Autor: Shutterstock Przepis na te pulchne bułeczki pochodzi z Turcji. Są przepyszne i gotowe w 20 minut.

Co to jest poğaça?

Poğaça wywodzą się z kuchni tureckiej i stanową element tamtejszej kultury kulinarnej. To smaczne bułeczki bez drożdży, które podaje się od śniadania po kolację. Często serwuje się je gościom jako wyraz gościnności. W Turcji istnieje niezliczona liczba wariantów poğaça. Różnią się od siebie dodatkami, kształtem i sposobem przygotowania. Ten przepis jest jedną z prostszych receptur. Bułeczki zawsze się udają i smakują wyśmienicie.

Z czego zrobić poğaça?

Do przygotowania tureckich bułeczek wykorzystuje się proste produkty. Lista składników nie jest długa. Chociaż przepis pochodzi z Turcji, wszystkie niezbędne artykuły spożywcze można kupić w naszych sklepach. Są dostępne przez cały rok, a ich cena nie jest wygórowana.

Z czego więc zrobić pyszne tureckie bułeczki? Ten rodzaj pieczywa Turcy robią z mąki pszennej, oleju, naturalnego jogurtu, jajka, proszku do pieczenia i soli. Dodają także twaróg i świeży koperek, który można zastąpić natką pietruszki.

Poğaça można wzbogacić posiekanymi oliwkami, suszonymi pomidorami, szpinakiem, a nawet pokruszoną na mniejsze kawałki fetą. Wierzch można posypać sezamem lub czarnuszką.

Jak zrobić poğaça?

Przepis na tureckie bułeczki twarogowe ma same zalety. Przygotowanie jest łatwe i bardzo szybkie, składniki można kupić w każdym sklepie, a bułeczki zawsze się udają. Poğaça smakują najlepiej lekko ciepłe, ale równie dobre są na zimno. Idealnie pasują na śniadanie i są doskonałym dodatkiem do obiadu. Można podawać je do sałatek i jako przekąskę na imprezę.

Kluczem do osiągnięcia najlepszego efektu jest nieprzetrzymywanie bułeczek ich w piekarniku. Najlepiej piec je około 20 minut do momentu, aż zaczną się rumienić, ale nie przesuszą się. Dodatkową zaletą tego przepisu jest to, że ciasto na poğaça nie wyrasta na drożdżach, więc czas przygotowania jest znacznie krótszy.

Jak więc upiec w domu ten turecki przysmak? Pierwszym krokiem jest wymieszanie jogurtu z olejem, białkiem i solą. Następnie dodaje się suche składniki, czyli mąkę i proszek do pieczenia. Wyrobione ciasto łączy się z twarogiem i koperkiem i od razu dzieli na porcje, formując okrągłe bułeczki. Każdą z nich należy posmarować żółtkiem i wstawić do piekarnika. Powinny się piec w temperaturze 180 stopni C przez 20 minut.

Tureckie bułeczki twarogowe poğaça – przepis krok po kroku

Składniki:

250 g mąki pszennej

100 g sera twarogowego

100 ml oleju

100 ml naturalnego jogurtu

1 jajko

1 łyżka drobno posiekanego koperku

1 łyżeczka proszku do pieczenia

sól

Przygotowanie:

1. Do miski wlać olej i jogurt. Dodać białko i wsypać sól. Wymieszać, aż składniki się połączą.

2. Wsypać mąkę z proszkiem do pieczenia. Wymieszać, a następnie wyrobić ciasto.

3. Do ciasta dodać pokruszony ser twarogowy i posiekany koperek. Krótko wyrobić do połączenia składników.

4. Z ciasta formować okrągłe bułeczki wielkości mandarynki i układać w odstępach na blasze wyłożonej papierem do pieczenia.

5. Każdą bułeczkę posmarować roztrzepanym żółtkiem.

6. Blachę wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni C i piec około 20 minut, aż bułeczki zaczną się rumienić.

7. Wyjąć i odstawić do ostygnięcia. Można podawać jeszcze lekko ciepłe.

8. Podawać na śniadanie, do obiadu i na kolację.

