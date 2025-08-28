Prawie zero kalorii, a idealnie słodkie. Domowe dżemy z tym zamiennikiem cukru są o wiele zdrowsze

Czy można zrobić dżem bez cukru? Oczywiście, że można. Aby dżem był tak samo słodki jak z cukrem, wystarczy dodać jeden prosty składnik. Dzięki niemu owocowe przetwory będą nie tylko pyszne i słodkie, ale i mniej kaloryczne. Tym sekretnym składnikiem jest ksylitol, czyli zamiennik białego cukru pozyskiwany z kory brzozy. Jak zrobić dżem z ksylitolem? Oto 3 najlepsze i sprawdzone przepisy.

Autor: Shutterstock Jak zrobić dżem z ksylitolem? Oto 3 sprawdzone przepisy na domowe przewroty owocowe bez białego cukru.

Czy można zrobić dżem z ksylitolem?

Już niedługo zacznie się sezon na domowe przetwory z owoców. Dzięki nim w słoiczkach można zamknąć smak lata. W czasie jesieni i zimy dżemy z truskawek, malin czy wiśni przypomną słoneczne dni. Według tradycyjnych przepisów do owoców dodaje się cukier, ale równie dobry dżem owocowy można zrobić z dodatkiem ksylitolu. Cukier brzozowy to jego zdrowszy zamiennik, który dobrze się rozpuszcza, można gotować i piec. Ma o około 40 proc. mniej kalorii niż biały cukier, dlatego jest zalecany w dietach diabetyków i odchudzających. To idealny słodzik do domowych przetworów z sezonowych owoców, który zastąpi kaloryczny i niezdrowy cukier biały.

Jak zrobić dżem z ksylitolem?

Przepisy na domowe dżemy z owoców nie są skomplikowane. Przygotowanie słoiczków z owocowymi przetworami słodzonych ksylitolem jest proste i nie wymaga nadprzyrodzonych umiejętności kulinarnych. Warto wiedzieć, że ksylitol w dżemach stosuje się w takiej samej proporcji jak cukier.

Jak więc przygotować przetwory z owoców z dodatkiem zdrowego ksylitolu? Poniżej znajdziecie trzy łatwe i szybkie przepisy na domowe dżemy z ksylitolem:

dżem truskawkowy z ksylitolem

dżem malinowy z ksylitolem

dżem wiśniowy z ksylitolem

Czy ksylitol konserwuje przetwory?

Ksylitol jest słodki i mniej kaloryczny. Dzięki swoim właściwościom bez obaw można wykorzystywać go do domowych przetworów z owoców jak dżemy, marmolady czy konfitury. Ksylitol jest naturalnym konserwantem. Cukier brzozowy zapobiega rozwojowi pleśni i innych mikroorganizmów. Przetwory pozostaną smaczne i zachowają świeżość przez długi czas. Należy przechowywać je w ciemnym i suchym miejscy, na przykład w spiżarni lub w kuchennej szafce.

Słoiczki z gotowym dżemem słodzonym ksylitolem należy zapasteryzować, jeżeli mają stanowić zapasy na zimę. Przetwory wkłada się do garnka wyłożonego ściereczką i zalewa wodą około 3 cm poniżej ich wysokości. Słoiki należy gotować około 30 minut, a następnie ostrożnie wyjąć i odstawić do góry dnem. Można przykryć je kocem i pozostawić do całkowitego ostygnięcia.

Dżem truskawkowy z ksylitolem – przepis krok po kroku

Składniki:

500 g truskawek

50 g ksylitolu

10 g pektyny żelującej

1 łyżeczka soku z cytryny

Przygotowanie:

1. Truskawki umyć, osuszyć i usunąć szypułki. Pokroić na mniejsze kawałki.

2. Pokrojone truskawki przełożyć do rondelka i zasypać ksylitolem. Ugnieść praską lub tłuczkiem.

3. Podgrzewać i mieszać, aż truskawki puszczą sok. Wsypać pektynę i wlać sok z cytryny. Wymieszać i podgrzewać na małym ogniu, aż truskawki całkowicie się rozpadną, a dżem zacznie gęstnieć.

4. Gorący dżem przełożyć do czystych i suchych słoiczków, a następnie zapasteryzować.

5. Odstawić do całkowitego ostygnięcia. Przechowywać w spiżarni lub kuchennej szafce.

Dżem malinowy z ksylitolem – przepis krok po kroku

Składniki:

400 g malin

50 g ksylitolu

10 g pektyny żelującej

1 łyżeczka soku z cytryny

Przygotowanie:

1. Do rondelka przełożyć maliny i zasypać ksylitolem. Podgrzewać i mieszać, aż owoce puszczą sok.

2. Wsypać pektynę i wlać sok z cytryny. Gotować na małym ogniu, aż maliny całkowicie się rozpadną, a dżem zacznie gęstnieć.

3. Gorący dżem przełożyć do czystych i suchych słoiczków, a następnie zapasteryzować.

4. Odstawić do całkowitego ostygnięcia. Przechowywać w spiżarni lub kuchennej szafce.

Dżem wiśniowy z ksylitolem – przepis krok po kroku

Składniki:

1 kg wiśni

1 szklanka ksylitolu

2 łyżki soku z cytryny

20 g pektyny żelującej

Przygotowanie:

1. Wiśnie umyć i osuszyć. Wydrylować.

2. Wiśnie przełożyć do garnka. Wsypać ksylitol i odstawić na 2 godziny.

3. Podgrzewać i mieszać, aż owoce zaczną się rozpadać. Wsypać pektynę i wlać sok z cytryny. Wymieszać i podgrzewać, aż wiśnie całkowicie się rozpadną, a dżem stanie się gęsty.

4. Gorący dżem przełożyć do czystych i suchych słoiczków, a następnie zapasteryzować.

5. Odstawić do całkowitego ostygnięcia. Przechowywać w spiżarni lub kuchennej szafce.

Zobacz galerię i poznaj łatwe przepisy na domowe dżemy na zimę. Swoją wiedzę o przetworach możesz sprawdzić, rozwiązując szybki quiz.

