Pomysły na szybkie i pyszne przekąski, dobre na każdą imprezę [GALERIA ZDJĘĆ Z PRZEPISAMI]

Pomysły na szybkie i pyszne przekąski, dobre na każdą imprezę

Organizujesz wspólne kibicowanie, domówkę, parapetówkę czy inną imprezę? Nawet jeśli domówka jest składkowa, trzeba przygotować coś od siebie. Najlepsze będą mini zakąski, po których pani domu nie będzie musiała dużo zmywać, które jednocześnie będą łatwe do serwowania.

Autor: Shutterstock Jedną z pyszniejszych i łatwych do przygotowania przekąsek są suszone owoce zapiekane w plastrach boczku

W przypadku, gdy organizując imprezę stawiamy na tańce i dobrą zabawę - nie chcemy „nasiadówki” przy stole, nie możemy serwować dań wymagających jedzenia nożem i widelcem, bowiem nie ma nic gorszego niż konsumpcja potraw wymagających krojenia bez stabilnego stołu. Zagrożona jest nie tylko starannie wypolerowana posadzka lub dywan, ale także garderoba gości. Dlatego mamy propozycję i proste przepisy na imprezowe przekąski, np. na wykałaczkach, które łatwo zjeść. Takie przekąski nie absorbują także zanadto gospodyni. Przekąski nie muszą być także wyłącznie zimne.

Ciepłe przekąski na imprezę w domu

To mini danie można sobie przygotować wcześniej, później tylko wstawić do nagrzanego piekarnika. Wykonanie jest niezwykle proste.

Śliwki z wkładką lub bez

Potrzebne będą:

wykałaczki drewniane (to ważne, by nie były plastikowe)

opakowanie (lub dwa zależy ilu gości się spodziewamy) śliwek kalifornijskich albo daktyli bez pestek

opakowanie (lub dwa) cienko pokrojonego boczku wędzonego (jest dostępny w hipermarketach)

Wykonanie:

Każdą śliwkę owijamy całym bądź połową plasterka boczku i przekłuwamy wykałaczką. Blachę do pieczenia wykładamy papierem do pieczenia, a na nim układamy śliwki. Przed podaniem, na ok. 20 min wstawiamy blachę do nagrzanego do 180 st. C piekarnika. Serwujemy ciepłe przełożone na tacę – efekt murowany.Wersja dla ambitnych: przed zwinięciem w boczek każdą śliwkę nadziewamy migdałem (sparzonym i pozbawionym skórki) albo odrobiną domowego dżemu lub konfitury.

Zimno-ciepło: sałata z gruszką w roli głównej

Niestety, tę sałatkę lepiej jest serwować przy stole, ale kto jej spróbuje…

Potrzebne będą:

opakowanie rukoli

gruszki z kompotu (można go kupić)

ser pleśniowy (2 „trójkąciki” do kupienia w każdym sklepie spożywczym)

opakowanie słodkiej śmietanki

2-3 garście orzechów włoskich uprażonych na suchej patelni

Wykonanie:

Okrągły talerz lub tacę wykładamy umytą, osuszoną i pozbawioną końcówek rukolą. Na niej układamy wyjęte z kompotu kawałki gruszek pokrojonych w wachlarzyk tak, by utworzyły koło. Na patelni rozgrzewamy śmietanę i rozpuszczamy w niej ser pleśniowy (powinien mieć lekko gęstą konsystencję, jak sos). Gorącym serowym sosem polewamy gruszki leżące na rukoli i posypujemy uprażonymi orzechami. W wersji na wykałaczkach ser tylko kruszymy na kawałki, nie podgrzewamy ze śmietanką. Pycha!

Zimne przekąski na domówkę

Pikantne ciasteczka

Tę przekąskę na sylwestra możemy przygotować nawet dzień wcześniej, a smakuje wybornie.

Potrzebne będą:

opakowanie ciasta francuskiego

tarty żółty ser

zioła prowansalskie, tymianek (co, kto lubi)

1-2 rozmącone w miseczce jajka

kawałki boczku wędzonego lub szynki czy salami

Wykonanie:

zamrożone ciasto wyjmujemy, lekko rozmrażamy i rozwałkowujemy. Za pomocą radełka albo zwykłego noża kroimy (wielkość według uznania) na małe kwadraciki lub prostokąty. Każdy element układamy na blasze wyłożonej papierem do pieczenia i delikatnie za pomocą pędzelka smarujemy rozmąconym jajkiem i na każdy nakładamy po odrobinie ziół oraz dodatków, czyli wędlin, sera. Oczywiście jest to kwestia absolutnie dowolna, co znajdzie się na cieście. Jeżeli wśród gości są wegetarianie mogą to być wyłącznie zioła. Tak przygotowane „ciasteczka” wstawiamy z blachą do nagrzanego do ok. 180 st. C piekarnika i pieczemy aż będą lekko złote i urosną (ok. 20 min zależnie od piekarnika). Następnie przekładamy je na tacę i częstujemy gości.

Cykoriowe łódeczki

Potrzebne będą:

4-5 cykorii

4-5 mandarynek

majonez dekoracyjny (jest mniej rzadki od tradycyjnych)

sól, pieprz

Wykonanie:

z cykorii wycinamy środek (jest gorzki zwłaszcza, gdy w sklepie trzymana jest w pełnym świetle, czyli nieodpowiednio zabezpieczona) i rozkładamy na poszczególne kawałki. W międzyczasie obieramy mandarynki, dzielimy je na małe cząstki, które kroimy jeszcze na połówki. Mandarynki przekładamy do miski i łączymy z majonezem, lekko doprawiając. W każdy kawałek cykorii wkładamy mandarynkowe nadzienie i układamy na tacę (talerz).

