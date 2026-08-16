Słoik lata na zimę? 9 prostych przepisów na domowe przetwory z pomidorów koktajlowych

Chociaż pomidory koktajlowe są osiągalne w sklepach przez cały rok, to te letnie, zwłaszcza uprawiane własnoręcznie, wyróżniają się najlepszym smakiem. Jeśli tylko macie możliwość zdobycia tak wybornych pomidorów prosto z gruntu, warto zachować ich esencję w słoikach. Przygotowanie przetworów z pomidorów koktajlowych jest nieskomplikowane, a ich wspaniały smak i aromat są prawdziwą rozkoszą, szczególnie w mroźne miesiące.

Autor: Shutterstock Pomidory koktajlowe można zamarynować, ukisić lub przygotować z nich dżem.