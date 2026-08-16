Mamy dla Was kilka propozycji na przygotowanie przetworów z pomidorów koktajlowych. To świetny produkt zarówno do kiszenia, jak i marynowania. Z pomidorków koktajlowych można tez przygotować dżem. W galerii znajdziecie przepisy na rożne wersje marynowanych i kiszonych pomidorów koktajlowych. Wszystkie według nas smaczne, aromatyczne i warte uwagi i wypróbowania. Zatem do dzieła!
Słoik lata na zimę? 9 prostych przepisów na domowe przetwory z pomidorów koktajlowych
2026-08-16 19:53
Chociaż pomidory koktajlowe są osiągalne w sklepach przez cały rok, to te letnie, zwłaszcza uprawiane własnoręcznie, wyróżniają się najlepszym smakiem. Jeśli tylko macie możliwość zdobycia tak wybornych pomidorów prosto z gruntu, warto zachować ich esencję w słoikach. Przygotowanie przetworów z pomidorów koktajlowych jest nieskomplikowane, a ich wspaniały smak i aromat są prawdziwą rozkoszą, szczególnie w mroźne miesiące.
Beszamel: Pomidory – dlaczego są takie zdrowe?