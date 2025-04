Obłędnie kremowy i idealnie słodki. Wyśmienity sernik z rodzynkami i tym dodatkiem urzeka smakiem

11:32

Dodatek rodzynek do sernika może podzielić, a nawet skłócić. Jednak sernik z tym kontrowersyjnym składnikiem przygotowany według tego przepisu jest pyszny i dosłownie rozpływa się w ustach. Tajemnicą jego smaku jest produkt, dzięki któremu zyskuję kremową konsystencję i jest idealnie słodki. Poznajcie przepis na sernik z mlekiem skondensowanym i rodzynkami.

Autor: Shutterstock To najlepszy sernik z rodzynkami. Sekretem jego smaku jest ten prosty składnik.

Spis treści

Czy trzeba moczyć rodzynki do sernika?

Domowy sernik z dodatkiem mleka skondensowanego idealnie łączy się z rodzynkami. Zanim trafią do masy serowej, należy je odpowiednio przygotować. Rodzynki zalewa się wrzątkiem i odstawia na 10 minut. Można też namoczyć je w mleku lub aromatyzowanej herbacie. Do wody można dodać kilka kropli soku z cytryny lub wymieszać ją z ekstraktem waniliowym. Sprawdzą się też szlachetne alkohole jak brandy czy whisky. Należy jednak pamiętać, żeby zrobić to wcześniej. Rodzynki powinny moczyć się w alkoholu przez kilka godzin.

Co zrobić, aby rodzynki nie opadały w serniku?

Rodzynki to jeden z najpopularniejszych dodatków do sernika. Idealnie sprawdzają się w tym przepisie na sernik z mlekiem skondensowanym. Może jednak zdarzyć się, że w czasie pieczenia rodzynki opadną na dno. Istnieje prosty trik, aby temu zapobiec. Po namoczeniu i osuszeniu należy oprószyć je skrobią lub mąką ziemniaczaną. Dzięki temu patentowi rodzynki bardzo dobrze połączą się z masą serową i nie opadną na dno podczas pieczenia.

Jak zrobić sernik z mlekiem skondensowanym i rodzynkami?

Sernik z mlekiem skondensowanym i rodzynkami to pyszny domowy wypiek, który sprawdzi się na wiele różnych okazji i świąt. Warto upiec go na zbliżającą się wielkimi krokami Wielkanoc. Przepis na ten słodki wypiek nie jest trudny, a postępując według kolejnych kroków, ciasto uda się i zachwyci smakiem. Nawet ci, którzy za rodzynkami w serniku nie przepadają, będą pod wrażeniem jego smaku.

Sekretny składniki, czyli słodkie mleko skondensowane, sprawia, że wypiek jest tak dobry. Mleko skondensowane nadaje bogaty mleczny smak, który doskonale komponuje się z serem i innymi dodatkami. Zapobiega pękaniu podczas pieczenia i pomaga utrzymać wilgotność. Sernik jest w sam raz słodki. Ma kremową i gładką konsystencję. Ciasto dosłownie rozpływa się w ustach.

Jak więc zrobić domowy sernik z dodatkiem rodzynek i mleka skondensowanego? Nie ma łatwiejszej receptury na rozpływający się w ustach domowy sernik. Wystarczy połączyć składniki w odpowiedniej kolejności, dodać rodzynki i przelać do formy na sernik. Tortownicę wstawia się do piekarnika nagrzanego do 150 stopni C i piecze półtorej godziny. Po upływie tego czasu, należy uchylić drzwiczki piekarnika i zostawić w nim sernik. Można go wyjąć, kiedy całkowicie ostygnie.

Sernik z mlekiem skondensowanym i rodzynkami – przepis krok po kroku

Składniki:

1 kg sera na sernik z wiaderka

1 puszka słodzonego mleka skondensowanego

100 g rodzynek

2 opakowania budyniu waniliowego bez cukru

5 jajek

1 łyżeczka ekstraktu waniliowego

1 łyżeczka mąki ziemniaczanej

szczypta soli

Przygotowanie:

1. Rodzynki zalać wrzątkiem i odstawić na 10 minut. Odcedzić, osuszyć i oprószyć mąką ziemniaczaną.

2. Ser z wiaderka przełożyć do misy miksera. Wlać mleko skondensowane i dodać żółtka oraz ekstrakt waniliowy. Wsypać proszek budyniowy. Zmiksować na niskich obrotach do połączenia składników.

3. Białka ubić ze szczyptą soli na sztywno. Delikatnie wymieszać z masą serową.

4. Wsypać rodzynki i delikatnie wymieszać.

5. Masę serową przelać do formy wyłożonej papierem do pieczenia. Wierzch wyrównać.

6. Wstawić do piekarnika nagrzanego do 150 stopni C i piec 90 minut.

7. Kiedy czas pieczenia się skończy, uchylić drzwiczki piekarnika i pozostawić w nim sernik do całkowitego ostygnięcia.

8. Podawać na deser na różne okazje i święta.

Zobacz galerię i poznaj inne przepisy na pyszne domowe serniki, które zachwycą smakiem podczas świąt wielkanocnych. Poniżej znajdziesz także quiz o potrawach na Wielkanoc.

Beszamel - Sernik - polskie dobro narodowe Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Quiz. Co wiesz o potrawach wielkanocnych? Pytanie 1 z 10 Czym różni się barszcz biały od żurku? barszcz biały zabiela się słodką śmietanką 36%, a żurek mlekiem biały barszcz zawsze podaje się z podsmażonym boczkiem, a żurek ze słoniną biały barszcz gotuje się na bazie zakwasu z mąki pszennej, a żurek na zakwasie z mąki żytniej Następne pytanie