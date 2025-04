Kruche ciasto, czekolada i aksamitny krem. Ta tarta to najlepsze domowe ciasto na każdą okazję

Dlaczego warto zrobić tartę czekoladową z mascarpone? Dlaczego nie! Przepis na ten wyborny domowy wypiek, który dosłownie rozpływa się w ustach, nie jest trudny. Efekt końcowy przechodzi najśmielsze oczekiwania, ponieważ tarta smakuje jak z najlepszej cukierni. Poznajcie sprawdzony przepis na najlepszą tartę z dodatkiem czekolady i kremu z serka mascarpone.

Autor: Shutterstock Genialna tarta z czekoladą i tym włoskim serkiem to pyszny deser. Smakuje zawsze i każdemu.

Tarta z czekoladą i mascarpone – składniki

Wyśmienitą tartę z dodatkiem czekolady i aksamitnego kremu robi się z prostych i łatwo dostępnych składników. Wszystkie produkty są łatwo dostępne i można je kupić przez cały rok, dlatego to wyborne domowe ciasto można piec na wiele różnych okazji i podawać podczas świąt. Idealnie sprawdzi się w czasie zbliżającej się Wielkanocy.

Lista składników została podzielona na trzy części, co ułatwia zakupy i przygotowanie tarty. Pierwsza z nich to składniki niezbędne do przygotowania kruchego ciasta na spód. Druga część obejmuje produkty potrzebne do zrobienia masy czekoladowej, a w trzeciej znalazły się składniki do kremu.

Jak zrobić tartę z czekoladą i mascarpone?

Przepis na pyszną tartę z czekoladą i wybornym kremem z włoskiego serka mascarpone nie jest trudny. Jednak na przygotowanie należy zarezerwować sobie więcej czasu. Ciasto przygotowuje się w kilku nieskomplikowanych etapach. Jeżeli będziecie postępować według tego przepisu krok po kroku, tarta z czekoladą i mascarpone uda się i oczaruje smakiem każdego, kto jej spróbuje.

Jak więc zrobić idealnie słodką tartę z czekoladą i mascarpone? Pierwszym krokiem jest upieczenie spodu z kruchego ciasta. Następnie przygotowuje się masę czekoladową i krem z serka mascarpone. Na upieczony kruchy spód nakłada się czekoladę, a na nią krem. Tak przygotowaną tartę wstawia się do lodówki, w której powinna spędzić przynajmniej dwie godziny.

Jak udekorować tartę z czekoladą i mascarpone?

Znakomita krucha tarta z czekoladą i wybornym kremem z mascarpone to perfekcyjne domowe ciasto na każdą okazję. Aby deser oczarował już samym wyglądem, należy go udekorować. Najlepszym dodatkiem jest starta na tarce gorzka czekolada i chipsy czekoladowe. Wierzch tarty można też posypać kakao lub ozdobić świeżymi sezonowymi owocami.

Tarta czekoladowa z mascarpone – przepis krok po kroku

Składniki

ciasto:

130 g zimnego masła

100 g mąki pszennej

100 g mąki krupczatki

2 jajka

2 łyżki cukru pudru

1 łyżka zimnej wody

1 łyżeczka skrobi ziemniaczanej

1 łyżeczka ekstraktu waniliowego

szczypta soli

masa czekoladowa:

300 ml śmietanki kremówki 36%

200 g deserowej czekolady

100 g mlecznej czekolady

krem z mascarpone:

200 g schłodzonego serka mascarpone

200 g schłodzonego śmietanki kremówki 36%

3 łyżki cukru pudru

dodatkowo:

starta czekolada

chipsy czekoladowe

Przygotowanie:

1. Do przesianej mąki pszennej i krupczatki wsypać skrobię ziemniaczaną, cukier puder i szczyptę soli. dodać pokrojone na mniejsze kawałki masło i żółtka. Wlać wodę i energicznie wyrobić ciasto.

2. Uformować kulę, zawinąć w folię spożywczą i wstawić do lodówki na 30 minut.

3. Ciasto rozwałkować i wyłożyć nim wysmarowaną masłem formę na tartę. Za pomocą widelca w kilku miejscach zrobić nakłucia. Przykryć papierem do pieczenia i ułożyć obciążające kulki lub fasolę.

4. Formę wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni C i piec 10 minut. Następnie zdjąć obciążenie i papier do pieczenia i dopiekać 20 minut. Wyjąć i odstawić do ostygnięcia.

5. Przygotować masę czekoladową. Śmietankę wlać do rondelka i zagotować. Rondelek zestawić z ognia i dodać połamane na mniejsze kawałki obie czekolady. Mieszać, aż czekolada się roztopi i połączy ze śmietanką. Odstawić do ostygnięcia.

6. Przygotować krem. Śmietankę ubić z cukrem pudrem, aż stanie się gęsta. Stopniowo dodawać serek mascarpone i ubijać, aż składniki połączą się w jednolity i aksamitny krem. Wstawić do lodówki.

7. Na kruchy spód równomiernie wyłożyć masę czekoladową. Na wierzch wyłożyć krem. Można to zrobić za pomocą rękawa cukierniczego.

8. Tartę wstawić do lodówki na minimum 2 godziny. Przed podaniem posypać startą gorzką czekoladą i chipsami czekoladowymi.

9. Podawać na deser na różne okazje.

