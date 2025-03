Już nie dubajska. Teraz hitem jest turecka czekolada z anielskimi włosami

Dubajska czekolada ma sporą konkurencję. Hitem staje się czekolada Angel Hair, która szturmem podbiła TikToka. To znakomite połączenie różowej czekolady z pistacjowym nadzieniem z dodatkiem oryginalnego tureckiego produktu. Przysmak rodem z Turcji prezentuje się wyjątkowo apetycznie i smakuje znakomicie, a jego przygotowanie nie jest trudne.

Autor: Shutterstock Ta pyszna różowa czekolada to nowy hit z TikToka. Sekretem jej smaku jest turecka wata cukrowa.

Spis treści

Czym jest czekolada Angel Hair?

Ten wyborny przysmak narodził się w Turcji. Jest to czekolada w różowym kolorze, która skrywa pyszne nadzienie. Czekolada Angel Hair wygląda intrygująco i tak samo smakuje. Tajemnica jej smaku tkwi w nadzieniu przygotowanym z Pişmaniye. To rodzaj tureckiego deseru, który znany jest w tym kraju już od setek lat. Wygląda jak wata cukrowa, w smaku przypomina chałwę, a wygląda jak włosy. Sprzedawany jest w formie zwiniętych kłębuszków w sklepach i na straganach ze street foodem. Ze względu na swój oryginalny smak i wygląd produkt został bohaterem anielskiej czekolady. Smak nadzienia z tureckiej waty cukrowej często podkreślają maliny, granat i wanilia. Obowiązkowym dodatkiem do anielskiej czekolady jest krem pistacjowy.

Jak zrobić czekoladę Angel Hair?

Turecki przysmak opanował już media społecznościowe. Zaczął pojawiać się też w sklepach. Bez problemu anielską czekoladę można przygotować w domu. Przepis na różowy deser Angel Hair nie jest trudny. Chociaż receptura narodziła się w Turcji, wszystkie niezbędne produkty można kupić w naszych sklepach. Pişmaniye Angel Hair to turecki produkt, który odpowiada za smak czekolady anielskiej. Oferują go sklepy z produktami kuchni świata i artykułami orientalnymi. Jest dostępny także w marketach i delikatesach internetowych.

Przepis na czekoladę Angel Hair

Przepis na turecką czekoladę Angel Hair jest łatwy. Różowy deser przygotowuje się prawie tak samo jak dubajską czekoladę. Turecki przysmak wyróżnia się kolorem czekolady. Ruby chocolate, bo tak nazywa się różową czekoladę, można kupić w wielu sklepach lub zrobić ją samodzielnie. Do przygotowanie Angel Hair można wykorzystać białą czekoladę i dodać do niej kilka kropli barwnika spożywczego lub zmielone na puder liofilizowane maliny. Do nadzienia wykorzystuje się Pişmaniye oraz krem pistacjowy. Smak wypełnienia można podkręcić, dodając maliny, granat oraz wanilię.

Zobacz, jak turecką czekoladę Angel Hair można zrobić w domu. Poniżej znajdziesz także galerię z przepisami, w których czekolada gra główną rolę oraz quiz o słodyczach z różnych zakątków kuli ziemskiej.

