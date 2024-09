Jak dobrze smażyć wątróbkę - 5 błędów popełnianych podczas smażenia wątróbki

Wiele osób nie lubi smażonej wątróbki - część z nich zapewne zraziła się do tej potrawy, bo trafiła na źle przyrządzone danie. Wątróbka była albo częściowo niedosmażona, albo twarda jak podeszew. Jak uniknąć błędów przy smażeniu wątróbki, co zrobić, by zmienić ją w pyszne danie?

Autor: Shutterstock Dobrze usmażona wątróbka jest nie tylko bardzo smaczna, ale też zdrowa

Jak doskonale usmażyć wątróbkę - proste triki

Wątróbka podczas smażenia mocno prysk a, tłuszcz i drobne okruszki mięsa brudzą kuchnię, ścianę i mogą poparzyć smażącego - aby uniknąć pryskania, wątróbkę przed smażeniem osuszamy papierowym ręcznikiem, aby usunąć z niej nadmiar wody. Nie będzie wtedy, aż tak mocno pryskać. Można też wątróbkę sparzyć krótko wrzątkiem. Wystarczy zalać ją przed smażeniem na 2-3 minuty wrzącą wodą, następnie osuszyć i dopiero smażyć.

Wątróbka jest twarda i sucha - prawdopodobnie wątróbka została posolona przed smażeniem. Wątróbkę solimy i przyprawiamy dopiero na koniec smażenia, tuż przed podaniem, inaczej wątróbka stwardnieje.

- prawdopodobnie wątróbka została posolona przed smażeniem. Wątróbkę solimy i przyprawiamy dopiero na koniec smażenia, tuż przed podaniem, inaczej wątróbka stwardnieje. Część kawałków wątróbki jest usmażona, a część niedosmażona, krwista - wątróbki należy pokroić na kawałki mniej więcej tej samej wielkości. Dotyczy to zwłaszcza wątróbki wieprzowej i wołowej, ale także wątróbki z indyka. Nawet w przypadku niewielkich wątróbek z kurczaka warto podzielić je na kawałki podobnej wielkości - wtedy będą się równo smażyć. Z tego samego powodu smażymy wątróbkę pod przykryciem - będziemy mieć pewność, że w środku będzie usmażona, a przy tym nie opryskamy tłuszczem całej kuchni.

Wątróbka wieprzowa lub wołowa jest niesmaczna i sucha - te rodzaje wątróbki warto przed smażeniem pokroić w niezbyt grube, równe plastry i wymoczyć w zsiadłym lub surowym mleku. Odstawić na około godzinę. Taki zabieg sprawia, że wątróbka traci swój gorzki smak, a jej zapach staje się bardziej delikatny. Poza tym warto przed smażeniem lekko każdy plaster posiekać z wierzchu nożem.

- te rodzaje wątróbki warto przed smażeniem pokroić w niezbyt grube, równe plastry i wymoczyć w zsiadłym lub surowym mleku. Poza tym warto przed smażeniem lekko każdy plaster posiekać z wierzchu nożem. Wątróbka jest jednocześnie sucha i nasiąknięta tłuszczem - została zapewne usmażona na za mało rozgrzanym tłuszczu. Temperatura tłuszczu powinna być dość wysoka, by od razu udało się zamknąć w plastrze soki. Dlatego też nie należy wkładać na patelnię zbyt wielu kawałków wątróbki jednorazowo - temperatura tłuszczu spadnie wtedy gwałtownie. Po zdjęciu wątróbki z patelni polecamy ja odsączyć na ręczniku papierowym, aby usunąć nadmiar tłuszczu

